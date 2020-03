Cleveland Browns se prépare à trader Odell Beckham Jr.

Les Browns de Cleveland se préparent-ils à échanger Odell Beckham Jr.? Les choses vont dans ce sens.

Avec l’échange de DeAndre Hopkins des Texans de Houston aux Cardinals de l’Arizona, beaucoup se demandent si d’autres récepteurs à l’échelle de la star se retrouveront dans de nouvelles équipes l’année prochaine.

Un candidat évident, si cela devait arriver, semble être Beckham.

Cleveland a échangé contre Beckham en 2019, mais cette décision n’a pas porté ses fruits. L’offensive a fortement régressé la saison dernière et a culminé avec beaucoup de gens du front-office et l’entraîneur-chef qui a obtenu la botte.

Selon l’analyste ESPN NFL Bart Scott, Beckham Jr. est actuellement sur le bloc commercial.

“Sachez que vous l’avez entendu ici en premier”, a déclaré Scott.

“Je vous le dis en ce moment: Odell Beckham est sur le bloc commercial, et c’est réel en ce moment.”

L’année dernière, Beckham a enregistré 1 035 verges et quatre touchés sur 74 captures. Ce n’était pas sa plus belle performance. Est-ce que quelqu’un va intervenir et échanger pour lui? Le temps nous le dira.

