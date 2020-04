Clint Bowyer, Bubba Wallace éclatent après l’épave d’iRacing à Bristol

Il n’a fallu que quelques tours pour que les tensions bouillonnent dimanche lors de la course en série NASCAR iRacing Pro Invitational au Bristol Motor Speedway. Avec 32 voitures sur le terrain sur la légendaire piste courte d’un demi-mile et plusieurs pilotes qui couraient avec peu d’expérience sur le simulateur, il était inévitable que la course soit remplie d’accidents massifs – et après avoir été impliqué dans deux accidents dans les 10 premiers tours , Bubba Wallace a quitté la course et a déchiré Clint Bowyer pour l’avoir retiré.

Les pilotes se sont vu attribuer deux «réinitialisations» pendant la course, ce qui leur permet de descendre la route des stands et de réparer instantanément tout dommage à la voiture. Wallace a été impliqué dans une épave immédiatement après le début de la course qui a touché une grande partie du terrain, puis a de nouveau détruit sa voiture après s’être mêlé à Bowyer.

Bowyer est arrivé sur Wallace en sortant du virage 4 et a provoqué un contact, et la voiture de Bowyer a rebondi sur le mur extérieur et sur la piste. Bowyer a cependant sauvé la voiture…. puis conduit à Wallace dans le coin suivant. Wallace était naturellement furieux.

(Attention: la vidéo contient des blasphèmes)

Selon Bowyer, cependant, il “a eu Bubba’d” et n’était pas en faute.

Plus tard dans la course, Kyle Larson et Daniel Suarez ont été disqualifiés pour s’être mutilés intentionnellement. Suarez a également été expulsé de la course de la semaine dernière pour avoir intentionnellement détruit un adversaire.

