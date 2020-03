Clint Bowyer dit que l’événement iRacing est «réaliste au-delà de toute croyance»

Même avec la saison NASCAR reportée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), Clint Bowyer a pris le volant cette semaine. Comme de nombreux autres pilotes de la Cup Series, il le fait depuis le confort de sa propre maison avec une configuration iRacing.

Mais Bowyer a concouru sur des versions virtuelles des morceaux de NASCAR avec des gars comme Dale Earnhardt Jr., Darrell “Bubba” Wallace Jr., Parker Kligerman de NBC Sports et le chanteur de musique country Tim Dugger.

“Nous courons jusqu’à 2h30 du matin!” Bowyer a raconté à For The Win ce qu’il pense être son mardi soir parce que “cette mise en quarantaine m’a foutu des jours”.

«Nous avons couru des stocks de rue de Homestead à Douvres à Talladega à Rockingham. Nous avons passé un très bon moment! »

Pour Bowyer, cela n’a pas seulement été un moyen de tuer le temps dans sa ferme de Caroline du Nord. Il essaie de s’entraîner autant que possible pour la course d’exhibition de dimanche dans la série eNASCAR iRacing Pro Invitational, une nouvelle série de NASCAR après sept courses ce printemps a été reportée au 3 mai. Et il a déclaré que la course est «vraiment réaliste au-delà de la croyance . “

C’est la Dixie Vodka 150 – une course de 100 tours sur le circuit virtuel Homestead-Miami Speedway, où le sport était censé concourir ce week-end – et sera diffusée par FS1 à 13h30. ET.

“Je dois m’améliorer”, a déclaré Bowyer, dont l’expérience antérieure avec iRacing a été dans la course de modèles récents en tant que propriétaire d’équipe. Il fournira également une analyse en course pour FOX.

«Je ne veux pas me faire botter le cul avec tous ces gars. Nous rivalisons semaine après semaine, il n’y a rien de pire que de se faire battre par un Denny Hamlin ou l’un de ces gars. »

Les autres pilotes participant à la série eNASCAR iRacing Pro Invitational incluent Earnhardt, Hamlin, Kyle Busch, Chase Elliott, Brad Keselowski, Joey Logano, Kyle Larson et William Byron, qui a commencé sa carrière dans iRacing avant de se frayer un chemin jusqu’à la série Cup.

“C’est là que l’on a trouvé”, a déclaré Bowyer. “Ce chat conduit le n ° 24 de Rick Hendrick pour avoir crié à haute voix. Il est donc le favori dans cette affaire, je peux vous le promettre. »

Sans course ni vraiment aucun autre sport en ce moment, NASCAR a un avantage unique. Les pistes simulées ont été créées avec des détails extrêmes pour imiter leurs homologues réels, et les coureurs sont en compétition avec des pédales et un volant. Certaines configurations, comme Hamlin, ont des sièges qui se déplacent en conséquence lorsque le conducteur touche la banque dans les virages d’une piste.

iRacing existe depuis 2004 et NASCAR en a profité. La série eNASCAR Coca-Cola iRacing présente certains des meilleurs pilotes de simulation en compétition dans une saison pour plus de 300 000 $. Mais cela ne se limite pas aux pros, et les fans peuvent acheter une configuration iRacing et progresser dans les rangs pour se retrouver en compétition avec les pilotes de la Coupe un jour donné.

“L’avantage de NASCAR est la plate-forme iRacing”, a déclaré Hamlin samedi sur ESPN SportsCenter. Il possède deux voitures dans la série pro iRacing déjà existante de NASCAR.

“Lorsque vous regardez d’autres sports et que tout le monde est en pause, la course sera aussi proche de la réalité que possible – plus proche que tout autre sport.”

Nouveau dans iRacing dans des situations quelque peu comparables à celles de la Cup Series, Bowyer a qualifié les simulations réalistes de «fascinantes».

Cependant, lui et Hamlin ont convenu que ce qui n’était pas tout à fait réaliste est le niveau d’expérience des pilotes de sim dans la course de dimanche. Des gens comme Hamlin et Byron ont des années d’expérience avec iRacing, contrairement à Bowyer, qui est “loin derrière” et a dit que c’était comme l’équivalent de sa tentative de conduire une voiture de Coupe pour la première fois.

Ils ont également spéculé que, quels que soient les niveaux d’expérience des conducteurs, les plus qualifiés trouveront des moyens de tirer le meilleur parti de leurs voitures simulées.

“Je vous garantis que je serai plus nerveux à démarrer le moteur et à quitter la route des stands ce dimanche que je ne le serais dans la vraie vie simplement parce qu’il y a tellement de facteurs X”, a ajouté Hamlin sur ESPN.

Mais dans un monde sans sport, c’est aussi proche de la réalité que possible, et ce n’est pas comparable aux jeux vidéo d’autres sports.

“Ce n’est pas un jeu vidéo”, a déclaré Bowyer. “Ce n’est pas le football de Madden ou le jeu NBA auquel vous jouez. Ceci est la vraie vie. Vous avez le ballon de foot dans la main, vous avez la batte de baseball dans la main, vous avez le volant, vous avez la pédale d’accélérateur, vous avez la pédale de frein, vous êtes le gars.

“Vous ne dites pas à un ordinateur quoi faire. Tu es lui! Vous contrôlez tous les aspects de la voiture de course, et je vous le dis directement de la part de quelqu’un qui vient d’arriver ici, la dinde froide, mon esprit est époustouflé à quel point elle est compétitive et réaliste les contrôles. Tout passe par le toit. C’est plus réaliste que ce que j’aurais pu imaginer. “

