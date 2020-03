Clippers stat prouve qu’ils devraient être les favoris du titre NBA

Je dis (et je suis loin d’être le seul) depuis des mois: peu importe que les Los Angeles Clippers soient derrière les Lakers de l’Ouest.

Tant qu’ils ne seront pas en bonne santé, le plein potentiel des Clips ne serait pas atteint. Et avant la pause des étoiles, Paul George s’est blessé, Patrick Beverley a raté certains matchs, Kawhi Leonard s’est absenté et Doc Rivers a été contraint d’utiliser toutes sortes de compositions de départ différentes.

Mais quand ils sont à pleine puissance, les Clippers sont formidables et puis certains. Jeudi soir, l’équipe complète a battu les Houston Rockets à petite balle dans une victoire éclatante. Cela nous amène à cette statistique:

Regarde ça! Invaincu! Pas seulement une statistique vide non plus. Regardez toutes ces victoires notables – les Rockets, Heat, Thunder, Nuggets et Grizzlies sont toutes de bonnes équipes.

Cela signifie que le reste de la NBA devrait être extrêmement nerveux… et que les Clippers ont évidemment besoin d’une formation en bonne santé à l’heure des éliminatoires. Et n’est-ce pas un argument pour la gestion de la charge si le résultat est un anneau?

