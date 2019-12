Clips les plus drôles, fans appelants et moments sur talkSPORT, y compris Tyson Fury, Ally McCoist, Eddie Hearn, Simon Jordan et plus encore!

Alors qu'une autre année mouvementée d'action sportive et de frivolité tire à sa fin, revenez en arrière sur certains des meilleurs moments de talkSPORT en 2019.

Ce fut une année énorme pour talkSPORT, car nous vous avons apporté plus de matchs de Premier League en direct que jamais auparavant, le tout depuis notre tout nouveau siège social de London Bridge.

Il y a également eu des moments hilarants et percutants avec une foule d'invités de haut niveau.

Alors, quelle meilleure façon de passer votre Noël que de regarder le meilleur de 2019 sur les ondes de talkSPORT!

Il y a eu des éclats de rire cette année, généralement quand Ally est en ondes

Le nouveau look audacieux et chauve d'Ally McCoist:

Cela ne fait que quelques semaines, mais nous commençons les choses avec une histoire qui a déjà fait partie du folklore talkSPORT, de l’écossaise préférée de tous, Ally McCoist.

Comme le titre l'indique, c'est la chose la plus écossaise qui se soit jamais produite.

Écoutez le récit effaçant des cheveux raconté par l'homme lui-même…

L'histoire derrière la nouvelle coupe de cheveux d'Ally McCoist est brillante et la chose la plus écossaise qui soit!

Découvrez le meilleur d'Ally McCoist sur talkSPORT ICI.

Appels de fans fous:

Nous aimons inviter nos auditeurs à avoir leur mot à dire sur talkSPORT, mais vous êtes certainement un groupe amusant.

Nous recevons toutes sortes d'appels à nos spectacles à tout moment de la journée pour partager ce qui ne va pas et ce qui se passe bien dans leur club.

Et bien sûr, les appels les plus mémorables sont toujours les plus scandaleux. Il est une sélection des appels les plus fous que nous ayons eu cette année…

Un fan désespéré de Liverpool dit que le club devrait «obtenir un trophée pour avoir terminé deuxième» à Man City dans la course au titre de Premier League

"Je suis un fan de Liverpool, nous devrions obtenir un trophée même pour avoir terminé deuxième!" 🏆

"Il n'a pas besoin d'avoir un nom, ils devraient juste le donner à Liverpool." 🔴

"Ferguson n'a jamais obtenu autant de points." # Un fan du LFC dit à @ AndyGoldstein05 que le club devrait obtenir un trophée pour la deuxième. pic.twitter.com/3Jmk17gmAv

– talkSPORT (@talkSPORT) 6 mai 2019

"Nous avons eu de plus gros tests dans le championnat" – Sheffield United fan trolls Arsenal après une victoire choc, dit qu'il "avait envie de jouer Ipswich ou Wigan". Aie!

Un fan de Sheffield United n'est pas surpris que Blades bat Arsenal

"Notre appel le plus fou jamais" – les animateurs de talkSPORT sont stupéfaits alors que le fan de Chelsea veut que Jose Mourinho revienne au lieu de Frank Lampard

Un fan de Chelsea veut que Jose Mourinho revienne comme manager … avec Frank Lampard rétrogradé en assistant

«Avez-vous pris des pilules stupides?» – Jason Cundy claque l'appelant de Tottenham «trompé»

“ Avez-vous pris des pilules stupides '' – Jason Cundy ne peut pas croire l'appelant des Spurs “ trompé ''

Simon Jordan vs Arsenal Fan TV:

Cette année, l'un des moments les plus évoqués sur talkSPORT s'est produit il y a quelques semaines à peine, alors que Simon Jordan était en tête-à-tête avec le créateur d'AFTV, Robbie Lyle.

Après leur féroce querelle en ligne, le spécialiste de talkSPORT et le superfan d'Arsenal se sont finalement rencontrés lors de l'émission White and Sawyer, et c'est devenu un peu personnel.

c'était une radio à écouter absolument, et vous pouvez regarder une section de leur débat ci-dessous, ou écouter la diatribe complète de 40 minutes ICI.

Simon Jordan fait face à face avec Robbie Lyle de l'AFTV est un débat talkSPORT incontournable

Eddie explique les clips «No Context Hearn»:

2019 a été l'année où Eddie Hearn a pris d'assaut les médias sociaux, sans même s'en rendre compte.

Donc, talkSPORT a rattrapé le supremo de Matchroom Boxing pour mettre une sélection des mèmes No Context dans un certain contexte.

Et nous nous sommes retrouvés avec une vidéo d'un homme qui se moquait de lui-même pendant trois minutes.

Pourtant, vous voulez le regarder n'est-ce pas? OH, ALORS ALLEZ!

Message inspirant de Tyson Fury sur la santé mentale:

Le Gypsy King a toujours fait parler les gens, mais sa mission en 2019 n'était pas seulement de mettre les lumières des gens dans le ring, mais aussi de briser la stigmatisation de la santé mentale et de la dépression.

Fraîchement sorti de la publication de son livre Behind the Mask, Tyson a rejoint talkSPORT pour discuter de son combat contre la santé mentale tout au long de sa vie et de sa carrière.

«Beaucoup de gens ont besoin d'espoir et d'aide.»

"Je suis revenu à la boxe pour faire savoir aux gens que vous pouvez revenir de la réflexion sur le suicide pour atteindre le sommet."

Si vous écoutez une chose aujourd'hui, faites @Tyson_Fury discuter de son combat contre la santé mentale.

Une véritable inspiration 👏 pic.twitter.com/ji3tjCVq93

– talkSPORT (@talkSPORT) 14 novembre 2019

HISTOIRE COMPLÈTE ICI

Un fan de Liverpool détruit absolument Danny Mills:

Tony the Red est devenu un héros instantané avec les fans de talkSPORT pour cette diatribe épique chez le spécialiste Danny Mills.

Fumant après que Mills ait comparé la victoire de Liverpool en Super Coupe contre Chelsea à la victoire au Community Sheild, Tony a demandé à Mills ce qu'il avait gagné au cours de sa carrière de joueur.

Et la réponse de Tony est absolument brutale.

La vidéo a reçu plus de 700 retweets et plus de 4 000 likes sur Twitter, ce qui a incité notre équipe vidéo à créer une mise à jour hilarante…

Les impressionnistes épuisent les esprits:

Ce n'est pas tous les jours que vous avez Harry Kane et Mike Tyson dans le studio…

Nous aimons tous l'impression, c'est l'un des piliers de la comédie britannique, et donc nous l'aimons lorsque nos amis talentueux nous rejoignent en studio pour montrer leurs talents.

Cette année, deux des meilleurs imitateurs du comté se sont joints à nous pour amener une foule de stars de la boxe et du football dans les studios talkSPORT, dont un Chris Eubank si bon que vous auriez pensé que c'était bien lui!

"Est-ce qu'il vient de dire" pénétration "en direct sur les ondes?"

Oui, il l'a fait. Alan Brazil et Ally McCoist ont été stupéfaits par Stuart Pearce plus tôt cette année –découvrez pourquoi ICI.

Ce n'est qu'une sélection des meilleurs moments de talkSPORT en 2019.

Voici pour une autre année mémorable sur la plus grande station de radio sportive du monde!

