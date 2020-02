CLÔTURE 2020 | Matchs, horaires, diffusion télévisée et prévisions pour le jour 8

Ce vendredi 28 février, le jour 8 du tournoi Clausura 2020 de la Liga MX commence, avec des rencontres marquantes telles que Toluca contre Rayados, Morelia contre Cruz Azul, América contre Necaxa, Tigres recevant Pumas et León en visite à Chivas.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Le grand patron de la table générale est les Eagles, avec 16 points, mais suivis de près par La Fiera (15) et UNAM (14), donc conclure la date pourrait être très différent. Il ne faut pas oublier que l’actuel champion est toujours coulé en arrière-plan avec seulement trois points.

Ici, nous vous laissons tous les détails de chacun des matchs, dates, horaires et prévisions:

Atlético San Luis vs Bravos

Vendredi 28 février Stade Alfonso Lastras 19 h 00 ESPN

D’emblée, cela semble un duel assez égal, puisqu’ils sont respectivement sixième (12) et septième (11), mais les Potosi proviennent de deux victoires consécutives, à domicile et en visite, à part ils restent invaincus comme locaux, ce qui rend les choses difficiles pour les frontières qui se sont dégonflées au cours des deux dernières dates quand ils ont fait match nul et sont tombés à la maison. Une autre attraction sera de voir Nico Ibañez par les tuneros et Darío Lezcano pour Juarez, puisque les deux sont sur le tableau de bord avec quatre buts.

Prévisions: Atlético San Luis 2-1 Bravos

Toluca vs Rayados

Vendredi 28 février Stade Nemesio Ten 19 h 00 TUDN

Les deux équipes passent un mauvais moment, puisque les Red Devils ajoutent à peine six unités, tandis que Monterrey ne sait pas ce que c’est de gagner, accumulant seulement trois des 21 unités. Jusqu’à présent, les écarlates n’ont pas montré de puissance chez eux car ils ajoutent deux défaites et un match nul, sans oublier que cela vient de tomber contre Puebla dans un match où ils ont peu fait, à part ils ne pourront pas profiter de la chaleur toujours forte en jouant la nuit. En ce qui concerne La Pandilla, ils ont montré une amélioration contre l’Amérique, donc elle pourrait enfin se réveiller, d’autant plus que ce serait le dernier appel à ne pas être éliminé.

Prévisions: Toluca 2-2 Rayados

Morelia vs Cruz Azul

Vendredi 28 février Stade Morelos 21h00 TV Azteca

L’un des matchs les plus marquants comme La Monarquía (12e position) a donné la surprise de frapper Pumas la dernière date, s’agrandissant progressivement et se couplant avec l’arrivée des nouveaux renforts. Bien que le tableau montre beaucoup de différence entre les deux, les Purépechas sont un rival toujours compliqué pour La Machine (4e), qui vient de trois triomphes en ligne, même si maintenant ils ont des pertes en défense, un facteur important contre .

Prédiction: Morelia 2-2 Cruz Azul

Tijuana vs Puebla

Vendredi 28 février Estadio Caliente 21:10 heures FOX Sports

Contrairement à d’autres occasions, La Perrera n’a pas autant pesé parce que Xolos a à peine pu ajouter une victoire, à part son style de football qu’il n’a pas encore caillé, montrant soudainement des étincelles momentanées. Dans le cas de La Franja, la dernière date a finalement été rendue justice en remportant enfin, car ils n’ont pas eu une mauvaise performance et s’ils restent de la même manière ils peuvent évoluer plus de positions.

Prévisions: Tijuana 1-2 Puebla

Pachuca vs Querétaro

Samedi 29 février Stade Hidalgo 17h00 FOX Sports

Los Tuzos continuent de laisser un goût aigre-doux dans leurs réunions, depuis l’idée de football de Paulo Pezzolano pas seulement saisir la forme, quelque chose de très différent des coqs blancs de Victor Manuel Vucetich, qui savent très bien jouer à visiter. La bonne nouvelle est que les Querétains se rétablissent à Ariel Nahuelpán, son buteur après avoir été suspendu.

Prévisions: Pachuca 1-2 Querétaro

America vs Necaxa

Samedi 29 février Stade Azteca 19 h 00 TUDN

Les Coapa n’ont pas joué aussi bien que dans d’autres championnats, mais ont eu la chance, la précision et le bon timing de Guillermo Ochoa, car ils n’avaient pas tout leur personnel aux premières dates. Les Rays sont descendus après trois chutes consécutives et il leur est difficile d’obtenir un résultat positif sur un terrain aussi lourd que Santa Ursula

Prévisions: Amérique: 2-0 Necaxa

Tigers vs Pumas

Samedi 29 février Stade universitaire 21 h 00 TUDN

Beaucoup devra voir le soutien des fans royaux dans le volcan, car l’équipe a souffert de pouvoir marquer, comme cela s’est produit au cours de la semaine dans les Concachampions, alors que les auriazules n’ont pas été les meilleurs visiteurs. Ce sera sûrement le moment où les élèves de Ricardo Ferretti Ils commenceront à être enracha d’ici aux dernières dates, profitant du revers des capitalistes à la date précédente.

Prédiction: Tigers 1-0 Pumas

Chivas vs Leon

Dimanche 1 mars Stade Akron 17h00 TUDN / TV Azteca

Guadalajara a finalement pu reprendre le chemin du triomphe en s’imposant à Tijuana, mais il y a encore de nombreux doutes, a ajouté que dans la semaine, ils n’ont pas pu travailler avec leur équipe complète pour l’appel de l’équipe mexicaine U-23 qui a emporté sept éléments. La Fiera, jouera ce jeudi le Concachampions, il reste donc à voir s’ils finiront très fatigués, même si c’est toujours le club qui affiche le meilleur football, donc ce sera extrêmement compliqué pour les Tapatios.

Prévisions: Chivas 2-2 León

Santos Laguna vs Atlas

Dimanche 1 mars Stade TSM Corona 18 h 45 FOX Sports

Il semble que la petite équipe du dernier tournoi se réveille lentement car elle a déjà montré une amélioration ajoutant un mois sans perdre et deux victoires d’affilée, guidée par le bon moment de l’attaquant Eduardo Aguirre, tandis que les Rojinegros ne peuvent toujours pas trouver la boussole avec trois voyages consécutifs sous le commandement de Rafael Puente del Río, qui n’a pas su les lever.

Prévision: Santos Laguna 3-0 Atlas