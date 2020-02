Cluj – Séville: En-Nesyri sauve la tête de Lopetegui

Mauvais match de Séville en Roumanie. Les Lopetegui continuent sans montrer leur meilleur visage mais feront face au match retour avec un bon résultat. Une peine incompréhensible de Koundé à l’origine de l’objectif des locaux. Quand il a semblé que Séville allait être vaincue, En-Nesyri a mis les tables sur le tableau de bord après une passe de De Jong à la sortie d’un corner.

Séville a atteint le stade froid et inconfortable du Dr Constantin Radulescu voulant réclamer et laisser derrière lui la mauvaise série de résultats, et avec un Lopetegui interrogé. Devant le CFR Cluj, leader de la Roumanie, une équipe un peu méconnue, mais très forte dans son fief et chargée de quitter la Lazio et Rennes éliminée dans le groupe E.

Lopetegui est sorti avec tout. Conscient de l’importance de la Ligue Europa pour changer la dynamique négative, l’entraîneur basque aligné ses onze gala, avec les Diego Carlos, Ocampos, Suso et start-up et avec l’Argentine Banega Commencer le jeu depuis le banc.

La réunion a commencé par une rythme très lent, peut-être parce que le début du match a été retardé de quelques minutes en raison d’un black-out du VAR, qui a fait ses débuts en 16e de Ligue Europa, et du mauvais état du gazon roumain. Sevilla il enchaînait de longues possessions mais sans atteindre la zone locale avec danger.

Il s’est passé très peu de choses pendant la première partie. Tout ce que Séville a fait lors de l’attaque portait la signature de Suso, qui a joué avec De Jong l’action la plus dangereuse des 45 premières minutes, dans un ballon que l’ancien Milan a tiré et a touché le Néerlandais pour l’envoyer à la barre transversale. Pour sa part, Cluj à ses propres centres suspendus à la zone de n’importe où du terrain et en attendant quelques détails de l’ancien combattant D’accord, le plus inspiré des locaux.

Séville n’est pas apparu dans la deuxième partie

Lopetegui est sorti totalement endormi après le repos. Les Cluj régnaient devant la passivité d’une Séville aussi froide que le climat roumain. A la 56ème minute, au nième centre des locaux, Koundé a donné un penalty après une main si incompréhensible que clameuse que le bon d’Aytekin n’a pas vu en premier lieu, mais qu’il a indiqué après l’avoir consulté au VAR. Deac a marqué la pénalité maximale mettre les locaux en tête du tableau de bord.

Malgré l’objectif, Séville n’a toujours pas réagi. La circulation des balles était encore très lente, le centre du champ n’était pas en mesure de générer et Ocampos et Suso n’apparaissaient pas. De son côté, Lopetegui a rejoint la passivité de ses joueurs prenant trop de temps pour effectuer sa première substitution: En-Nesyri est entré pour Jesus Navas à la 72e minute du match.

Dans les dernières minutes du crash, l’équipe de Séville a été encouragée. L’entrée de l’inédit Rony Lopes L’ensemble de Lopetegui, qui a commencé à approcher la zone roumaine avec danger, lui convenait. Après un corner, un ballon tomba sur De Jong qui le donna à En-Nesyri pour pousser le ballon et implanter la cravate sur le tableau des scores.

A la 93e minute, Rony Lopes était sur le point de donner la victoire à Nervión. La signature frustrée de Monchi a laissé de très bons sentiments et a été le meilleur de l’accident, malgré son départ dans les dernières minutes. Au final, égalité sur le tableau de bord et Séville quitte la Roumanie après un match extrêmement mauvais, ce qui laisse la seule bonne nouvelle de Rony Lopes.