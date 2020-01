CM Punk qualifie le Miz de “ putain de connard ” dans une diatribe grossière sur Twitter avant de supprimer le post

CM Punk est de retour dans la lutte en tant qu’analyste sur FOX et n’a rien perdu de sa capacité à faire les gros titres.

Bien que l’ancien champion de la WWE ne soit pas revenu en tant qu’interprète dans le ring – il parle de la WWE dans l’émission de studio de FOX.

Le jibe de CM Punk au Miz, à gauche, a été rapidement sur Twitter

Cette semaine, The Miz était l’invité de WWE Backstage et après avoir fait une blague sur “changer la culture” – une blague qui joue sur un commentaire que CM Punk a fait une fois – Punk a répondu en utilisant Twitter.

“Allez sucer un argent couvert de d ** k en Arabie saoudite, vous f *** dork”, at-il posté et rapidement supprimé.

Ironiquement, Punk était celui qui avait conseillé à Seth Rollins il y a quelques semaines de ne pas utiliser Twitter.

Il n’y a pas de chaleur durable entre les deux depuis leur passage à la WWE et ils ont travaillé ensemble assez fréquemment. Il sera probablement attribué à un plaisir inoffensif, bien que très vicieux.

Quoi qu’il en soit, on a demandé hier à Triple H quels étaient ses sentiments sur un CM Punk et AJ Lee – sa femme – revenant à l’action de la WWE et The Game était assez réceptif.

“Je ne pense pas que cela ait jamais été un facteur pour quelqu’un disant” eh bien, cette personne devrait être ou cette personne devrait être “- le talent, le talent incroyable, sont toujours un talent incroyable. Mais il y a tellement plus dans l’entreprise que d’être simplement un artiste talentueux. Encore une fois, je pourrais imaginer un livre et dire que je veux être jeune à nouveau, mais cela ne se produira pas non plus [laughs].

«Dans un monde parfait, bien sûr. Je pense que vous avez entendu [chairman Vince McMahon] répéter cette déclaration un million de fois au fil des ans – ne dites jamais jamais. Vous voyez des gens entrer et sortir, des artistes et des talents. Si cela convient aux fans et à tous les autres professionnels, c’est quelque chose qui peut arriver. Mais si ce n’est pas le cas, ce n’est pas possible. “

