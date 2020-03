CM Punk révèle les cinq lutteurs qu’il aimerait affronter lors du retour de la lutte

La question du retour de CM Punk à la lutte a toujours refusé de s’en aller.

Depuis que l’ancien champion de la WWE a quitté l’entreprise en 2014, les fans de catch ont refusé de croire qu’il était vraiment parti.

WWE

CM Punk travaille actuellement avec FOX, pas avec WWE

Une fois que Punk a signé avec l’UFC et s’est lancé dans une carrière assez brève et infructueuse dans l’octogone – 0-2 -, les fans ont cru qu’il était temps qu’il revienne plus que jamais.

L’année dernière, Punk s’est enfin frotté à nouveau à la lutte en devenant analyste sur WWE Backstage pour FOX. Bien sûr, la WWE devait approuver cet accord, ce qui semblait une indication prometteuse qu’ils pourraient peut-être travailler à nouveau ensemble après une scission acrimonieuse.

Maintenant, en parlant du podcast Swing & Mrs, Punk a parlé de son retour et de qui il aimerait faire face. Merci à Fightful pour la transcription.

«La réponse change. C’est une réponse très fluide. À l’heure actuelle, si l’entreprise fonctionnait bien et si j’avais quelqu’un qui me motivait en travers du ring, je pense qu’il pourrait être en mesure de le faire. Personne n’a balancé la bonne carotte.

“En ce qui concerne les gens avec qui j’ai travaillé auparavant, s’il y avait une table rase, si l’argent était bon, je pense qu’un gars comme Daniel Bryan, je dirais:” J’écouterais votre idée. “Si vous disiez John Cena, j’écouterais probablement votre idée. Rey Mysterio, j’écouterais votre idée. Pour les gens que je n’ai jamais affrontés auparavant, je pense que Will Ospreay, j’écouterais votre idée.

WWE

CM Punk a quitté la WWE en 2014

«Il y a beaucoup de pièces mobiles. Je suis occupé à faire d’autres choses et personne n’a trouvé la bonne combinaison de façons de m’approcher. Ce n’est pas tout à moi, mesdames et messieurs, c’est aux gens qui dirigent réellement l’entreprise. »

L’idée de Punk et d’Ospready est pour le moins scintillante, mais il ne fait aucune mention de travailler avec de nouveaux talents de la WWE.

Il y a une pléthore de nouveaux talents dans lesquels Punk pourrait vraiment se mordre les dents aussi. Que ce soit un programme avec Seth Rollins ou Roman Reigns, n’importe quel talent NXT et au-delà, le joueur de 41 ans a encore beaucoup d’argent pour faire des matchs s’il – et surtout la WWE – les veut.

.