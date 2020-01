Coco Gauff n’a rien perdu de sa victoire à l’Open d’Australie de 2020 contre Naomi Osaka

Vendredi, Coco Gauff, 15 ans, a fait ses débuts à la Rod Laver Arena, dans ce qui était censé être une défaite animée mais finalement confortable pour la championne en titre de l’Open d’Australie Naomi Osaka. Au lieu de cela, Gauff était au sommet du début à la fin, remportant une superbe victoire de 6-3, 6-3.

La chose la plus impressionnante au sujet du triomphe de Gauff était à quel point elle était en contrôle. Au plus grand moment de sa carrière jusqu’à ce point, elle a parfaitement placé tous ses clichés. En comparaison, Osaka, tête de série n ° 3 et double vainqueur de la compétition, a été secoué. Elle était visiblement frustrée à chaque fois qu’elle faisait une erreur, et sur l’avant-dernier point du match, elle a lancé un défi désespéré sur un tir qui était sorti d’un pied.

Il serait injuste d’appeler la victoire un cadeau pour Gauff – les matchs de tennis sont souvent ceux qui font le moins d’erreurs directes – mais Osaka était indéniablement pauvre. La commentatrice Chrissie Evert, 18 fois grande gagnante, est allée jusqu’à qualifier sa pièce de terrible sur l’émission ESPN. Osaka a commis 30 erreurs non forcées en un peu plus d’une heure et n’a réussi à gagner que 33% des points lors de son deuxième service. Les plans qu’elle considérait habituellement comme routiniers ont navigué encore et encore.

Gauff n’avait besoin que de réussir un as et six gagnants pour remporter le match en deux sets. Elle a simplement gardé le ballon en jeu et a laissé Osaka terminer le travail pour elle.

Le contraste entre le sang-froid de Gauff et son absence d’Osaka était choquant non seulement compte tenu du curriculum vitae d’Osaka, mais du fait que Gauff n’est vraiment qu’un enfant.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel qu’elle n’a que 15 ans …

… elle a 15 ans. Et pourtant, elle a dominé de manière convaincante Naomi Osaka sur le terrain principal d’un tournoi majeur. Règles de Coco Gauff.