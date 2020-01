Coentrao se définit comme un “joueur à la retraite”

Fabio Coentrao est actuellement sans équipement après l’été dernier a sonné pour Porto, et cet hiver pour Bologne. La vérité est que l’ancien Real Madrid est bloqué en ce moment et le manque de quelques jours pour fermer le marché est toujours libre. Interrogé précisément sur sa situation après avoir témoigné devant le tribunal de Monsanto au sujet du procès pour l’attentat contre l’Académie des sports d’Alcochete et en plaisantant: «Je suis un joueur à la retraite».

Le côté a plaisanté avec sa situation et peu de temps après en mots pour Tribune Expresso a déclaré que «Ce n’est pas vrai, je veux toujours trouver du matériel». Cependant, il n’a pas encore réussi à trouver une équipe dans laquelle continuer sa carrière de footballeur depuis qu’il a terminé son étape à l’Ave River l’année dernière.

À 31 ans attend toujours que cette offre revienne sur le terrain. La vérité est que le joueur fait des allers-retours depuis son départ du Real Madrid à l’été 2017 vers le Sporting de Lisboa, en prêt. Là, il était un an plus tard pour retourner à la rivière Ave.

Sans doute ses meilleures années, il a vécu à Benfica, bien qu’il ait également apprécié les deux clubs qui s’affrontent ce mercredi à la Copa del Rey, au Real Madrid et à Saragosse. Après avoir traversé son meilleur moment, il est maintenant dans le moment le plus difficile de sa carrière, essayant de trouver du matériel dans ces deux jours qui restent du marché.