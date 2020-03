Coin des costumes du Barça Quique Setién

Les joueurs de Barcelone Ils ont cessé de croire en l’entraîneur cantabrique. Après la dernière défaite de l’équipe du Barça à Santiago Bernabéu contre Real Madrid, La position de Quique Setién dans l’équipe catalane a été fortement affaiblie dans les vestiaires.

Malgré l’entraînement, sur l’herbe, les joueurs de Barcelone n’exécutent pas les idées de l’entraîneur, ce dont Éder Sarabia, deuxième entraîneur de l’équipe Blaugrana, s’est plaint pendant ‘el Clasico’ capturé par les caméras de télévision.

«C’est gênant. Que les médias utilisent une caméra qui vous suit en permanence sur le banc. C’est quelque chose qui devrait être éradiqué », a déclaré Quique Setién à ce sujet. “Nous nous sommes déjà excusés de devoir demander. Et surtout moi parce qu’au final c’est ma faute», A-t-il ajouté.

Qui gouverne dans les vestiaires?

Et est-ce Setien reconnaît que la situation a “beaucoup affecté” De plus, son leadership est remis en question, d’autant plus après avoir dû s’excuser pour le Sarabiagate. La vérité est que le Cantabrique est arrivé avec un grand désir de Barcelone de mettre en œuvre un style de jeu et, depuis lors, il a réduit le nombre d’entraînements perdant cette impulsion avec les costumes.

Quique Setién n’est pas en fonction depuis deux mois et a déjà été contraint de nier qu’il se conduisait mal avec les joueurs: «Ce sont les premières nouvelles que j’ai. Je le découvre maintenant. Je ne savais même pas” “C’est vrai qu’il y a des choses que certains aimeraient faire d’une manière ou d’une autre», A-t-il ajouté dans une interview pour El Periódico.

On sait également que les joueurs de Barcelone ont déclaré “ceux-ci ne savent pas prendre le bateau“Ou”c’est super pour eux»En référence à Setién et à son équipe d’entraîneurs. C’est quelque chose que l’ancien Betis et de Las Palmas Il a également fait référence: «Il est vrai que beaucoup de gens m’ont dit oui, oui, que l’entraîneur du Barça pourrait l’être. Mais je ne me suis pas vu. Parce que? Qu’ai-je fait pour être ici? Vous commencez à analyser la situation et pensez: “Quel programme ai-je?”“

Il semble que ces questions soient également posées par les costumes de Barcelone, qui doutent Quique Setién depuis que l’équipe du Barça a perdu Valence et qu’il a perdu toute confiance en lui après la défaite de la Classique contre le Real Madrid. Il faudra voir si l’entraîneur cantabrique est capable de rediriger la situation et si elle continue de céder au pouls qu’il a avec les joueurs.