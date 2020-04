COLEF Asturias célèbre avec vous la Journée mondiale de l’activité physique

Hier, le 6 avril, la Journée mondiale de l’activité physique a été célébrée partout sur la planète, depuis chez nous. Du Collège officiel des diplômés en éducation physique et en activité physique et sciences du sport des Asturies (COLEF Asturias), rappelez-vous qu’il est très important que ces jours de confinement évitent la sédentarité, en plus d’éviter de passer plus d’une heure assis, réduisant ainsi le temps devant les écrans – télévision, ordinateur, etc. – et, en plus, l’augmentation de l’activité physique quotidienne. Pour cette raison, ils encouragent tous les Asturiens à trouver un espace dans leur maison où ils peuvent improviser une salle de sport, choisir un moment par jour et, seuls ou avec leur famille, effectuer des activités physiques adaptées à la condition physique et à l’état de santé de chacun. Commencer est essentiel.

Le télétravail et le fait de ne pas pouvoir fréquenter les centres éducatifs et sportifs peuvent augmenter les temps d’arrêt, il est donc nécessaire d’inclure des actions conscientes au quotidien pour l’éviter. Par exemple, de COLEF Asturias, ils recommandent de régler une alarme et de temps en temps de se déplacer dans la maison; Effectuez des routines régulières pour briser un mode de vie sédentaire ou essayez d’inclure des moments où vous travaillez debout et non assis.

Ces jours de confinement sont un bon moment pour effectuer des exercices de force musculaire, car l’inactivité physique entraîne une perte de masse musculaire – la sarcopénie. Cette formation peut comprendre une grande variété d’exercices avec votre propre poids corporel, en utilisant des objets tels que des coussins et des bouteilles d’eau et sans avoir à quitter la maison (squats, pompes sur le mur, fers à repasser …). Comme ils le soulignent, pour les personnes âgées, l’exercice de force est encore plus important, car cela empêche la fragilité et empêche les chutes.

Si quelqu’un a des questions sur l’entraînement à domicile, il peut contacter un éducateur physique sportif collégial. Vous devriez les rechercher sur le site www.colefasturias.org, où vous pouvez également voir les vidéos que COLEF Asturias a conçues spécialement pour chaque personne. De même, il est important de se rappeler que, dans des conditions normales, l’exercice physique doit être directement dirigé et supervisé par un professionnel afin qu’il soit effectué de manière sûre et saine.

Routines variées

Un autre conseil que les professionnels de l’éducation physique proposent est de donner de la variété aux routines sportives. Faire de l’exercice physique en famille à travers des jeux de moteurs couvrira les besoins fondamentaux des enfants et des adultes, tels que le besoin de mouvement, d’accompagnement et de bien-être émotionnel, qui sont actuellement essentiels pour une bonne coexistence également. Il ne faut pas oublier que l’éducation physique est très importante à toutes les étapes de la vie.

L’exercice physique contribue à améliorer le système immunitaire, mais il est important de savoir qu’il est contre-indiqué si vous avez de la fièvre, une toux ou un essoufflement. De plus, un exercice physique intense ou vigoureux n’est pas recommandé, surtout si vous n’y êtes pas habitué. Des activités aérobies telles que marcher vite, danser sur notre musique préférée ou suivre les vidéos COLEF Asturias doivent être incluses dans chaque entraînement. La mobilité et la flexibilité des articulations doivent également être travaillées, ainsi que le maintien d’une bonne hydratation.

Le COLEF Asturias et la Direction Générale des Sports ont lancé une campagne de promotion de ce sport à domicile. Ils sont # MuéveteEnCasa et #ActivaAsturias, et peuvent être suivis sur www.deporteasturiano.org et www.colefasturias.org. À l’heure actuelle, se déplacer est un besoin de premier ordre et la santé vous en remerciera. Et, surtout, il faut faire confiance aux professionnels de l’éducation physique et sportive.

