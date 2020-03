College Basketball Bracketology 2020: la bulle est sur le point de déborder

Mardi, cinq équipes devaient initialement s’assurer leur place dans le tournoi NCAA 2020. Cependant, ce nombre est devenu six hier matin, lorsque l’Ivy League a annulé de manière inattendue son tournoi, prévu samedi et dimanche à Harvard, en raison de Covid-19. La conférence a attribué la soumission automatique à son champion de la saison régulière, les Bulldogs de Yale. Au fil de la nuit, les Coloniaux Robert Morris (Nord-Est), Hofstra Pride (CAA), Northern Kentucky Norse (Horizon League), North Dakota State Bison (Summit League) et Gonzaga Bulldogs (WCC) ont rejoint Yale. Étonnamment, les cinq de ces équipes ont représenté leurs conférences entre parenthèses. En conséquence, il n’y a pas de réels changements dans le domaine d’aujourd’hui.

Ça ne durera pas. Après le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui, je prévisualiserai ce qui va arriver sur la bulle aujourd’hui. Le calendrier des tournois de la conférence de mercredi, bien qu’il ne soit pas aussi profond que la plupart des saisons », a encore le potentiel de changer l’image – en particulier à la ligne de coupe.

Les équipes de toutes tailles (à l’exception de celles qui respectent leurs initiales) ont décroché des enchères automatiques (12 à ce jour).

1. Région sud (Houston)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas (Big 12) contre 16. ROBERT MORRIS (NEC) / NC Central (MEAC)

8. Saint Mary’s contre 9. USC

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

5. Ohio State contre 12. LIBERTY (ASUN)

4. Oregon (Pac-12) contre 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany, New York (jeu / sam.)

6. Michigan vs 11. ÉTAT D’UTTAH (MW)

3. Maryland contre 14. Colgate (Patriot)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

7. LSU contre 10. Marquette

2. Florida State (ACC) contre 15. NORTH DAKOTA STATE (Sommet)

2. Région Ouest (Los Angeles)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. GONZAGA (COE) contre 16. Sienne (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

8. Arizona contre 9. Floride

Spokane (jeu / sam.)

5. Auburn contre 12. Stephen F. Austin (Southland)

4. Wisconsin (Big Ten) contre 13. BELMONT (OVC)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

6. Iowa contre 11. Texas Tech

3. Duke contre 14. BRADLEY (MVC)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

7. Illinois vs 10. Oklahoma

2. Creighton (Big East) contre 15. UC Irvine (Big West)

3. Région du Midwest (Indianapolis)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor contre 16. Little Rock (ceinture solaire)

8. Houston vs 9. Arizona State

Tampa (jeu / sam.)

5. BYU contre 12. YALE (Ivy)

4. Seton Hall contre 13. Akron (MAC)

Greensboro (vendredi / dimanche)

6. Virginie vs 11. Stanford / Xavier

3. Michigan State contre 14. North Texas (C-USA)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Virginie-Occidentale contre 10. Rutgers

2. Dayton (A 10) contre 15. NORTHERN KENTUCKY (Horizon)

4. Région de l’Est (New York)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego contre 16. WINTHROP (Big South)

8. Colorado contre 9. Indiana

Omaha (vendredi / dimanche)

5. Butler vs. 12. Cincinnati (américain)

4. Louisville contre 13. Vermont (Amer. East)

Albany (jeu / sam.)

6. Penn State contre 11. Richmond / Texas

3. Villanova contre 14. HOFSTRA (CAA)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

7. Providence vs. 10. ÉTAT DU TENNESSEE ORIENTAL (SoCon)

2. Kentucky (SEC) contre 15. Est de Washington (Big Sky)

Fatigué

Offres par conférence: 10 Big Ten, 7 Big East, 6 Big 12, 5 Pac-12, 4 ACC, 4 SEC, 3 WCC, 2 AAC, 2 A 10, 2 MW, 22 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Oklahoma, Rutgers, Marquette, Texas Tech

Quatre derniers en: Stanford, Xavier, Richmond, Texas

Quatre premiers sortis: UCLA, Wichita State, NC State, Northern Iowa

Quatre prochaines sorties: État du Mississippi, UConn, Saint Louis, Tulsa

NET global le moins bien classé: Texas (69)

Exclusion NET la mieux classée: Purdue (33, 16-15 au total)

Nouveau aujourd’hui (0/68): Aucun

Départ aujourd’hui: Aucun

Il y a une véritable bulle dans l’ACC, Big East et Pac-12, avec le Big 12 et la SEC proposant des concours mettant en vedette des équipes qui pourraient s’imposer dans la course avec une course cette semaine. Les 20 h 30 à 21 h 30 La fenêtre ET sera particulièrement emballée.

Toutes les heures sont ET.

2h30 de l’après-midi. (ESPN), Pittsburgh Panthers c. NC State Wolfpack (ACC deuxième tour): Les Wolfpack sont actuellement la troisième équipe, mais étant donné l’étroitesse des marges, ils pourraient se retrouver jeudi matin avec une répétition de la victoire à domicile 77-73 du 29 février. sur les Panthers. Si State perd contre Pitt, cependant, c’est une autre histoire.

17h30. (Réseaux Pac-12), Huskies de Washington contre Wildcats de l’Arizona (premier tour du Pac-12): Bien que les Wildcats ne soient pas vraiment une équipe à bulles, perdre contre les Huskies lors de sorties consécutives pourrait donner une pause au comité de sélection.

19 h (ESPN2), Boston College Eagles contre Notre Dame Fighting Irish (ACC deuxième tour): Malgré un top 60 NET et 19 victoires, les Fighting Irish ne sont pas vraiment dans le tableau général car ils n’ont pas battu une équipe sur le terrain. Le match de caoutchouc de ce soir contre les Eagles ne changera rien à cela, mais cela donnera un coup de pied à Notre-Dame aux Virginia Cavaliers en quarts de finale jeudi.

19 h (ESPNU), Iowa State Cyclones vs.Oklahoma State Cowboys (Big 12 premier tour): La victoire de samedi sur les Texas Longhorns a été la troisième victoire consécutive des Cowboys et à 17-14 avec un classement NET de 61e, ils sont sur le point d’atteindre- grande considération. Si l’Oklahoma State bat les Cyclones ce soir et les Kansas Jayhawks demain, il aura un coup.

19 h (CBSSN), Terriers de l’Université de Boston à Raiders de Colgate (championnat de la Patriot League): C’est la seule candidature qui sera vraiment remportée ce soir. Les Raiders sont à la recherche de leur deuxième voyage de tournoi consécutif, tandis que les Terriers se sont qualifiés pour la dernière fois en tant que membre de America East en 2011, sous l’actuel entraîneur-chef de Penn State Pat Chambers.

20h30. (BTN), Nebraska Cornhuskers contre Indiana Hoosiers (Big Ten premier tour): Les Hoosiers sont le seul concurrent des Big Ten qui doit jouer un match mercredi à Indianapolis. Avec le Nebraska classé 196e dans le NET à partir de ce matin, cela présente le danger d’une perte tardive dommageable pour le Quadrant 3.

21 h (Réseaux Pac-12), California Golden Bears contre Stanford Cardinal (Pac-12 premier tour): Après avoir été chassé de l’Oregon la semaine dernière, le Cardinal ne peut pas se permettre d’abandonner son match contre ses meilleurs arrivages.

21h30. (FS1), DePaul Blue Demons contre Xavier Musketeers (premier tour de Big East): Les mousquetaires sont allés de 0 à 2 lors de la dernière semaine de la saison régulière, ce qui les a rapprochés de la ligne de coupe. Alors qu’ils ont balayé les Blue Demons, DePaul est capable de faire subir à un concurrent en général une défaite coûteuse. Il suffit de demander aux Georgetown Hoyas et aux Marquette Golden Eagles.

21h30. (Réseau SEC), Vanderbilt Commodores contre Arkansas Razorbacks (SEC premier tour): Les Razorbacks font partie d’une poignée d’équipes SEC qui ont vraiment besoin d’accumuler des victoires à Nashville pour avoir une chance. Cependant, les Commodores ont gravement ébranlé les bulles des Alabama Crimson Tide et des Gamecocks de Caroline du Sud lors de la dernière semaine de championnat.

Je ferai également un tour complet du support avant d’écrire le post de jeudi matin. Avec ce regard neuf sur le terrain, attendez-vous à des changements au-delà de ces jeux. En attendant, vous pouvez consulter mes guides d’écoute de la télévision et la couverture complète des tournois de conférence sur Blogging the Bracket et écouter mes interviews de parenthèse sur le podcast College Basketball Coast to Coast.