College Basketball Bracketology 2020: La photo du dimanche de sélection, dans une semaine

Samedi soir, les Utah State Aggies ont remporté leur deuxième championnat consécutif de Mountain West Tournament pour devenir la première équipe avec un billet officiel pour le tournoi NCAA. La victoire des Aggies 59-56 a non seulement ôté le sort de mars aux mains du comité de sélection – une évolution bienvenue, compte tenu du démarrage précoce unique de leur tournoi de conférence pour 2020 – mais a également ouvert la course à une tête de série n ° 1. Les finalistes de Mountain West, les Aztèques de l’État de San Diego, étaient le quatrième numéro un dans les projections récentes.

Les Baylor Bears ont rendu cette course encore plus trouble, s’inclinant 76-64 devant les West Virginia Mountaineers pour leur quatrième défaite en cinq matchs. Pour l’instant, Baylor et San Diego State restent tous les deux en tête grâce à leurs victoires (les Bulldogs de Gonzaga se sont hissés au deuxième rang). Cependant, les quatre têtes de série n ° 2 – les Dayton Flyers (Atlantic 10), Florida State Seminoles (ACC), Creighton Bluejays (Big East) et Kentucky Wildcats (SEC) – sont également des têtes de série des tournois de conférence, ce qui signifie qu’elles pourraient toutes être doubles. champions de leurs ligues le dimanche de sélection. Et c’est quelque chose que ni Baylor ni l’État de San Diego ne pourront se vanter.

La deuxième candidature de samedi a été remportée par le champion des OEV, Belmont Bruins, qui a vengé sa défaite de 77-65 contre les Murray State Racers en finale de 2019 avec une victoire de 76-75 à Evansville, Indiana. Contrairement aux Bruins de la saison dernière, cependant, il n’y aura pas d’offre générale en attente des Racers.

Après le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui, je parlerai de la façon dont la bulle s’est considérablement éclaircie samedi.

Le mouvement de la ligne de départ est indiqué par des flèches et est relatif à la tranche de lundi. Les astérisques (*) indiquent les nouvelles entrées. Les équipes de toutes tailles (à l’exception de celles qui respectent leurs initiales) ont décroché des enchères automatiques (deux à ce jour).

1. Région du Midwest (Indianapolis, Indiana)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas (Big 12) contre * 16. Robert Morris (NEC) / NC Central (MEAC)

8. Illinois vs ↑ 9. USC

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

5. Butler vs 12. Liberty (ASUN)

↑ 4 Wisconsin (Big Ten) contre ↑ 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany, New York (jeu / sam.)

6. BYU vs * 11. Cincinnati / Richmond

↓ 3. Seton Hall contre ↑ 14. Colgate (Patriote)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

7. Houston contre ↑ 10. Rutgers

2. État de Floride (ACC) contre 15. État du Dakota du Nord (Sommet)

4. Région Est (New York, New York)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego contre * 16. Winthrop (Big South)

8. Arizona contre 9. Floride

Tampa (jeu / sam.)

↓ 5. Iowa contre * 12. Tulsa (américaine)

4. Duke contre 13. Akron (MAC)

Albany (jeu / sam.)

6. Michigan vs 11. ETSU (SoCon)

3. Villanova contre 14. Hofstra (CAA)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

7. LSU vs ↓ 10. Marquette

2. Dayton (A 10) contre 15. Wright State (Horizon)

2. Région Ouest (Los Angeles, Californie)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre 16. Sienne (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

↓ 8. Colorado contre ↑ 9. Oklahoma

Spokane (jeu / sam.)

5. Penn State contre ↑ 12. Stephen F. Austin (Southland)

4. Oregon (Pac-12) contre ↑ 13. BELMONT (OVC)

Omaha (vendredi / dimanche)

↑ 6. Virginie vs 11. ÉTAT UTAH (MW)

↑ 3. Michigan State contre ↓ 14. Nord du Texas (C-USA)

Cleveland (vendredi / dimanche)

↑ 7. Providence contre ↓ 10. Texas Tech

↑ 2. Kentucky (SEC) contre * 15. Est de Washington (Big Sky)

3. Région sud (Houston, Texas)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

1. Baylor contre 16. Little Rock (ceinture solaire)

↑ 8. Saint Mary’s contre ↑ 9. Indiana

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

5. Ohio State contre 12. Yale (Ivy)

↓ 4. Louisville contre 13. Vermont (Amer. East)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↓ 6. Auburn contre ↓ 11. Xavier / Stanford

↓ 3. Maryland contre * 14. Bradley (MVC)

Saint-Louis (jeu / sam.)

7. Virginie-Occidentale vs ↓ 10. Arizona State

↑ 2. Creighton (Big East) contre ↓ 15. UC Irvine (Big West)

Fatigué

Offres par conférence: 10 Big Ten, 7 Big East, 6 Pac-12, 5 Big 12, 4 ACC, 4 SEC, 3 AAC, 3 WCC, 2 MW, 2 A 10, 22 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Arizona State, Marquette, Rutgers, Texas Tech

Quatre derniers IN: Xavier, Stanford, Cincinnati, Richmond

Quatre premiers OUT: Texas, État de Wichita, Northern Iowa, État de NC

Quatre suivants OUT: UCLA, Mississippi State, Memphis, Saint Louis

NET At-Large le moins bien classé: Indiana (60)

Exclusion NET la mieux classée: Purdue (33, 16-15 au total donc hors du plateau en raison du record)

Nouveau aujourd’hui (6/68): Bradley, Est de Washington, NC Central, Richmond, Tulsa, Winthrop

Départ aujourd’hui: Montana, Caroline du Nord A&T, Northern Iowa, Radford, UCLA, Wichita State

Remarque: J’ai retourné BYU (un vrai cinq graines) avec Penn State (un vrai six) pour placer les Cougars sur les sites jeudi / samedi.

Shaka Smart et Texas pourraient ne pas être aussi prêts pour le tournoi NCAA que nous le pensions plus tôt dans la semaine.





Scott Wachter-USA TODAY Sports

Samedi a indiqué que les Texas Longhorns pourraient ne pas être de retour après tout. Leur séquence de cinq victoires consécutives s’est terminée par un bruit sourd: une défaite à domicile de 81-59 contre une équipe des Oklahoma State Cowboys qui est entrée dans l’après-midi avec un dossier de 16-14. En conséquence, l’équipe de Shaka Smart reste à l’extérieur. Le jeudi, le Texas rencontre les Texas Tech Red Raiders (66-62 perdants à domicile contre les Kansas Jayhawks samedi) dans ce qui pourrait être un match d’élimination en général dans le Big 12 Quart de finale du tournoi.

Les Bruins de l’UCLA, qui sont entrés sur le terrain lundi en tant que leader du Pac-12, n’ont pas non plus pu conserver leur place, s’inclinant 54-52 lors d’une confrontation passionnante entre les Trojans de l’USC. Cette défaite a brisé la séquence de victoires de sept matchs des Bruins et, combinée à la victoire sur la route des Oregon Ducks contre le Cardinal de Stanford, les a privés d’une part du titre de la conférence. Avec un classement NET au 75e rang dimanche matin, l’équipe de Mick Cronin va avoir besoin d’au moins quelques victoires dans le tournoi Pac-12 pour revenir du bon côté de la bulle.

Il y a cependant encore de l’espoir. Avec la façon dont l’UCLA a joué au cours du mois dernier, je ne serais pas surpris que les Bruins remportent l’enchère automatique de la conférence.

Rutgers a finalement remporté un match sur route contre un adversaire avec un pouls, ce qui signifie que les Scarlet Knights vont probablement danser.





Brian Spurlock-USA TODAY Sports

Les Rutgers Scarlet Knights ont été le plus grand vainqueur des bulles de samedi. Le plus gros obstacle entre l’équipe de Steve Pikiell et March Madness a été un record affreux de 1-10 dans tous les matchs hors du RAC, avec une seule victoire sur les Cornhuskers du Nebraska. Les Scarlet Knights avaient besoin d’heures supplémentaires pour battre les Chaudronniers de Purdue, mais ils ont persévéré, 71-68, et ont probablement cédé leur première candidature à la NCAA depuis 1991.

En dehors de la victoire choquante de retour du Kentucky 71-70 sur les Florida Gators, la SEC a eu une journée difficile, en particulier les équipes sur la bulle. Presque tous auront besoin de se rendre à la finale du tournoi SEC de dimanche prochain pour gagner un large. L’exception est une équipe de Bulldogs du Mississippi State qui a mis en déroute les Ole Miss Rebels, 69-44, à Starkville. Sinon, les Gamecocks de Caroline du Sud ont perdu contre les Vanderbilt Commodores (qui plus tôt dans la semaine ont fait éclater la bulle de l’Alabama Crimson Tide), les Auburn Tigers ont mis en déroute les volontaires du Tennessee et les Texas A&M Aggies ont poursuivi leur victoire de mercredi dans les plaines en faisant tomber l’Arkansas. Razorbacks de retour à College Station.

Après ces résultats, est-il vraiment surprenant que l’État du Mississippi soit le seul club de la SEC parmi les huit premières équipes?

Les victoires contre le Colorado et la Caroline du Sud vont-elles pousser les Northern Iowa Panthers sur le terrain?





Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Les Northern Iowa Panthers ont actuellement l’attente la plus angoissée du pays avant le dimanche de sélection. Vendredi, les huitièmes têtes de série Drake Bulldogs ont hébergé la tête de série dans le tournoi de conférence de la vallée du Missouri, 77-56, six jours seulement après avoir perdu par les Panthers par 27 à leur domicile.

Alors que les Panthers ont toujours un classement dans le top 50 du NET (48e depuis ce matin), des mesures comparables à celles des autres équipes à bulles et l’emportent sur les Colorado Buffaloes à Boulder et en Caroline du Sud à Cancun, leurs chances d’entendre leur nom appelé lors de la sélection dimanche ne sont pas super.

Je suis retourné en arrière et j’ai regardé le sort des équipes de bulles de mi-majeur qui ont perdu dans leurs tournois de conférence depuis les débuts des quatre premiers en 2011. Bien que perdre en finale de ligue donne à une équipe une chance de se battre, pas de mi-majeur qui a perdu dans un quart de finale de conférence a été sélectionné depuis Dayton en 2014. Et cette équipe Flyer faisait partie d’une campagne de six offres pour l’Atlantique 10. Cette saison, la vallée du Missouri 2019-2020 n’est pas du tout aussi forte.

Les parallèles les plus proches de l’équipe de l’Iowa du Nord de cette saison sont les Redbirds de l’État de l’Illinois 2017 qui ont été éliminés par les Wichita State Shockers lors de la finale d’Arch Madness, les Blue Raiders du Middle Tennessee 2018 qui ont perdu par trois en prolongation dans les quarts de finale de la Conférence USA et le 2016 Équipe Shocker qui a perdu contre les Panthers par cinq en demi-finale d’Arch Madness. De ces trois équipes, sur Wichita State s’est retrouvé dans le tournoi NCAA, et non le NIT.

Par conséquent, les Panthers sont dans le First Four Out en attendant de nouveaux développements.

Dimanche, trois équipes obtiendront leurs offres pour la folie de mars 2020, avec le Grand Sud (13 h HE, ESPN), la vallée du Missouri (14 h HE, CBS) et Atlantic Sun (15 h HE, ESPN), tous sacrés champions. Vous voudrez également garder un œil sur la première demi-finale de la Conférence du Sud (16 h HE, ESPN +) au cours de laquelle les Buccaneers de l’État du Tennessee s’attendent à rapprocher d’une victoire la soumission automatique de leur ligue. Les têtes de série n ° 2 et 3 de cette catégorie, les Furman Paladins et les UNC Greensboro Spartans, ont perdu leurs quarts de finale samedi soir.

J’aurai un champ de 68 mises à jour chaque jour d’ici mercredi, quand les choses vont vraiment reprendre. Vous pouvez également consulter mes guides d’écoute de la télévision et la couverture complète des tournois de conférence sur Blogging the Bracket.