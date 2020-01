College Basketball Bracketology 2020: la porte tournante de la bulle est de retour avec une vengeance

La bulle rétrécit légèrement. La semaine dernière, le premier aperçu de la bulle pour la saison 2019-20 comprenait 27 équipes au-delà de la ligne de coupe. Ce total a été réduit à 25 pour cette semaine. Si nous supprimons deux équipes par semaine le reste du chemin, nous atteindrons un nombre plus gérable de 13 personnes au moment où le dimanche de sélection arrive dans six semaines.

Avant d’arriver à tout ce bordel, il est temps de commencer à distribuer des verrous. Voici un rappel de la façon dont tout cela fonctionne.

Pour le tournoi NCAA 2020, il semble que 23 les conférences gagneront une seule offre.

Cela signifie que juste 45 des 68 places sur le terrain sont vraiment à gagner – les 36 places en grand et les neuf qui iront aux vainqueurs du tournoi de ces neuf conférences à enchères multiples.

À leur tour, ces 45 places disparaîtront également largement à mesure que les équipes entreront dans la catégorie des écluses. Au moment où le week-end de sélection arrivera, ceux d’entre nous dans le complexe industriel de brackologie espéreront être laissés faire des suppositions éclairées sur une poignée de spots. Avec la façon dont cette saison s’est déroulée jusqu’à présent, cela pourrait demander beaucoup.

Par définition, ces quatre équipes sont également des semences protégées. Pour rappel, ce terme signifie qu’une équipe est protégée contre un environnement potentiellement hostile au premier tour uniquement.

Remarque: Le premier chiffre suivant le nom d’une équipe est son classement NET au matin du vendredi 31 janvier. Deuxièmement, il s’agit du record général de l’équipe dans les matchs contre la division I uniquement. Le troisième est son record en Quad 1 et 2, le quatrième indiquant son record en Quad 1 seul. Les informations sur les enregistrements sont gracieusement fournies par l’incroyable base de données de WarrenNolan.com. Les détenteurs d’enchères automatiques sont signalés par un astérisque (*).

N ° 1: 1. Baylor * (2 / 18-1 / 11-1 / 7-1), 2. Kansas (4 / 16-3 / 12-3 / 8-3), 3. San Diego State * (1 / 21- 0 / 8-0 / 4-0), 4. Gonzaga * (3 / 22-1 / 6-1 / 4-1)

Les Aztèques de San Diego et les Bulldogs de Gonzaga sont deux des trois équipes du pays à avoir déjà dépassé la barre des 20 victoires. Le troisième, les Liberty Flames, se retrouve dans une position complètement différente en raison d’une mauvaise tenue du calendrier, y compris une paire de victoires hors Division I. Aucun des pouvoirs de la côte du Pacifique n’a ce problème, ils sont donc prêts à faire des écluses. Quant aux Baylor Bears et aux Kansas Jayhawks, les deux meilleures équipes sur la liste des têtes de série ne pourront pas accumuler suffisamment de mauvaises pertes dans un Big 12 fort pour abandonner le terrain.

Ces 12 équipes approchent du statut de verrou, mais doivent remporter au moins une victoire.

Duke est sur le point d’entrer la partie de son horaire qui déterminera son état de verrouillage.





Rob Kinnan-USA TODAY Sports

N ° 2s: 5. Duke (6 / 17-3 / 6-3 / 4-1), 6. Seton Hall * (14 / 16-4 / 10-4 / 7-4), 7. Dayton * (5 / 19-2 / 7-2 / 3-2), 8. Virginie-Occidentale (9 / 16-4 / 9-4 / 4-3)

N ° 3s: 9. Villanova (13 / 17-3 / 9-3 / 5-3), 10. Oregon * (15 / 18-4 / 9-4 / 6-2), 11. Florida State (16 / 17-3 / 8-3 / 3-2), 12. Louisville * (10 / 18-3 / 5-3 / 2-3)

N ° 4s: 13. Butler (8 / 17-4 / 11-4 / 6-4), 14. Michigan State * (7 / 16-5 / 8-5 / 4-4), 15. Kentucky (24 / 16-4 / 6-3 / 4-2), 16. Maryland (12 / 17-4 / 10-4 / 5-4)

Bien que les Duke Blue Devils soient la deuxième tête de série dans la mise à jour d’aujourd’hui, ils ne sont pas encore un verrou à cause de ce qui les attend dans un ACC en panne. L’équipe de Mike Krzyzewski prend la route pour trois matchs de suite – tous contre des équipes qui grimpent la bulle (Syracuse samedi soir) ou loin de là (Boston College et archivival Caroline du Nord). Une perte dans l’un de ces jeux pourrait, au minimum, entraîner des problèmes d’ensemencement ou, dans le pire des cas, amorcer une spirale descendante pour Duke.

Les trois équipes de l’ACC dans cette projection – les Blue Devils, les Florida State Seminoles et les Louisville Cardinals – se classent parmi les 16 meilleures.

Il y a deux semaines, j’ai négligé d’inclure les Wildcats de Villanova dans ma liste d’équipes qui pourraient gagner une tête de série n ° 1 dimanche de sélection. Ce fut une erreur majeure de ma part, car l’équipe de Jay Wright a remporté sept matchs consécutifs pour se hisser à la première place de la lignée n ° 3. Un énorme affrontement dans le Big East est prévu pour une semaine à partir de demain, samedi 8 février. , lorsque les Wildcats accueillent les Seton Hall Pirates, actuellement tête de série n ° 2 et propriétaire d’une séquence de 10 victoires consécutives. Mais les deux équipes ont des semaines difficiles devant elles. Nova accueille les Creighton Bluejays et visite les Butler Bulldogs, actuellement au sommet de la lignée n ° 4. Pendant ce temps, le Hall rencontre une paire d’équipes à bulles – accueillant les Xavier Musketeers à Newark et se dirigeant vers la capitale nationale pour rencontrer les Georgetown Hoyas. Mais ne serait-ce pas quelque chose si les deux équipes se rencontrent au Wells Fargo Center après s’être combinées pour 21 victoires consécutives?

Sud: 1/1. Baylor * (Saint-Louis 1), 2/7. Dayton * (Cleveland 1), 3/10. Florida State (Tampa 1), 4/16. Maryland (Sacramento 2) – Total des 4 premières graines = 34

Est: 1/4. Gonzaga * (Spokane 1), 2/5. Duke * (Greensboro 1), 3/9. Villanova (Albany 2), 4/15. Kentucky (Tampa 2) – Total des 4 premières graines = 33

Midwest: 1/2. Kansas (Omaha 1), 2/6. Seton Hall * (Albany 1), 3/11. Louisville * (Saint-Louis 2), 4/14. Michigan State * (Omaha 2) – Total des 4 premières graines = 33

Ouest: 1/3. État de San Diego * (Sacramento 1), 2/8. Virginie-Occidentale (Cleveland 2), 3/12. Oregon * (Spokane 2), 4/13. Butler (Greensboro 2) – Total des 4 premières graines = 36

Les lignes de départ trois et quatre ont dû être mélangées pour rétablir l’équilibre relatif entre les régions. C’est pourquoi les Michigan State Spartans sont la tête de série n ° 4 du Midwest sur Butler, qui aurait dû gagner cette position en raison de sa place devant les Spartans sur la ligne de tête. L’État de Floride est techniquement à deux milles plus près d’Indianapolis que de Houston, mais comme la différence est si petite, j’ai fait le changement avec Louisville, toujours à des fins d’équilibre.

Au-delà du top 16, onze autres équipes progressent régulièrement vers une candidature, dont deux équipes Big Ten qui possèdent de longues sécheresses dans la NCAA.

LSU aurait pu se retrouver dans un septième match serré consécutif lorsque l’Alabama a visité Baton Rouge mercredi, mais les Tigers ont pris soin des affaires pour rester invaincus dans le jeu SEC.





Stephen Lew-USA TODAY Sports

N ° 5s: 17. Iowa (21 / 15-6 / 9-5 / 5-4), 18. Creighton (25 / 15-5 / 7-5 / 5-5), 19. LSU * (19 / 16-4 / 10 -4 / 3-2), 20. Penn State (23 / 15-5 / 9-4 / 5-3)

N ° 6s: 21. Illinois (29 / 15-5 / 7-4 / 4-3), 22. Marquette (22 / 15-6 / 8-5 / 4-5), 23. Arizona (11 / 14-6 / 5- 6 / 3-4), 24. Colorado (20 / 16-5 / 8-4 / 3-2)

N ° 7s: 25. Auburn (26 / 18-2 / 7-2 / 1-2), 26. Rutgers (18 / 15-5 / 6-4 / 2-3), 27. Houston * (36 / 17-4 / 6 -3 / 3-3)

Les Iowa Hawkeyes échangeant leur place avec les Maryland Terrapins après la réunion du jeudi à College Park, l’équipe de Fran McCaffery est l’un des quatre clubs Big Ten de ce groupe. Les Penn State Nittany Lions ont remporté trois matchs de suite contre des équipes inférieures dans l’ordre de picage des offres pour consolider leur place, tandis que les Illinois Fighting Illini ont remporté sept matchs de suite, dont trois matchs sur la route (une prouesse pour cette saison des Big Ten à domicile). . Quant aux Rutgers Scarlet Knights, ils ont vraiment besoin d’enregistrer une victoire sur route contre quelqu’un d’autre que les Cornhuskers du Nebraska, grâce à une paire de victoires à domicile très serrées sur eux et les Chaudronniers Purdue. Leur prochaine chance se présentera mardi au Maryland, bien que les Scarlet Knights disputeront samedi un match sur site neutre étrange contre les Wolverines du Michigan – une équipe derrière eux sur la liste des têtes de série – dans le cadre du Big Ten Day à New York.

Jeudi soir, les Wildcats de l’Arizona ont remporté leur premier vrai match sur la route de la saison en tenant à l’écart les Huskies de Washington, tandis que les Buffaloes du Colorado ont vu leur classement prendre un coup sûr avec une défaite de loin contre les Bruins de l’UCLA, une équipe que le club de Tad Boyle avait vaincu. au pavillon Pauley en 2018 et 2019.

Nous avons du plaisir et des jeux (et de l’anxiété).

USC a remporté cinq de ses six derniers matchs pour s’imposer comme une menace sérieuse pour le titre Pac-12 et la candidature de la NCAA.





Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

N ° 7s: 28. Ohio State (17 / 13-7 / 5-7 / 3-5)

N ° 8s: 29. Wisconsin (31 / 12-9 / 6-8 / 5-7), 30. USC (38 / 17-4 / 9-3 / 3-3), 31. Michigan (35 / 12-8 / 6- 8 / 3-8), 32. État de Wichita (32 / 17-3 / 7-3 / 0-1)

N ° 9: 33. Texas Tech (30 / 13-7 / 4-7 / 2-7), 34. Stanford (27 / 15-5 / 3-3 / 0-3), 35. Saint Mary’s (34 / 18-4 / 6-2 / 2-1), 36. Indiana (46 / 15-6 / 5-6 / 3-5)

N ° 10s: 37. Oklahoma (52 / 13-7 / 7-7 / 2-6), 38. Floride (41 / 12-8 / 6-8 / 2-4)

N ° 10 (quatre derniers byes): 39. Arkansas (39 / 15-5 / 5-5 / 1-3), 40. BYU (28 / 15-7 / 4-7 / 1-5)

N ° 11 (quatre derniers byes): 41. Rhode Island (44 / 15-5 / 4-4 / 1-3), 42. VCU (33 / 16-5 / 2-5 / 1-3)

Peu d’équipes classées en dehors du top 27 sur la liste des têtes de série ont réussi à gagner leurs matchs en milieu de semaine. Sur les 15 équipes ci-dessus, seulement sept ont gagné entre mardi et jeudi, les Ohio State Buckeyes, Wichita State Shockers et Wisconsin Badgers étant chanceux d’être inactifs. Le Michigan a gagné au Nebraska pour terminer un balayage de saison, tandis que les Gaels de Saint Mary’s et les Cougars BYU (dans le groupe des Quatre derniers Byes ci-dessous) ont remporté des victoires jeudi soir avant leur confrontation du samedi soir à Provo et deux séries de 10 Rams de l’Atlantique, VCU et Rhode Island, ont également pris soin des affaires avant leur revanche ce soir à Kingston. La victoire à domicile de VCU sur les Richmond Spiders a été particulièrement remarquable car les Rams ont considérablement endommagé les espoirs de bulle de leurs rivaux de Crosstown.

Cependant, les Texas Tech Red Raiders et USC Trojans ont été les plus grands gagnants des bulles de la semaine jusqu’à présent. Les Red Raiders ont décroché une deuxième victoire dans le top 10 en affrontant la Virginie-Occidentale à Lubbock mercredi soir. Un soir plus tard, les chevaux de Troie ont éliminé les Utah Utes pour continuer une séquence de six matchs qui ne les a fait que perdre à l’Oregon en double prolongation.

La plupart des perdants, cependant, sont tombés dans des matchs dont ils avaient vraiment besoin pour gagner. Les deux concurrents de la SEC dans ce groupe, les Florida Gators et Arkansas Razorbacks, ont perdu contre les équipes en dessous d’eux sur la bulle. Les Gators ont cédé une avance à deux chiffres lors d’une défaite à domicile face aux Bulldogs de l’État du Mississippi. Inversement, le rallye tardif des Razorbacks contre les Gamecocks de Caroline du Sud, également sur leur propre terrain, a échoué. Le Cardinal de Stanford reste une énigme à égalité avec la Floride, alors que la 27e équipe du NET en a perdu trois de suite après la défaite sur la route jeudi contre l’Oregon State Beavers. Les Oklahoma Sooners, quant à eux, ont perdu mercredi leur décision 61-53 face aux Wildcats de l’État de Kansas. Au moins la défaite en milieu de semaine des Indiana Hoosiers est venue sur la route d’une équipe bien en avance sur eux dans l’ordre de picage des Big Ten – Penn State.

Si vous pensiez que la photo de l’offre était un désordre confus avant notre arrivée, attendez!

Virginia s’est occupée des affaires lors du premier des trois matchs à domicile contre les poids lourds de l’ACC cette saison.





Geoff Burke-USA TODAY Sports

Quatre derniers IN (n ° 11 – quatre premiers): 43. Virginie (55 / 14-6 / 6-5 / 2-2), 44. État de l’Utah (54 / 15-6 / 3-5 / 2-3), 45. Alabama (40 / 12-8 / 3 -7 / 1-5), 46. État du Mississippi (42 / 13-7 / 3-5 / 1-5)

Sur les quatre équipes destinées à Dayton dans cet exercice, trois d’entre elles sont ici en raison de victoires remportées en trois jours lorsque la majeure partie de leur compétition a échoué. L’État du Mississippi se faufile dans le peloton après sa victoire en Floride, tandis que les Virginia Cavaliers sont de retour après avoir tenu à l’écart de l’État de Floride mardi soir et que les Utah State Aggies reviennent également, puisque trois victoires consécutives les ont rapprochés du NET Top 50. Alabama Crimson Tide reste sur le terrain malgré sa défaite mercredi à LSU parce que … eh bien, je vais simplement faire un geste extravagant sur ce qui va arriver.

Quatre premiers OUT: 69. Virginia Tech (53 / 14-7 / 5-6 / 2-4), 70. ETSU (68 / 15-4 / 2-2 / 2-1), 71. Memphis (50 / 15-5 / 5 -4 / 1-3), 72. Minnesota (45 / 11-10 / 5-10 / 3-8)

Quatre suivants OUT: 73. Purdue (37 / 11-10 / 5-9 / 2-8), 74. État NC (56 / 14-7 / 5-5 / 2-3), 75. Georgetown (49 / 12-9 / 6 -9 / 2-7) 76. Syracuse (60 / 13-8 / 4-8 / 3-3)

Également considéré: 77. St. John’s (73 / 13-9 / 4-8 / 3-6), 78. DePaul (59 / 12-8 / 4-6 / 4-5), 79. Texas (64 / 13-7 / 3-7 / 2-5), 80. TCU (65 / 12-7 / 3-7 / 1-3), 81. Cincinnati (51 / 13-7 / 5-4 / 0-4), 82. Richmond (58 / 15-6 / 3-5 / 2-4), 83. Tennessee (62 / 12-8 / 4-7 / 2-4), 84. UNCG (67 / 15-5 / 3-4 / 1 -1), 85. Arizona State (57 / 12-8 / 5-8 / 1-6), 86. Xavier (63 / 13-8 / 5-8 / 1-7), 87. Washington (47/12 -10 / 2-8 / 1-7), 88. Utah (71 / 12-8 / 5-6 / 2-6), 89. Notre Dame (66 / 12-8 / 2-7 / 1-5) , 90. Tulsa (69 / 14-6 / 3-4 / 0-2), 91. Saint Louis (73 / 13-9 / 4-8 / 3-6), 92. SMU (74 / 15-5 / 2-4 / 1-2), 93. Caroline du Sud (75 / 12-8 / 5-6 / 3-4)

Sur les 25 premières équipes laissées en dehors du terrain – un groupe qui se compose du reste du NET Top 75 à l’exception des Iowa State Cyclones, qui ne sont pas inclus dans mon analyse puisque leur record tombe en dessous de 0,500 – seulement sept gagnés leurs matchs en milieu de semaine pour continuer un schéma de défaite qui a commencé avec les équipes au-dessus d’eux. Pour aggraver les choses, seulement deux de ces équipes, le NC State Wolfpack et le Tulsa Golden Hurricane, étaient inactives. Les défaites de Purdue et du Minnesota ont été particulièrement coûteuses, les deux étant désormais à 11-10, et ce pourcentage de victoires a coûté aux deux équipes leurs places sur le terrain. C’est une histoire similaire pour le 12-10 Washington, qui glisse la bulle après sa défaite contre l’Arizona.

Les autres équipes qui se sont gravement blessées cette semaine comprennent …

Une équipe de Georgetown qui a perdu sa troisième ligne droite avec une défaite à domicile de 69-64 contre Butler.

Virginia Tech, qui est de retour du mauvais côté de la ligne de coupe après des pertes consécutives sur route au Boston College et à Miami.

Arizona State, victime du nouvel avantage du tribunal de Washington.

L’équipe de Richmond susmentionnée a fait suite à une défaite à domicile contre Dayton avec une défaite sur la route contre VCU.

DePaul, maintenant 1-7 dans le Grand Est, après la défaite de mercredi à Seton Hall.

Syracuse, qui a vu sa séquence de cinq victoires consécutives remportée brutalement par Clemson.

Tennessee, qui a enregistré peut-être la pire perte du groupe – contre Texas A&M à domicile.

Xavier, qui n’a pas réussi à vaincre Marquette à domicile avec Markus Howard absent pendant la majeure partie de la seconde moitié et deux prolongations.

TCU, qui a lâché un coup de cœur à domicile à l’un des rares gagnants de ce groupe, le Texas.

L’Etat du Tennessee oriental, qui a renoncé à la fois à son avance dans la Conférence du Sud et peut-être à ses espoirs avec une défaite contre Mercer à domicile.

Utah, vu ci-dessus en baisse à l’USC.

St. John’s, à court de Madison Square Garden par Villanova.

Et enfin, SMU, perdant 22 points à Cincinnati, une autre équipe de ce groupe qui fait une poussée de mi-saison vers la pertinence.

Ouf. Par ailleurs, Cincinnati et Texas, Notre Dame (sur Wake Forest à domicile), Memphis (à UCF), UNC Greensboro (à Western Carolina), Saint Louis (par un à La Salle après les heures supplémentaires) et South Carolina (une vraie bonne victoire à Arkansas) sont les seules autres équipes actuellement à l’extérieur qui ont réussi à remporter la victoire au cours des trois derniers jours.

Non seulement nous avons trois nouvelles équipes au sens large sur le terrain depuis la projection de mardi, mais nous avons eu quelques changements de casting sur la bulle. Duquesne, Géorgie, Iowa State et Pittsburgh sont désormais hors jeu, la Caroline du Sud et l’Utah comblant le vide dans une bulle qui s’est rétrécie de deux points. De plus, un trio d’équipes extérieures à la recherche vendredi dernier sont maintenant de retour sur le terrain en tant que membres de notre dernier groupe d’équipes.

N ° 12s: 47. Northern Iowa * (43 / 16-3 / 3-1 / 1-1), 48. Yale *, 49. Liberty *, 50. Furman *

N ° 13s: 51. North Texas *, 52. Stephen F. Austin *, 53. Vermont *, 54. État du Nouveau-Mexique *

N ° 14s: 55. UC Irvine *, 56. Bowling Green *, 57. Wright State *, 58. William & Mary *

N ° 15s: 59. Colgate *, 60. Winthrop *, 61. État du Dakota du Sud *, 62. État Murray *

N ° 16s (premier tour): 63. Little Rock *, 64. Est de Washington *

N ° 16 (quatre premiers): 65. Monmouth *, 66. Prairie View A & M *, 67. Robert Morris *, 68. État de Norfolk *

Ce seraient les Bulldogs de Yale, maintenant 2-0 en Ivy League, et les Flames de la Liberté, bien que leurs espoirs soient désormais presque terminés après les pertes de route consécutives de la semaine dernière. On ne peut pas en dire autant d’une équipe des Northern Iowa Panthers qui est de retour en tant que leader de la vallée du Missouri, mais toujours à l’étude pour un large grâce à une fiche de 16-3 contre la division I, y compris une victoire au Colorado.

J’aurai une mise à jour complète du support mardi.