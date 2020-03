College Basketball Bracketology 2020: le Texas est officiellement de retour (dans le domaine des 68)

Alors que le calendrier de basket-ball universitaire rempli de bulles de mardi soir se terminait, il semblait que les Oklahoma Sooners allaient consolider leur place dans le peloton de 68 tout en traitant simultanément les espoirs du rival Texas Longhorns, un coup fatal. Mais au moins une banque de Norman a été ouverte assez tard pour que les visiteurs volent une victoire vitale.

Les trois choquantes de Matt Coleman III dans les dernières secondes ont prolongé la séquence de victoires totales du Texas à cinq, dont trois sur la route. En conséquence, les Longhorns, la deuxième équipe éliminée lundi, entrent sur le terrain aux dépens des Wichita State Shockers. (Notez que la première équipe de lundi, le NC State Wolfpack, reste du mauvais côté de la ligne de coupe après sa défaite contre les Duke Blue Devils.)

Voici à quoi ressemble l’image entourant la ligne de coupe de la parenthèse le mercredi 4 mars au matin.

Quatre derniers byes: Indiana, Oklahoma, USC, Rutgers

Quatre derniers IN: Texas, Stanford, État de l’Utah, Cincinnati

Quatre premiers OUT: État de Wichita, État de NC, Purdue, Richmond

Quatre suivants OUT: Tennessee, Rhode Island, Caroline du Sud, Mississippi State

Les autres résultats de mardi ont conduit à un remaniement de la bulle au-delà de l’entrée du Texas sur le terrain. Il y a même un nouveau nom sur le radar après une autre fin mardi soir.

Les joueurs et les fans des Rutgers ont célébré comme les Scarlet Knights ont décroché une place dans la NCAA la nuit dernière.





Noah K. Murray-USA TODAY Sports

Rutgers a gagné un peu de marge de manœuvre en enregistrant une quatrième victoire dans le Quadrant 1, 78-67 contre les Maryland Terrapins. Naturellement, ce match était à Piscataway, donc le record des Scarlet Knights dans les vrais matchs sur route se situe toujours à un triste 1-8 avant le voyage de samedi à Purdue. L’équipe de Steve Pikiell devrait être en sécurité, mais si le comité de sélection a envie de punir des équipes qui ne peuvent pas gagner à l’extérieur, tous les paris sont annulés.

En parlant des Chaudronniers, ils ont terminé un balayage de saison des Iowa Hawkeyes, avec une impressionnante victoire de 77-68 à Carver-Hawkeye Arena. C’est la cinquième victoire de Purdue en Quad 1, mais le club de Matt Painter est toujours l’exclusion NET la mieux classée aujourd’hui, à la 35e place, grâce à un record global de 16-14. Comme je l’ai mentionné dans l’épisode de mardi de College Basketball d’un océan à l’autre, à moins que le calendrier de non-conférence d’une équipe ne soit vraiment incroyable, un record d’au moins quatre matchs de plus de 0,500 sera probablement nécessaire pour la sélection.

Idle Wichita State a quitté le terrain, tandis que son compatriote projetait la première équipe américaine d’athlétisme Cincinnati s’accroche après s’être rallié pour une victoire de 79-67 au sud de la Floride sans Jarron Cumberland.

Richmond reste parmi les «First Four Out» après une victoire à domicile de 80-63 sur les décevants Wildcats de Davidson. Vendredi soir, les Spiders visitent une équipe de Duquesne qui a enfoncé le clou final dans les espoirs des VCU Rams avec un triomphe de 80-77 en prolongation au Siegel Center.





























La victoire du Tennessee au Kentucky aurait pu être la performance la plus impressionnante de la nuit.





Mark Zerof-USA TODAY Sports

La SEC a dominé le reste de la bulle de la nuit.

Dans le plus grand choc de mardi, le Tennessee est revenu en arrière en surmontant un déficit de 17 points à Rupp Arena pour vaincre les Wildcats du Kentucky par un compte de 81-73. Les Volontaires ont maintenant une fiche de 17-13 au total après des victoires consécutives contre les Gators de Floride et une équipe de Wildcat qui était sur le point de passer à la deuxième place après la défaite du Maryland.

La Caroline du Sud a laissé filer une grosse avance en première mi-temps contre l’État du Mississippi avant d’enregistrer une victoire de 83-71 qui a simplement permis aux Gamecocks de sauter les Bulldogs dans la file d’attente.

Enfin, l’Alabama Crimson Tide a vu ses grands espoirs s’envoler, grâce à une défaite de 87-79 contre une équipe de Vanderbilt qui n’a remporté que sa deuxième victoire SEC de la saison et la première à l’extérieur du Memorial Gym. L’équipe de Nate Oats se situe maintenant à 16-14 au total.

Mercredi est une autre nuit énorme pour la bulle, avec Rhode Island, la sixième équipe, espérant mettre fin à la saison parfaite des 10 de l’Atlantique des Dayton Flyers, l’Indiana accueillant le Minnesota, les Razorbacks d’Arkansas cherchant à se remettre sur la bonne voie en battant LSU en visite, et le Providence Friars vise une cinquième victoire consécutive lors de la visite de Xavier. Je vais avoir une autre mise à jour de l’image de la ligne de coupe, reflétant tous ces résultats, jeudi matin.