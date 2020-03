College Basketball Bracketology 2020: les équipes Bubble connaissent une fortune mitigée mercredi

Mardi soir, Cincinnati, Purdue, Richmond, Rutgers, Caroline du Sud, Tennessee et Texas ont tous remporté d’énormes victoires pour leurs espoirs de bulle, même si seuls les Longhorns ont sauté dans le peloton de 68 et que les Scarlet Knights se sont distancés de la coupe ligne.

Puis le premier mercredi de mars s’est déroulé et cela s’est avéré moins prometteur pour ceux qui espéraient obtenir l’une des offres globales du tournoi NCAA 2020.

Bien sûr, un quatuor d’équipes résidant au niveau supérieur de la bulle a remporté des victoires qui ont presque assuré leur place dans March Madness. Mais pour ceux qui sont du mauvais côté de la ligne de coupe, mercredi soir a été en grande partie une lutte.

L’Indiana a terminé un balayage de la saison du Minnesota mercredi soir, un résultat qui a cimenté les chances des Hoosiers dans la NCAA.





Brian Spurlock-USA TODAY Sports

Tout d’abord, la bonne nouvelle.

Indiana a réussi un dérapage de deux matchs avec une victoire à domicile de 72-67 contre le Minnesota. Alors que le classement NET des Hoosiers de 54 est encore un peu bas, leur record global de 19-11 et d’autres classements métriques avancés (27e en Force de Record (SOR) et 36e en KenPom) sont tous dignes de sélection. De plus, ils auront une chance d’enregistrer une sixième victoire dans le Quadrant 1 lorsque le Wisconsin se rendra à Assembly Hall samedi. Quant au Minnesota, son record est désormais de 13-16, ce qui signifie que les Golden Gophers auront besoin d’un titre de tournoi Big Ten pour danser.

Alors que la Providence a enduré un misérable novembre et décembre, les Frères ont été l’un des meilleurs du Big East en matière de conférence. Leur record global est de 18-12 après avoir enregistré leur cinquième victoire consécutive, 80-74 sur Xavier. L’équipe d’Ed Cooley devra faire attention samedi, lors de la dernière visite de DePaul, mais Providence devrait entendre son nom appelé dimanche de la sélection. D’un autre côté, la perte a rapproché les mousquetaires de la ligne de coupe.

Seriez-vous surpris d’apprendre que la version 2019-20 des Virginia Cavaliers a dû remporter une victoire? Eh bien, ils l’ont fait, devançant Miami par un score de 46-44 à Coral Gables. Pourtant, le champion national de 2019 possède un record de 22-7 et un classement NET de 48 avant la finale de la saison de samedi contre Louisville à Charlottesville – un match qui sera important pour les têtes de série des Cavaliers ACC et NCAA.





























La Floride a suivi la défaite sur la route samedi au Tennessee avec une victoire courageuse en Géorgie.





Dale Zanine-USA TODAY Sports







La Floride a surmonté un appel douteux flagrant en seconde période à Keyontae Johnson pour battre la Géorgie, 68-54, un résultat qui rapproche les Gators du statut de verrou. Avec une victoire à domicile sur le Kentucky samedi, la Floride assurera la deuxième place du tournoi SEC, qui s’annonce comme un événement important pour la course au large, comme indiqué en haut de ce billet.

C’est parce que l’Arkansas a éliminé LSU à Fayetteville, 99-90 – la troisième victoire des Razorbacks lors de leurs quatre dernières sorties. Notamment, cette période qui coïncide avec le retour de l’espoir NBA Isaiah Joe de la chirurgie du genou. Avant le match de jeudi, l’Arkansas est l’une des trois équipes de la SEC parmi les huit premières équipes hors du terrain, et l’État du Mississippi est juste à l’extérieur de ce groupe après la défaite de mardi en Caroline du Sud. Et avec ces quatre équipes se réunissant à Nashville pour le tournoi SEC à la même période la semaine prochaine, les espoirs d’une cinquième ou sixième entrée NCAA de la conférence sont loin d’être morts.

Avant de couvrir les perdants de la bulle de mercredi, voici à quoi ressemble la ligne de coupe de la parenthèse le matin du 5 mars.

Quatre derniers byes: Arizona State, USC, Oklahoma, Xavier

Quatre derniers IN: Rutgers, Texas, Stanford, État de l’Utah,

Quatre premiers OUT: Cincinnati, État de Wichita, Purdue, Tennessee

Quatre suivants OUT: État de NC, Arkansas, Richmond, Caroline du Sud

Il y a un nouvel entrant dans le domaine d’aujourd’hui, peut-être temporairement. Tulsa a enregistré une victoire sur route de 61-51 contre Temple pour sauter un demi-match devant Houston dans la course American Athletic. Cela donne au Golden Hurricane la tête de la conférence – et l’offre automatique pour aujourd’hui – avec les Cougars en visite à UConn ce soir. Cependant, ce changement dans le classement de la conférence a mis Cincinnati, le dernier de mercredi, hors de combat. Une victoire à Houston ce soir renverserait la situation.

Alors que l’Arkansas a aidé sa cause, quatre autres équipes de l’extérieur ont enregistré une perte enregistrée qui laissera leurs espoirs en lambeaux.

Le Rhode Island est tombé hors du terrain après la défaite à domicile dimanche contre Saint Louis, mais la visite de mercredi du champion de la saison régulière de l’Atlantique 10, Dayton, a offert aux Rams une chance de rentrer. Mais Obi Toppin et compagnie n’auraient rien de tout cela, alors que les Flyers embarrassaient les hôtes, 84-57.

Clemson a réintégré l’image en battant l’État de Floride samedi, la troisième victoire à domicile des Tigers contre un des 15 meilleurs adversaires du NET. Mais l’équipe de Brad Brownell n’a pas pu s’appuyer sur ce résultat, tombant à 15-14 au total après une défaite de 70-57 sur Virginia Tech.





























Notre-Dame n’a pas pu enregistrer une première victoire de chapiteau de la saison mercredi soir.





Matt Cashore-USA TODAY Sports







Notre-Dame espérait infliger aux Séminoles une deuxième défaite consécutive, et pour la plupart des débats de mercredi soir à South Bend, les Fighting Irish semblaient être en route. Cependant, Trent Forrest a donné l’avance à Florida State avec 19 secondes à jouer, privant le club de Mike Brey de sa première victoire sur une équipe de niveau NCAA pour cette saison.

Enfin, Georgetown a joué sans Mac McClung et Omer Yurtseven pour la cinquième fois en six matchs mercredi soir. Alors que les Hoyas ont pu battre Butler sans eux le 15 février, ils n’ont pas goûté à la victoire depuis, la défaite d’hier soir contre Creighton étant leur cinquième consécutive. Cela a fait chuter l’équipe de Patrick Ewing à 15-15 et à sortir de la bulle.

Jeudi est une autre énorme bulle, alors que l’État de Wichita visite Memphis, l’État d’Arizona accueille Washington, Stanford se dirige vers l’État de l’Oregon et l’État de l’Utah affronte l’équipe du Nouveau-Mexique qu’il vient de perdre samedi dans un quart de finale du tournoi de Mountain West. La mise à jour complète de demain de l’image du verrou et de la bulle fera le point sur tous ces résultats.