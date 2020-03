College Basketball Bracketology 2020: NC State, le plus grand vainqueur de bulles d’un mercredi surréaliste

La réponse du monde du sport à Covid-19 est tombée en cascade mercredi, la NCAA ayant d’abord décidé que March Madness serait joué avec uniquement du personnel essentiel, avec de nombreux tournois de conférence qui suivraient. Puis la nouvelle a éclaté que Rudy Gobert de l’Utah Jazz avait été testé positif au virus, une évolution qui a conduit la NBA à suspendre sa saison. La LNH pourrait être la prochaine. Au moment de la publication de cet article, l’action du tournoi de la conférence de jeudi devrait se poursuivre et le tournoi de la NCAA n’a pas encore été suspendu, mais étant donné l’orientation des sports professionnels en salle, les sports universitaires peuvent-ils être loin derrière?

La parenthèse continuera jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tournoi à projeter. Donc, comme promis dans le post de mercredi, j’ai complètement nettoyé le terrain hier soir. Ce processus a abouti à une nouvelle tête de série n ° 1, les Dayton Flyers, qui a propulsé les Aztèques de San Diego à la place de n ° 2 dans la région ouest, ainsi que plusieurs autres changements plus loin dans la fourchette. De plus, j’ai essayé de garder les équipes aussi près de chez moi que possible compte tenu des restrictions de bracketing, bien que je soupçonne qu’elles pourraient être assouplies dans les prochains jours. Il y a également deux nouvelles équipes at-large, grâce aux résultats de mercredi.

Le Cardinal de Stanford abandonne après sa deuxième défaite de la saison contre les Golden Bears de Californie, 63-51, lors du premier tour du tournoi Pac-12 5, tandis qu’une défaite contre les DePaul Blue Demons lors du match 7 contre 10 du tournoi Big East. frappa les mousquetaires Xavier du terrain.

D’un autre côté, le NC State Wolfpack s’est occupé des affaires contre les Panthers de Pittsburgh au deuxième tour du tournoi ACC, 73-58. L’équipe de Kevin Keatts devrait affronter les Duke Blue Devils aujourd’hui (15 h HE, ESPN), avec une deuxième victoire sur le club de Mike Krzyzewski susceptible de garantir le ticket de l’État.

Le deuxième nouveau venu de jeudi matin est les UCLA Bruins, inactifs mercredi. L’équipe de Mick Cronin a un ensemble de victoires de qualité qui sont impossibles à ignorer, même si leur classement NET est bloqué au milieu des années 70.

Il y a un troisième nouveau venu dans le domaine actuel, les Boston University Terriers. Les champions de la Patriot League sont le dernier vainqueur des enchères automatiques à être décidé avant samedi.

Ce message contient des informations plus détaillées sur les quatre dernières équipes et les quatre premières équipes.

Après le crochet complet et le récapitulatif de jeudi matin, j’examinerai rapidement le calendrier de la journée. Ce devrait être une journée fascinante de basket-ball universitaire, étant donné que peu d’entre nous ont l’habitude de regarder des matchs joués dans des arènes largement vides.

Les flèches indiquent le mouvement de la ligne de départ, qui est relatif à la fourchette de lundi. Les astérisques (*) indiquent les nouvelles entrées. Les équipes de toutes tailles (à l’exception de celles qui suivent leurs initiales) ont décroché des enchères automatiques (13 à ce jour).

1. Région sud (Houston)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas (Big 12) contre 16. Prairie View A&M (SWAC) / NC Central (MEAC)

8. Saint Mary’s contre 9. USC

Albany, New York (jeu / sam.)

5. Ohio State vs 12. YALE (Ivy)

4. Seton Hall contre 13. Akron (MAC)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

6. Virginie vs 11. ÉTAT D’UTTAH (MW)

3. Maryland contre 14. BRADLEY (MVC)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

7. Providence vs. 10. ÉTAT DU TENNESSEE ORIENTAL (SoCon)

2. Kentucky (SEC) contre * 15. UNIVERSITÉ DE BOSTON (Patriote)

2. Région Ouest (Los Angeles)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. GONZAGA (COE) contre ↓ 16. KENTUCKY DU NORD (Horizon)

8. Colorado vs ↑ 9. Oklahoma

Spokane (jeu / sam.)

↑ 5. Iowa contre 12. LIBERTY (ASUN)

4. Oregon (Pac-12) contre 13. BELMONT (OVC)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

↓ 6. BYU contre ↓ 11. Marquette

3. Duke contre 14. North Texas (C-USA)

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

7. LSU vs ↑ 10. Texas Tech

↓ 2. État de San Diego contre 15. Est de Washington (Big Sky)

3. Région du Midwest (Indianapolis)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor contre 16. WINTHROP (Big South)

8. Houston vs 9. Arizona State

Sacramento (vendredi / dimanche)

5. Butler vs 12. Stephen F. Austin (Southland)

4. Wisconsin (Big Ten) contre 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany (jeu / sam.)

6. Penn State contre * 11. Texas / État NC

3. Villanova contre 14. HOFSTRA (CAA)

Tampa (jeu / sam.)

7. Virginie-Occidentale contre 10. Rutgers

2. Florida State (ACC) contre ↑ 15. Little Rock (ceinture solaire)

4. Région de l’Est (New York)

Cleveland (vendredi / dimanche)

↑ 1. Dayton (A 10) contre 16. Sienne (MAAC) / ROBERT MORRIS (NEC)

8. Arizona contre 9. Floride

Omaha (vendredi / dimanche)

↑ 5. Michigan vs 12. Cincinnati (américain)

4. Louisville contre 13. Vermont (Amer. East)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↓ 6. Auburn contre ↓ 11. Indiana / Richmond

3. Michigan State vs ↑ 14. UC Irvine (Big West)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

7. Illinois vs * 10. UCLA

2. Creighton (Big East) contre 15. ÉTAT DU DAKOTA DU NORD (Sommet)

Fatigué

Offres par conférence: 10 Big Ten, 6 Big 12, 6 Big East, 6 Pac-12, 5 ACC, 4 SEC, 3 WCC, 2 AAC, 2 Atlantic 10, 2 MW, 22 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Rutgers, Texas Tech, UCLA, Marquette

Quatre derniers en: Indiana, Texas, Richmond, État de NC

Quatre premiers sortis: Stanford, Xavier, Northern Iowa, État de Wichita

Quatre prochaines sorties: État du Mississippi, Arkansas, UConn, Saint Louis

NET global le moins bien classé: UCLA (76)

Exclusion NET la mieux classée: Purdue (32, 16-15 au total)

Nouveau aujourd’hui (3/68): Université de Boston, État de NC, UCLA

Départ aujourd’hui: Colgate, Stanford, Xavier

Toutes les heures sont ET.

L’heure de midi verra une paire de têtes de série de la conférence et des têtes de série nationales n ° 2 dans une paire de matchs en caoutchouc, alors que les Bluejays de Creighton affronteront le Red Storm de St. John’s dans le Big East (12 h, FS1) et la Floride Les Séminoles d’État affrontent les Tigres de Clemson à l’ACC (12h30, ESPN). Pendant ce temps, les Rutgers Scarlet Knights peuvent gagner de l’espace en battant les Michigan Wolverines dans le Big Ten (12 h, BTN) et les Texas Longhorns et Texas Tech Red Raiders se rencontrent dans une confrontation à bulles lors du tournoi Big 12 (12:30 pm, ESPN2).

La deuxième vague de matchs de l’après-midi met en vedette des équipes jouant pour les quatre premières têtes de série des Butler Bulldogs (contre Providence, 14 h 30, FS1), Iowa Hawkeyes (contre Minnesota, 14 h 30, BTN), Oregon Ducks (contre Oregon State, 15 h, Pac-12 Networks) et Duke dans cette astuce susmentionnée à Greensboro. Les Kansas Jayhawks tenteront également d’empêcher les Cowboys de l’Oklahoma State de se lancer dans une course explosive dans le Big 12 (15 h, ESPN2), tandis que les Florida Gators doivent éviter une mauvaise défaite tardive contre les Georgia Bulldogs (3:30 pm, SEC Network) et les Huskies d’UConn entament leur dernier tournoi américain d’athlétisme avec un deuxième match contre la Tulane Green Wave en cinq jours (15h30, ESPNU).

La soirée commence par une confrontation Pac-12 entre une paire d’équipes suspendues autour des huit et neuf lignes, les Wildcats d’Arizona et les chevaux de Troie USC (17h30, Pac-12 Networks). Sinon, il y a beaucoup de compétitions entre les équipes qui doivent gagner pour danser et celles qui sont en sécurité – Purdue contre Ohio State (18h30, BTN), Notre Dame contre Virginie (19h00, ESPN), Kansas State vs Baylor (19 h, ESPN2) et DePaul vs Villanova (19 h, FS1).

Quant à la fenêtre de fin de soirée, il y a un mélange intéressant de concours. UCLA affronte Cal alors que les Bruins tentent de consolider leur place (21 h, Pac-12 Networks). Les Indiana Hoosiers peuvent faire de même en battant les Penn State Nittany Lions (21 h, BTN). Dans le Big East, les Marquette Golden Eagles pourraient vraiment utiliser une victoire sur les Pirates de Seton Hall comme un regain de confiance après une diapositive tardive (21h30, FS1), et il en va de même pour les West Virginia Mountaineers, qui affrontent le Oklahoma Sooners à Kansas City (21h30, FS1). L’Arkansas Razorbacks-Caroline du Sud Gamecocks confrontation dans la SEC (21h30, SEC Network) est un match d’élimination des bulles, tandis que l’Orange Syracuse affronte les Cardinals de Louisville (21h30, ESPN) ayant besoin d’étendre leur tournoi ACC avoir de l’espoir.

Il y a deux conseils intéressants en fin de soirée. Une défaite contre les East Carolina Pirates à Fort Worth ferait éclater la bulle des Memphis Tigers pour de bon (22h30, ESPNU), tandis que les Arizona State Sun Devils ne peuvent pas se glisser contre une équipe de Washington State Cougars avec laquelle ils se sont séparés pendant la saison régulière (23h30, FS1).

J’aurai d’autres mises à jour tout au long de la journée, selon les événements et tant que les jeux continueront. En attendant, vous pouvez consulter mes guides d’écoute de la télévision et la couverture complète des tournois de conférence sur Blogging the Bracket.