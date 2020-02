College Basketball Bracketology 2020: Si seulement tout le terrain était aussi stable que la ligne supérieure

Les deux têtes de série n ° 1 des Big 12 de la catégorie de mardi dernier, les Baylor Bears et les Kansas Jayhawks, ont enregistré des victoires lundi soir, mais pour être honnête, aucune n’aurait échappé à la ligne supérieure si elles avaient abandonné leurs matchs respectifs contre l’État du Kansas Wildcats et Texas Longhorns. Mais Baylor et Kansas ne se retrouvent plus un et deux sur la liste des graines. Bien sûr, les Bears restent en tête du classement général, grâce à leur fiche de 20-1, mais les Aztèques de San Diego, 22-0 lors des matchs contre la Division I, et les Bulldogs de Gonzaga, 23-1, se classent devant les 18- 3 Jayhawks pour le moment.

Mais alors que la lignée de semences n ° 1 reste remarquablement stable, il y a une paire de nouvelles semences n ° 2 cette semaine, en tant que paire de leaders de conférence, les 10 Dayton Flyers de l’Atlantique et les Louisville Cardinals de l’ACC, remplacent les Florida State Seminoles et Seton Hall Pirates . Les nouveaux arrivants se retrouvent entre les restes, les Duke Blue Devils et les West Virginia Mountaineers.

Ce n’était pas un grand samedi pour les équipes à domicile de Big East, avec ses effets se répercutant sur toute la tranche. Seton Hall susmentionné se retrouve sur la ligne de tête de série n ° 3 après sa défaite à domicile face aux Xavier Musketeers, l’un des nouveaux arrivants du groupe d’aujourd’hui. Les Wildcats de Villanova, quant à eux, ont franchi un barrage routier en route vers un possible deux têtes de série, les Bluejays de Creighton, qui ont maintenant atteint la ligne de tête de série no 4 après leur victoire à Philadelphie. L’État de Floride, victorieux des Virginia Tech Hokies samedi et des North Carolina Tar Heels lundi, et des Oregon Ducks, leaders du Pac-12, qui ont partagé leur voyage dans la région de la baie ce week-end, complètent le quatuor de trois.

L’équipe de Maryland Terrapins a remporté quatre matchs de suite, une équipe des Michigan State Spartans qui a laissé tomber un match sur la route des Badgers du Wisconsin et la troisième équipe de Big East qui a perdu à domicile samedi en tant qu’équipe classée. Bulldogs de majordome.

Après le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui, je vais parler un peu des nouveaux arrivants de ce crochet et du grand événement annuel qui se tiendra samedi.

Liste complète des graines

1. Région sud (Houston)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor (Big 12) contre 16. Robert Morris (NEC) / North Carolina A&T (MEAC)

↑ 8. Michigan contre 9. Arkansas

Omaha (vendredi / dimanche)

5. LSU (SEC) contre * ↓ 12. Virginia / Memphis

4. Michigan State (Big Ten) contre 13. North Texas (C-USA)

Albany (jeu / sam.)

↓ 6. Kentucky contre ↑ 11. Nord de l’Iowa (MVC)

↓ 3. Seton Hall (Big East) contre 14. Wright State (Horizon)

Saint-Louis (jeu / sam.)

↑ 7. Wisconsin contre ↑ 10. Rhode Island

↑ 2. Louisville (ACC) contre 15. État du Dakota du Sud (Sommet)

4. Région Est (New York, New York)

Omaha (vendredi / dimanche)

1. Kansas vs 16. Monmouth (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

↓ 8. Houston contre ↓ 9. Rutgers

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

↑ 5. Auburn contre 12. Yale (Ivy)

↑ 4. Maryland contre 13. Vermont (Amer. East)

Albany (jeu / sam.)

6. Illinois vs * 11. Tulsa (américaine)

3. Villanova contre * 14. Bowling Green (MAC)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↑ 7. Stanford c. 10. Saint Mary’s

2. Duke contre ↓ 15. William et Mary (CAA)

2. Région Ouest (Los Angeles)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego (MW) contre * 16. Est de Washington (Big Sky)

8. USC contre * 9. Texas Tech

Sacramento (vendredi / dimanche)

↑ 5. Penn State contre * 12. Furman (SoCon)

4. Butler vs ↑ 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

↑ 6. Marquette contre 11. BYU

3. Oregon (Pac-12) contre ↑ 14. Colgate (Patriote)

Cleveland ven. / Dim.)

↓ 7. Colorado contre * 10. État du Mississippi

2. Virginie-Occidentale contre 15. Murray State (OVC)

3. Région du Midwest (Indianapolis)

Spokane (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre * 16. Floride du Nord (ASUN)

↓ 8. État de Wichita contre ↓ 9. Indiana

Tampa (jeu / sam.)

↓ 5. Iowa contre ↑ 12. Stephen F. Austin (Southland)

↑ 4. Creighton contre ↑ 13. UC Irvine (Big West)

Tampa (jeu / sam.)

↑ 6. Arizona vs ↓ * 11. Oklahoma / Xavier

↓ 3. Florida State contre ↑ 14. Winthrop (Big South)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Ohio State vs. 10. Florida

↑ 2. Dayton (A 10) contre ↑ 15. Little Rock (ceinture solaire)

Offres par conférence: 10 Big Ten, 6 Big East, 6 SEC, 5 Big 12, 5 Pac-12, 4 AAC, 4 ACC, 3 WCC, 2 A 10, 23 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Saint Mary’s, Floride, BYU, État du Mississippi

Quatre derniers IN: Oklahoma, Virginie, Xavier, Memphis

Quatre premiers OUT: VCU, Alabama, Cincinnati, Georgetown

Quatre suivants OUT: ETSU, Purdue, Minnesota, État d’Utah

NET At-Large le moins bien classé: Virginie (58)

Exclusion NET la mieux classée: VCU (36)

Nouveau aujourd’hui (10/68): Bowling Green, Eastern Washington, Furman, Mississippi State, North Carolina A&T, North Florida, Texas Tech, Tulsa, Virginia, Xavier

Départ aujourd’hui: Akron, Alabama, ETSU, Liberty, Minnesota, Montana, Norfolk State, Purdue, VCU, Virginia Tech

Alors que les Couguars BYU sont un vrai 10 têtes de série après leur victoire samedi soir contre les Gaels de Saint Mary’s, je devais les ramener à la ligne 11 pour assurer leur placement dans les sites jeudi / samedi pour les premier et deuxième tours et le week-end régional . Les Bulldogs de l’État du Mississippi, un nouvel entrant général, ont été renvoyés à la ligne 10 en échange.

Samedi, les deux meilleurs doubles d’Elite Eight comprendraient trois équipes extérieures aux conférences traditionnelles sur le pouvoir, avec Gonzaga-Dayton à Indianapolis et San Diego State-West Virginia à Los Angeles. L’action de dimanche débuterait sans aucun doute avec Baylor et Louisville à Houston et se terminerait par la confrontation avec le sang bleu du Kansas-Duke.

La mise à jour de la bulle de vendredi a présenté quatre nouveaux entrants at-large. Il en reste trois, le Mississippi State, les Texas Tech Red Raiders et Virginia Cavaliers, tandis que les Utah State Aggies se sont repliés après une défaite à San Diego State. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Xavier est maintenant sur le terrain grâce à la victoire de samedi à Seton Hall et aux victoires aux bulles contre les TCU Horned Frogs, Cincinnati Bearcats et Georgetown Hoyas. Les Mousquetaires remplacent une équipe de l’Alabama Crimson Tide qui a perdu deux matchs de suite, dont le match à domicile de samedi contre les Arkansas Razorbacks. Les VCU Rams ont également abandonné aujourd’hui, en partie grâce à la perte de vendredi soir à Rhode Island, un résultat qui a donné à la version des Rams de David Cox un balayage de saison. Cependant, la victoire battante du Tulsa Golden Hurricane contre les Wichita State Shockers, un résultat qui a placé l’équipe de Frank Haith sur le terrain en tant que détenteur de l’offre automobile américaine, était également responsable de l’exclusion du VCU.

Je parlerai beaucoup plus de bulles dans le post de vendredi, qui sera ma dernière tentative de projeter le champ avant que le comité de sélection ne présente son aperçu annuel des supports samedi après-midi. Si le spectacle ressemble aux trois éditions précédentes, le comité fournira beaucoup plus d’informations sur les mesures qu’il valorise le plus. Et cela sera très utile pour prévoir ce qui va se passer jusqu’à présent dans une saison des plus inhabituelles.