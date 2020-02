Colorado embauche un candidat inattendu comme nouvel entraîneur-chef

Le Colorado embauche un candidat inattendu comme nouvel entraîneur-chef maintenant que les deux noms les plus en vue disponibles se sont retirés.

Avant jeudi, le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, et le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City, Eric Bienemy, étaient tous deux envisagés comme remplaçants potentiels de Mel Tucker.

Malheureusement, dans les 24 heures, les deux hommes ont retiré leur nom de la controverse.

Sarkissian restera avec le Crimson Tide et recevra un nouvel accord qui fera de lui l’un des assistants les mieux payés du football universitaire.

Bienemy restera à Kansas City et est largement considéré comme un favori pour décrocher un concert d’entraîneur-chef de la NFL l’année prochaine.

Alors, qui quitte le Colorado?

Selon l’initié de football universitaire ESPN Adam Rittenberg, l’école est actuellement en train de «réinitialiser un peu» en termes de recherche d’entraîneurs.

Selon Steve Sarkisian et Eric Bienemy, la recherche de # Colorado se réinitialise un peu, selon des sources. Bret Bielema, Troy Calhoun et Darrin Chiaverini ont tous interviewé pour le poste, mais d’autres candidats sont également à l’étude.

– Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 21 février 2020

Alors que l’entraîneur secondeur des Giants de New York Bret Bielema et l’entraîneur-chef de l’Air Force Troy Calhoun restent en lice, un nouveau nom intéressant a émergé de la mêlée: l’entraîneur adjoint Darrin Chiaverini.

Alors que Bielema et Calhoun apporteraient beaucoup d’expérience et de succès / échec à la table, Chiaverini est plus une ardoise vierge.

Le joueur de 42 ans a joué le large receveur au Colorado avant de faire une carrière de huit ans dans la NFL. À partir de là, Chiaverini s’est lancé dans le coaching – passant du temps à l’UCLA et au Texas Tech avant de retourner au Colorado en 2016.

Lorsque Tucker est arrivé en 2019, il a choisi de retenir Chiaverini comme assistant.

Après le départ de Tucker pour occuper le poste dans l’État du Michigan la semaine dernière, Chiaverini a été nommé entraîneur-chef par intérim.

Chiaverini, pour sa part, souhaite vivement la première place.

“Si on me donnait l’opportunité d’être l’entraîneur-chef du Colorado, je serai ici pendant très, très longtemps”, a-t-il déclaré.

Alors que Chiaverini n’a certainement pas la reconnaissance du nom d’un Bielema, il vient également sans beaucoup de bagages. En fin de compte, il pourrait être précisément le type de candidat dont le Colorado a besoin pour éviter une autre situation semblable à Tucker l’année prochaine.

Qui finira par recruter comme prochain entraîneur-chef? Une décision finale devrait être rendue dans les prochains jours.

En relation: Sean Payton répond à la situation de Taysom Hill et Saints QB