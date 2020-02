Colorado se prépare à embaucher Steve Sarkisian

Le Colorado se prépare à embaucher Steve Sarkisian comme nouvel entraîneur-chef du football de l’école.

Sarkissian interviewé pour le poste la semaine dernière.

Bien qu’une annonce officielle ne soit pas encore arrivée, le joueur de 45 ans a été décrit par l’initié de football universitaire de CBS, Dennis Dodd, comme quelqu’un qui “pourrait être le précurseur de l’emploi”.

Actuellement, Sarkissian est le coordinateur offensif de l’entraîneur-chef Nick Saban à l’Alabama. Auparavant, il a travaillé comme entraîneur-chef de Washington et de l’USC, ainsi que comme assistant pour les Falcons d’Atlanta.

“Cela vient deux jours après que l’entraîneur intérimaire des Buffaloes Darrin Chiaverini ait été interviewé pour le rôle à temps plein”, a rapporté CBS Sports.

“Depuis mercredi, l’ordre hiérarchique pour remplacer Mel Tucker est censé être Sarkissian, l’entraîneur de l’Air Force Troy Calhoun et l’ancien entraîneur du Wisconsin et de l’Arkansas Bret Bielema.”

Recherche de coaching #Colorado apparemment dans la dernière ligne droite. Devrait avoir une location ici sous peu. L’école a interviewé l’assistant #Giants Bret Bielema et OC #RollTide Steve Sarkisian cette semaine, selon des sources. L’entraîneur de #AirForce, Troy Calhoun, aurait également participé au mélange.

– Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 20 février 2020

Il y a deux semaines, l’entraîneur-chef de l’État du Michigan, Mark Dantonio, a brusquement pris sa retraite.

Cela a déclenché une réaction en chaîne, en quelque sorte. Sa sortie a conduit à une vague de recrutement massive par les Spartiates, qui a entraîné le braconnage de l’entraîneur-chef du Colorado, Mel Tucker.

“Nous sommes déçus de voir partir l’entraîneur Tucker”, a déclaré le directeur sportif de l’école, Rick George, après que Tucker ait pris sa décision.

«Nous sommes ravis de la trajectoire ascendante de notre programme de football et nous allons travailler immédiatement en embauchant le prochain entraîneur-chef pour continuer sur notre lancée et diriger nos jeunes hommes.

“Nous sommes convaincus que ce programme est sur le point de rivaliser au plus haut niveau et a les ressources et le soutien en place pour le faire depuis longtemps.”

Parce que Tucker n’avait pas encore pu accomplir quoi que ce soit au Colorado, son remplaçant n’aura pas de grosses chaussures à remplir.

Sur le papier, au moins, Sarkissian possède tous les attributs nécessaires pour prendre le relais de Tucker et faire un excellent travail au Colorado. Sous sa supervision, l’offensive de l’Alabama a augmenté pour devenir le deuxième meilleur joueur du pays. C’est un esprit offensif intelligent et capable qui devrait faire la différence instantanément.

Le seul vrai problème avec Sarkissian est son histoire, en particulier à l’USC. Il avait une formidable opportunité de faire quelque chose de spécial avec les chevaux de Troie à ce moment-là, et il l’a gaspillé.

Cela reviendra-t-il le hanter cette fois-ci?

Le Colorado devrait prendre une décision finale d’entraîneur à un moment donné dans les prochains jours.

