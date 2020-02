Combattez dans un bar entre le rugby international en Espagne et en Roumanie

Plusieurs internationaux de les équipes d’Espagne et de Roumanie se sont battues dans un bar de la ville de Botosani après le match des Six Nations B que les deux équipes avaient joué samedi selon les médias locaux Monitorul.

L’altercation était la bagarre typique des bars. Les deux combinés ont coïncidé dans une boîte de nuit dans le quartier de la maison syndicale. Les joueurs s’amusaient jusqu’à ce que quelqu’un fasse une blague qui ne tombait pas bien et que le combat éclate. Selon la version de la Fédération espagnole de rugby publiée par le journal AS dans son édition numérique, aurait été le capitaine de l’équipe roumaine, la troisième ligne Mihai Macovei, qui a lancé le premier coup, et la sécurité de l’endroit a fini par expulser plusieurs des protagonistes.

“Il n’y avait personne qui avait besoin de soins médicaux et les personnes impliquées dans l’événement n’ont pas déposé de plainte pénale. Nous signalons d’office le crime d’atteinte à l’ordre public et à la paix, et après l’achèvement des enquêtes, une solution procédurale est proposée », a déclaré Delia Nenișcu, porte-parole de la police de Botosani, dans des déclarations recueillies par Monitorul.

Du FER, ils assurent qu’aucun des deux sets, empêtré dans le scandale des joueurs nationalisés qui s’est terminé avec les deux en dehors de la Coupe du monde au Japon, ne déposera de plainte, donc l’incident n’aura plus de route.