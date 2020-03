Combien Chivas a-t-il payé pour Alexis Vega, Hiram Mier et Jesús Molina?

L’ancien directeur des Chivas Rayadas de Guadalajara, José Luis Higuera, a avoué dans le cadre du programme Fútbol Picante d’ESPN, quel était le prix pour lequel l’équipe de Guadalajara a engagé les footballeurs: Alexis Vega, Hiram Mier y Jesus Molina, l’un des derniers joueurs pour lesquels il a travaillé pour arriver quand il faisait partie de l’institution rojiblanca.

Selon les chiffres qu’il a mentionnés dans la transmission, le graphique Jaliscience investi autour de 14 millions de dollars Dans seulement ces trois joueurs, il a souligné qu’ils avaient eu un départ irrégulier, mais peu à peu ils ont répondu.

«Aujourd’hui, les renforts qui ont été apportés plus tôt jouent. Par exemple, Molina a coûté un tiers de ce qui est dit sur la Chicote Calderón. Alexis a coûté six millions et nous avons laissé un pourcentage, Molina en a coûté trois et Hiram a coûté 5,5 millions de dollars », a-t-il assuré.

Le désormais analyste a commenté les coûts-avantages des footballeurs et ce que le propriétaire du Flock, Amaury Vergara, exige son club dans chaque tournoi, de même il a fait une comparaison concernant ce qu’il a fait et ce que la direction actuelle a fait avec l’arrivée de Ricardo Peláez avant le début de Clausura 2020 avec tous ses investissements dans le sport.

“Cette équipe a besoin d’un investissement, parfait. Mais, si Antuna a coûté 11 millions et que vous finissez par le vendre en cinq ou quatre, cela ne fonctionne pas, ce n’est pas un bon investissement, mais cela sera connu plus tard; jusqu’à la fin du tournoi “, a-t-il ajouté.

“Ce sont de bons joueurs, d’un bon niveau qui peuvent être à Guadalajara, mais je ne sais pas si les prix auxquels ils sont arrivés sont ceux qu’ils auraient dû être, ils sont arrivés avec des prix étoiles. Ils n’abandonnent pas le tribunal », a-t-il condamné.