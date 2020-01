Combien Conor McGregor a gagné de l’UFC, des sponsors et du whisky avant 80 millions de dollars contre Cowboy Cerrone

Conor McGregor est l’une des stars du sport les plus célèbres au monde – et il dispose d’un paquet payant pour le prouver.

The Notorious fera son retour tant attendu à l’UFC à Las Vegas samedi soir alors qu’il affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Conor McGregor devrait retourner à l’UFC pour affronter Donald Cerrone

L’homme de 31 ans n’a pas été en action depuis sa défaite de soumission à Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

Selon Forbes, McGregor a obtenu un salaire de base de 3 millions de dollars pour le combat de l’UFC 229 avec Khabib, mais le record d’achats PPV et d’autres avenants ont contribué à faire passer son salaire total à la maison à plus de 50 millions de dollars.

Le retour de l’Irishman Octagon contre Cowboy sera un événement énorme, transcendant le MMA et le poussant à nouveau sous les projecteurs.

En tant que tel, McGregor est fixé pour un autre jour de paie majeur car il continue d’être le visage principal de son sport.

Il a déclaré dans une interview avant combat sur ESPN: “Je suis convaincu que ce sera un chèque de paie agréable, probablement [the most ever] dans ma carrière d’arts martiaux mixtes.

“Je dirais, peut-être, que j’estime un bon 80 millions de dollars. Ils pensent que je suis du pain grillé, mais je suis toujours le pain. “

Conor McGregor montre sa force en s’entraînant au gymnase

Valeur nette de Conor McGregor

Selon les rapports, la valeur nette de McGregor pourrait atteindre 120 millions de dollars, ce qui ne fera qu’augmenter avec son affrontement contre Cowboy.

Loin de l’Octogone, McGregor a récemment renouvelé son contrat de parrainage avec Reebok qui lui permet de gagner jusqu’à 5 millions de dollars par an.

Il a approuvé des marques telles que Burger King et Beats by Dre et a également fondé son populaire distillateur de whisky irlandais Proper No. Twelve.

McGregor a récemment publié sur les réseaux sociaux que son esprit s’était vendu en grand nombre, déclarant: «Plus de 1 milliard de dollars générés dans les ventes de whisky au cours de ma première année! Qu’on le veuille ou non, il y a un nouveau roi en ville! Whisky approprié, soleil liquide! ”

Le jour de paie le plus lucratif de McGregor à ce jour est venu dans son combat de boxe contre Floyd Mayweather.

L’événement a été l’un des plus grands événements PPV de tous les temps, générant 4,3 millions d’achats et a rapporté à McGregor plus de 85 millions de dollars.

Conor McGregor retournera à l’UFC contre Donald Cerrone

L’argent, comme c’est généralement le cas avec McGregor, a été un sujet brûlant avant le combat de ce week-end avec Cerrone.

Alors que le notoire est prêt pour un autre gros chèque, son prochain adversaire insiste sur le fait qu’il ne verra pas autant d’argent que les gens pourraient le penser.

“Je suis ravi”, a déclaré Cerrone. «Mon contrat avec l’UFC est bon de toute façon, mais ce n’est pas le combat d’argent que tout le monde pense.

“C’est comme,” Oh, tu te bats contre Conor, tu es prêt pour la vie. “Ça ne marche pas comme ça.

“J’ai obtenu un peu plus d’argent, donc c’est cool. Mais ce n’est pas comme si j’avais fini et je peux juste prendre ma retraite après cela et acheter un yacht et vous voir dans les Caraïbes. “

