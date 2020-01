Combien coûtent les publicités du Super Bowl en 2020

Combien coûtent les publicités du Super Bowl en 2020?

Avec les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco qui s’affronteront dimanche dans le Super Bowl LIV, les fans de football seront ravis.

En ce qui concerne les combinaisons stylistiques compétitives, vous ne pouvez pas faire mieux que celui-ci.

Les fans de football ne sont cependant pas les seuls à se connecter au Super Bowl.

Les observateurs occasionnels regardent également le plus grand événement sportif de l’année, et beaucoup d’entre eux le font parce qu’ils aiment les publicités qui sont diffusées.

Les publicités du Super Bowl sont largement considérées comme le Saint Graal du temps publicitaire télévisé. Le coût de fonctionnement est à travers le toit, et il augmente sur une base annuelle.

Alors, combien coûtent les publicités en 2020?

Avec 100 millions de programmés ce week-end, les spots commerciaux de 30 secondes devraient coûter 5,6 millions de dollars cette année.

À titre de référence, en 2019, ce nombre était de 5,2 millions de dollars.

“De plus en plus, les studios hollywoodiens migrent vers les émissions d’avant-match et d’après-match, où une publicité peut coûter moitié moins”, note The Hollywood Reporter.

“Cette année, un spot de 30 secondes diffusé pendant le Super Bowl LIV porte un prix élevé de 5,6 millions de dollars, contre 5,2 millions de dollars l’an dernier.”

Quelles publicités sortiront finalement avec les meilleures publicités de l’année?

Nous obtiendrons notre réponse une fois pour toutes le dimanche 2 février.

