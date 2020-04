Combien d’argent la télévision contribue-t-elle à la Liga MX?

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Au fil des ans, les droits de diffusion ont joué un rôle fondamental dans les clubs de football mexicains, car la plupart couvrent leurs dépenses avec l’argent des stations de télévision. Des équipes comme Bravos, Puebla et Necaxa ce sont eux qui reçoivent le moins d’argent de la télévision.

Selon les informations du journaliste David Medrano, le paiement des droits de télévision est le revenu le plus élevé que les équipes Liga MX, puisque dans une large mesure, les montants couvrent 50% des dépenses. Actuellement le Monterrey C’est le club qui reçoit le plus d’argent, car il a signé un contrat pour 380 millions de pesos un an avec la chaine Fox Sports.

Il convient de mentionner que l’industrie de la télévision contribue à quatre milliards de pesos au football mexicain, donc la contribution mensuelle est d’environ 400 millions d’euros. Le seul club qui ne perçoit pas ce revenu est le Amériqueà qui appartient Groupe Televisa.

D’un autre côté, Chivas Il s’agit du deuxième club le mieux payé en termes de droits de diffusion car il est présent dans les deux chaînes les plus importantes du pays.

