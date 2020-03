Combien d’argent les joueurs du Barça perdent-ils avec la réduction de 70%?

La situation économique de Football Club Barcelona Elle a été à juste titre considérée comme une bombe à retardement, condamnée à exploser dès qu’un événement imprévu a contraint à s’écarter de la voie habituelle, et la crise des coronavirus a condamné l’entité culé prendre des mesures extraordinaires qui causent des pertes personnel considérable et personnel d’encadrement.

Laissant de côté un nouveau combat entre les managers et les joueurs avec Messi élevant encore une fois sa voix contre Bartomeu, et se concentrant sur les chiffres, 70% de réduction des salaires La première équipe du Barça en cette période de crise saigne pour les poches de certains joueurs qui se sont assurés d’accepter la proposition dès le départ, mais pas les formes établies par le club dans sa négociation.

La réduction de salaire de 70% ne comprend que les salaires fixes des joueurs, un montant qui s’élève annuellement à 243 millions d’euros dans l’effectif seul. En elle, Lionel Messi représente le salaire le plus élevé, avec 50 millions d’euros nets, dont il en perdra près de trois – spécifiquement 2 875 000 – si l’état d’alarme dure un mois. Si c’était 45 jours, Leo cesserait de facturer 4.325.000 euros, alors qu’il serait de 5.75 kilos si la crise des coronavirus forçait la suspension des activités pendant deux mois.

Les pertes dans le cas de Messi sont des millionnaires et ses deux coéquipiers à l’avant sont également autour de ces montants. Antoine Griezmann, toute nouvelle signature de la dernière campagne et désormais proposée à différents clubs pour tenter de corriger l’économie, fait sa part avec la réduction de 70% du salaire jusqu’à contribuer près d’un million – 977 500 euros – à l’épargne salariale de Barcelone. Ce montant doublerait pour atteindre près de deux millions au cas où le Covid-19 imposerait un hiatus de deux mois. Luis Suarez, avec un salaire un peu inférieur à celui des Français – il facture environ 15 kilos nets -, perdrait 862 500 euros, correspondant à 5,75% du salaire annuel, soit 70% du net mensuel du footballeur.

Piqué et Setién n’atteignent pas le million

Un autre cas à considérer est celui de Gerard Piqué. Selon divers médias et contrairement à ce que l’on pourrait attendre, la centrale du Barça n’est même pas proche de l’élite en termes de salaire annuel. C’est, oui, non négligeable 8,5 kilos par an recevront une réduction de 488 750 euros avec un mois de réduction, en hausse sans atteindre un million –977500– si l’alarme monte à 69 jours. Cette coupe est la même qui va souffrir Arturo Vidal, pour beaucoup le joueur le plus surpayé de l’équipe avec un salaire égal à celui de Piqué, tandis que Sergio Busquets, avec un peu plus de neuf millions et demi net, il cesserait de recevoir 546 250 euros correspondant à sa réduction du mois prochain.

Moins sera la perte pour Quique Setién, L’entraîneur de culé a signé en remplacement d’Ernesto Valverde et avec un onglet net d’environ trois millions d’euros par an. Le technicien cantabrique perdrait environ 175 000 euros pour un mois d’alarme, et si la réduction de 70% devait approcher 60 jours, elle doublerait ses pertes à 350 000.