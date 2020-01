Combien d’argent The Notorious a gagné avec les combats UFC, l’approbation et le whisky Proper 12

Conor Anthony McGregor est l’une des stars du sport les plus célèbres au monde et possède un paquet payant pour le prouver.

The Notorious devrait faire son retour tant attendu à l’UFC ce mois-ci alors qu’il affronte Donald «Cowboy» Cerrone à Las Vegas.

.

Conor McGregor devrait retourner à l’UFC pour affronter Donald Cerrone

Le joueur de 31 ans n’a pas été en action depuis sa défaite de soumission à Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

Selon Forbes, McGregor a obtenu un salaire de base de 3 millions de dollars pour le combat contre l’UFC 229, mais un nombre record de 2,4 millions d’achats PPV a contribué à faire passer son salaire de combat total à plus de 30 millions de dollars.

McGregor ne s’est certainement pas attardé sur cette défaite, mais s’est aventuré sur plusieurs marchés lucratifs en agrandissant sa marque.

Le retour de l’Octogone de l’Irlandais sera un événement énorme, transcendant le MMA et le poussant à nouveau sous les projecteurs.

En tant que tel, McGregor est fixé pour un autre jour de paie majeur car il continue d’être le visage principal de son sport.

Conor McGregor montre sa force en s’entraînant au gymnase

SUPERSTAR

Record de Conor McGregor, statistiques de carrière, prochain combat, poids, taille et portée

grand discours

Confirmation de la date de la conférence de presse McGregor vs Cerrone

Célèbre

Prochain combat de Conor McGregor: la star de l’UFC revient le week-end prochain – À qui est-il confronté?

TACTIQUE

L’entraîneur de GSP soutient McGregor à KO Cerrone – mais révèle un avantage que «Cowboy» a

feux d’artifice

Masvidal dit qu’il y a de “bonnes chances” qu’il soit au bord du camp pour McGregor vs Cerrone

cibles

Conor McGregor confirme qu’un combat avec Justin Gaethje est “ sur sa liste ”

PATRON

Qui est Dana White? Histoire et valeur nette du président de l’UFC derrière le retour de McGregor

événement principal

Conor McGregor vs Donald Cerrone date, heure de début au Royaume-Uni et carte de combat pour l’UFC 246

La vie de Mac

Pourquoi Conor McGregor n’a eu qu’un seul combat UFC au cours des trois dernières années

COUP DE MAIN

Conor McGregor ajoute un nouvel entraîneur à l’équipe des coulisses après le désastreux camp de Khabib

Valeur nette de Conor McGregor

Selon les rapports, la valeur nette de McGregor pourrait atteindre 120 millions de dollars.

Il a récemment renouvelé son contrat de parrainage avec Reebok qui lui permet de gagner 5 millions de dollars par an.

Bien que non confirmé, on pense qu’il a empoché plus de 50 millions de dollars pour sa défaite contre Nurmagomedov.

McGregor a approuvé des marques telles que Burger King et Beats by Dre et a également fondé son populaire distillateur de whisky irlandais Proper No. Twelve.

Le jour de paie le plus lucratif du combattant à ce jour est venu dans son combat de boxe d’exposition contre Floyd Mayweather.

L’événement était l’un des plus grands événements PPV de tous les temps, générant 4,3 millions d’achats et a rapporté à McGregor plus de 85 millions de dollars.

L’argent a été un sujet brûlant avant le prochain combat de McGregor avec Cerrone.

Le «notoire» est placé pour un autre chèque lourd, mais son prochain adversaire insiste sur le fait qu’il ne verra pas autant d’argent que les gens peuvent penser.

“Je suis ravi”, a déclaré Cerrone. «Mon contrat avec l’UFC est bon de toute façon, mais ce n’est pas l’argent que tout le monde pense.

“C’est comme,” Oh, tu te bats contre Conor, tu es prêt pour la vie. “Ça ne marche pas comme ça.

“J’ai obtenu un peu plus d’argent, donc c’est cool. Mais ce n’est pas comme si j’avais fini et je peux juste prendre ma retraite après cela et acheter un yacht et vous voir dans les Caraïbes. “

.