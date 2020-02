Combien de loups Yellowstone pouvez-vous compter en photo?

Le photographe Bodi Nolan a capturé une image de loups faisant la sieste sur un fond enneigé récemment dans le parc national de Yellowstone, et a ensuite posé une question via les médias sociaux: “Combien pouvez-vous compter?”

(Son image est affichée au-dessus et immédiatement en dessous et les téléspectateurs peuvent vouloir enregistrer et agrandir la photo pour un examen plus approfondi. La réponse est fournie dans l’image du bas.)

La publication, sur la page Facebook du groupe Yellowstone Insiders Hub, a tiré diverses hypothèses, car les loups immobiles sont beaucoup plus difficiles à repérer que les loups se déplaçant sur la neige. Cependant, de nombreux téléspectateurs ont deviné correctement.

Nolan, qui vit à Pasadena, dans le Maryland, a déclaré à For The Win Outdoors qu’il photographiait des membres du Junction Butte Pack dans la partie nord de Yellowstone lors d’un voyage de 10 jours en décembre.

«Ils se sont régalés de deux élans tués pendant les trois jours où j’ai pu les repérer», a déclaré Nolan.

Le Junction Butte Pack est l’un des meutes de loups les plus fréquemment observés dans le parc, principalement en raison de sa proximité avec une route principale. Bien que ce soit merveilleux pour des photographes comme Nolan, ce n’est pas idéal pour les loups.

À la mi-décembre, alors que Nolan visitait Yellowstone, le parc a confirmé dans un communiqué de presse que deux chiots loups de Junction Butte trouvés morts sur la route en novembre avaient été victimes d’une collision avec un véhicule.

L’incident s’est produit entre Tower Junction et l’entrée nord-est, une zone qui s’étend sur la vallée de Lamar, riche en faune. Par la suite, une porte-parole du parc a déclaré à For The Win Outdoors que le Junction Butte Pack était composé de 18 membres: 10 adultes et huit chiots.

Le nombre était de 21 au début de l’été dernier, mais un mâle d’un an a disparu juste au moment où les deux chiots ont été frappés et tués.

Nolan, qui n’a apparemment pas photographié l’ensemble de la meute, a déclaré que sa rencontre s’était produite à l’ouest de la vallée de Lamar, à quelques kilomètres du début du sentier de l’arbre pétrifié.

La plupart des routes de Yellowstone sont fermées pendant l’hiver, mais une route qui s’étend sur 51 miles de Cooke City à l’extérieur de l’entrée nord-est de Mammoth Hot Springs près de l’entrée nord est ouverte toute l’année.

–Toutes les images sauf la photo aérienne sont une gracieuseté de Bodi Nolan. Photo aérienne montrant des membres du Junction Butte Pack gracieuseté de NPS / Dan Stahler

