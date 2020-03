Combien de temps il reste à Kim Wexler?

“Vous savez, je m’inquiète pour Kim” est, je suppose, le sentiment le plus courant dans l’esprit des téléspectateurs angoissés de Better Call Saul. Mais cette préoccupation – et l’incertitude qui vient de ne pas connaître le sort d’un personnage bien-aimé – est ce à quoi vous vous inscrivez lorsque vous vous investissez dans un spectacle. Nous pouvons supposer que Kim Wexler est vouée à l’échec et nous pouvons nous en préoccuper autant que nous le voulons, mais son sort est hors de nos mains. C’est pourquoi c’est particulièrement alarmant quand ces mots viennent du gars responsable de la création de l’émission. À mi-chemin de la cinquième saison de Better Call Saul, dans une featurette YouTube, le co-créateur Peter Gould dit ce que nous ressentons tous: Kim se dirige vers une pente glissante. Plus elle aide Jimmy McGill à empêcher son propre client, Mesa Verde Bank and Trust, d’expulser un vieil homme de chez lui pour construire un centre d’appels à Tucumcari, au Nouveau-Mexique, plus elle se met en danger.

S’il y avait un signe que Better Call Saul se contente clairement de faire sa propre chose au lieu d’essayer d’imiter Breaking Bad, cela proviendrait du fait que l’un des conflits centraux de l’avant-dernière saison concerne, incroyablement, l’éthique du droit expulser quelqu’un. (Honnêtement, la série mérite encore plus de félicitations que son prédécesseur juste pour avoir rendu tout ce jargon contraignant à regarder.) C’est cette tension entre la moralité et la légalité, et la prise de conscience que les deux ne s’excluent pas mutuellement, cela se joue au sein de Kim – elle est coincé entre faire son travail, essayer de faire la bonne chose, et le frisson qui vient d’essayer de faire les deux.

Vous pouvez comprendre pourquoi elle est attirée par Jimmy, qui est animée par des impulsions similaires, et pourquoi collaborer sur un con élaboré est un pétard pour leur relation. Mais alors que Kim est capable de se vérifier avant de se pencher à un extrême, l’identifiant de Jimmy – surtout maintenant qu’il a pleinement embrassé son alter ego, Saul Goodman – devient de plus en plus difficile à contenir. L’anxiété persistante pour les fans de Better Call Saul est que Jimmy-as-Saul ira trop loin et que Kim sera pris entre deux feux. On en a discuté ad nauseum, mais cela vaut la peine d’être répété: il y a une raison pour laquelle nous ne voyons ni n’entendons jamais parler de Kim dans Breaking Bad, et ce n’est probablement pas bon.

Mais ce qui rend le sixième épisode de l’avant-dernière saison, “Wexler v. Goodman”, si formidable, c’est la façon dont leur relation évolue constamment et subvertit les attentes – c’est d’autant plus tragique que Kim a toutes les raisons de quitter Jimmy, mais elle ne peut toujours pas se résoudre à le faire. S’il devait y avoir un seul moment pour illustrer la singularité de Kim et la performance phénoménale de Rhea Seehorn, ce serait la scène à la fin de l’épisode où, dans le même souffle qu’elle le dit à Jimmy, ils devraient rompre les choses avant qu’il ne la blesse à nouveau, elle postule qu’ils devraient se marier. (Une goutte de micro avant le générique!)

La relation de Jimmy et Kim a échappé à tout contrôle lorsque Kim a changé d’avis sur l’escalade du différend entre Mesa Verde et M. Acker. Après avoir découvert de vieilles images du père du PDG de Mesa Verde, Kevin Wachtell, le fondateur de la banque, faisant des publicités – ainsi que des informations cruciales concernant le logo de l’entreprise, un cow-boy sur un cheval à côté d’un cactus – Jimmy pense qu’il a suffisamment de munitions pour garder M. Acker de devoir quitter son domicile. Mais Kim dit à Jimmy que Mesa Verde serait disposée à payer au vieil homme 70 000 $ supplémentaires en plus du paiement standard pour quitter les lieux – et si l’entreprise n’est pas disposée à payer autant, elle couvrira le reste de sa propre poche. Kim fait certainement cela pour vider sa conscience et échapper à ses propres problèmes juridiques – elle pourrait être accusée de malversation si quelqu’un apprenait qu’elle complotait avec Jimmy contre son propre client – mais c’est toujours un bon geste qui donnerait à M. Acker plus que assez pour continuer sa vie.

Jimmy est clairement consterné d’avoir à mettre un plan épique sur l’étagère après avoir fait la plupart du travail, et vous avez l’impression que la seule personne au monde pour laquelle il serait disposé à résister à ces tentations est Kim. La dynamique entre Jimmy et Kim me rappelle beaucoup celle entre Chuck et Wendy Rhoades dans la série Showtime Billions. Plutôt que d’être scandalisée par le comportement absurde de Chuck, Wendy endosse souvent ses méfaits et est parfois complice. Mais Wendy a toujours tracé une ligne dans le sable lors de la quatrième saison, demandant à Chuck de ne pas rendre public sa vie sexuelle lourde BDSM. (Des milliards sont incroyables, et grâce à la pandémie de COVID-19 en cours, ce pourrait être le seul bon spectacle diffusé en mai.) Lorsque Chuck trahit Wendy et dit au monde que sa femme lui donne une fessée consensuelle, cela crée une fissure potentiellement irréparable dans leur relation. Une relation, même aussi complice que celle de Chuck et Wendy, repose sur la confiance.

La propre trahison de Kim par Jimmy dans cet épisode semble, comme la plupart de ses pires comportements, entièrement impulsive. Tout en buvant l’adrénaline d’embarrasser Howard Hamlin devant ses pairs en payant deux prostituées pour prétendre que Hamlin leur doit de l’argent, Jimmy décide qu’il va visser Mesa Verde sans le consentement de Kim. La scène est prête pour une épreuve de force atroce, au cours de laquelle Kim pense que Jimmy la rencontre avec le reste de l’équipe de Mesa Verde pour arranger le règlement financier de M. Acker. Au lieu de cela, lors de la réunion, Jimmy expose toutes les façons dont il fera de la vie de Kevin un enfer vivant: en utilisant les anciennes images commerciales et un écran vert, Jimmy obtient des acteurs rémunérés pour faire des allégations erronées sur Mesa Verde – comment la banque était responsable de la maison expulsions, a de la moisissure dans leurs bureaux, utilise des frais cachés pour «financer le terrorisme», etc. Il prévoit également de déposer une injonction contre le logo de l’entreprise, car le photographe qui a pris à l’origine cette image de cow-boy – une femme amérindienne, maintenant âgée de 90 ans – n’a pas été correctement indemnisé. Même si l’injonction échoue, Mesa Verde devra retirer tous leurs logos jusqu’à ce que l’affaire soit réglée par un tribunal; combiné avec les annonces d’attaque, la réputation de la banque serait gravement atteinte. Pour éviter un cauchemar de relations publiques, Kevin accepte de déplacer le centre d’appels de la propriété de M. Acker, de payer 200 000 $ au photographe et de présenter des excuses publiques à tous les deux.

Bob Odenkirk est toujours aussi grincheux que jamais, mais la véritable performance hors concours de “Wexler v. Goodman” vient de Seehorn. Elle vous fait ressentir la moindre colère et angoisse de Kim d’être à l’extrémité réceptrice de Jimmy au lieu d’un co-conspirateur. «Cette colère – la vraie colère – ça a fonctionné comme un bouclier immunitaire protecteur», tente Jimmy d’assurer Kim plus tard dans son appartement, sachant qu’elle ne pourrait pas être impliquée dans quelque chose qu’elle n’a pas vu venir. “Une émotion comme ça, tu ne peux pas faire semblant!” C’est exactement le problème. “Je ne te fais pas confiance”, dit Kim. “Je ne peux plus faire ça.”

La tolérance de Kim pour les pitreries louches de Jimmy a diminué depuis un certain temps. On pourrait dire que le point de non-retour était (ou du moins aurait dû être) dans la finale de la saison 4, lorsque Kim tombe amoureux des larmes de crocodile de Jimmy devant le tribunal à propos de la mort de son frère afin qu’il puisse être réintégré en tant qu’avocat. Mais même alors, le plan n’était pas destiné à manipuler ses émotions; c’était au panel de décider de son sort. Si, comme je l’avais décrit précédemment, Better Call Saul ressemble à une mort de mille coupures, alors le comportement de Jimmy cette semaine semble être une piqûre fatale.

Mais Kim n’est rien sinon imprévisible. Elle est en conflit entre rompre définitivement les choses et épouser l’homme qui ne peut même pas la regarder dans les yeux et dire qu’il ne lui mentira plus. Si nous comparons l’émission à Breaking Bad, c’est comme si Kim ne pouvait pas abandonner une dépendance: elle aime Jimmy, mais aime tout autant la précipitation de ce qu’il représente. Seehorn propose une performance digne d’un Emmy qui résiste aux étiquettes faciles. Au cours des deux dernières saisons, Seehorn a savouré la chance de laisser Kim, auparavant retenue, libérer certaines de ses frustrations refoulées. Elle a commencé par son excoriation de Howard la saison dernière, qui portait autant sur sa culpabilité et ses compromis moraux que tout ce que Jimmy avait fait. Dans des mains moindres, sa descendance morale peut sembler galvaudée, mais Seehorn laisse les faiblesses, contradictions et insécurités du personnage parler d’elles-mêmes.

Nous savons que le propre calcul de Saul Goodman n’arrivera qu’après la chronologie de Breaking Bad – quand il est «Gene Takovic», un employé de Cinnabon moustachu à Omaha, Nebraska. L’absence de Kim à ce stade impliquerait qu’elle a déjà volé trop près du soleil, et nous ne pouvons rien faire pour l’arrêter – de la même façon que rien ne peut empêcher Saul d’avoir à changer son identité (encore), ou la mort sans cérémonie de Mike Ehrmantraut à les mains de Walter White. Nous avons tendance à classer Better Call Saul comme une tragédie inévitable pour les personnages dont le destin a été scellé dans Breaking Bad (et au-delà). Mais plus que toute autre chose dans cette série brillante et absolument dévastatrice, Kim Wexler nous brise le cœur collectif – un faux pas coûteux mais incertain à la fois.