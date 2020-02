Combien les bookmakers paient-ils dans la Classique?

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dimanche prochain à partir de neuf heures du soir, heure espagnole, au Santiago Bernabéu avec le seul objectif de laisser derrière lui la mauvaise séquence de résultats et de frapper la table en imposant le maximum rival Ceux de Zinedine Zidane ont besoin de la victoire plus que quiconque après les défaites contre Levante et Manchester City, et le match nul contre Celta de Vigo, et les Catalans veulent conserver leur statut de leader et augmenter leur avantage sur les meringues.

Les bookmakers placent aujourd’hui l’équipe blanche comme favorite pour remporter la victoire, qui ramènerait le leadership de la Liga, avec une redevance de 2,25 euros par euro parié. Le tirage au sort est payé à 3,70 et le Barça gagne à 3 euros exact en ce moment. Si vous faites partie de ceux qui aiment lancer plus haut, le résultat du premier tour du Camp Nou, le moins répété de l’histoire des Classiques, le tirage au sort à zéro, est payé à 15 euros par euro parié, et le la plus courante, 2-1 et 1-2, à neuf et onze euros respectivement.

Si vous pensez que les blancs termineront la première moitié à venir et la seconde aussi, votre réflexion est payée à 3,50. Si vous pensez que le Real Madrid commencera à gagner et que dans la seconde moitié les Catalans vous feront tourner autour de vous, vous pourriez prendre 26 euros en pariant un seul, et si vous pensez qu’après que les locaux auront pris de l’avance, le duel se terminera par un match nul, il sera payé à 13. Le retour Le Real Madrid en deuxième mi-temps est payé à 21 euros, et le Barça gagne à chaque fois à 4,75 euros pari.

Si vous pensez que Leo Messi marquera le premier but du match, vous pourriez prendre 4,50 parier un euro, si vous pensez qu’il signera un peu tout au long du match à 1,90. Si vous faites davantage confiance à Benzema, le premier objectif est payé à cinq euros par euro parié et l’objectif au cours de l’une des 90 minutes à 2,10. Le premier but de Griezmann, qui est doux, est payé à huit euros et son objectif pendant le match à trois euros par euro misé.

Dans ce pari, les possibilités sont infinies, si vous croyez que ce sera un match avec des buts qui ont quatre buts ou plus, vous payez 2,62 euros par pari euro. Une autre alternative est de combiner le vainqueur du match avec les buts: le Real Madrid et plus de deux buts et demi dans le match sont désormais payés à 3,10, et le FC Barcelone et plus de 2,5 buts au total à 4,33. Il y a des frais pour tous les goûts, mais n’oubliez pas, pariez toujours de manière responsable.