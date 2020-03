Combien les Jaguars ont payé pour chaque jeu de l’ère Nick Foles

L’expérience Nick Foles à Jacksonville est terminée. Le MVP du Super Bowl 52 a été échangé aux Bears au début de la période d’agence libre de 2020, mettant fin à son mandat de Jaguar après une seule saison.

Ce fut un désastre.

Le plus grand moment des Polonais en blanc et bleu sarcelle, en quelque sorte, a également été son pire: une magnifique frappe de 35 verges pour D.J. Chark à ses débuts qui s’est terminé par une clavicule cassée.

Jacksonville a payé 30,5 millions de dollars aux Foles pour effectuer quatre départs et perdre chacun d’eux. Il a lancé autant de passes de touché en une saison en tant que Jaguar (trois) que lors d’une seule apparition au Super Bowl. Il a manqué un morceau de temps au début de la saison en raison d’une blessure, puis un morceau de temps en fin de saison parce qu’il ne pouvait pas déjouer une recrue de sixième ronde (même si elle avait une moustache resplendissante).

Revenons sur cette époque maintenant que nous pouvons l’apprécier pleinement.

Son énorme salaire d’un an représente près du double de ce que Patrick Mahomes gagnera au cours des quatre premières années de son contrat de recrue. C’est à peu près ce que Tom Brady sera payé en tant que Buccaneer la saison prochaine. C’est plus que le coup sûr combiné des cinq joueurs de ligne offensive de départ réunis.

Et voici ce que les Jaguars ont obtenu pour ces 30,5 millions de dollars, répartis en une liste détaillée:

Passes de touché: trois, à 10,17 millions de dollars chacun

Achèvement: 77 à 396104 $ chacun

Yards de passage: 736 à 41440 $ chacun

Premiers essais (dépassement et précipitation): 33 à 924242 $ chacun

Chantiers précipités: 23 à 1,326 million de dollars chacun

Délicieux jeu de tours recevant des touchdowns: N / A. La spéciale Philly est restée exclusive à Philly.

Victoires: N / A. Les Polonais sont apparus en quatre matchs, toutes défaites, lors de la saison 6-10 des Jags.

Tout cela était très mauvais! À titre de comparaison, les passes de touché du MVP Lamar Jackson ne coûtent que 59 796 $ par score, soit 17 fois moins que les rares déplacements des Foles dans la zone des buts. Cela n’a coûté aux Ravens que 9 279 $ pour chacun de ses 232 premiers essais.

Crédit aux Jaguars; après quatre ans de Blake Bortles, ils se sont efforcés de trouver un quart-arrière avec un pedigree gagnant, bien que quadrillé. Ils voulaient tellement les Foles qu’ils ont probablement négocié contre eux-mêmes pour offrir à un joueur avec neuf départs au cours des trois saisons précédentes un contrat de 88 millions de dollars sur quatre ans. Puis, une fois qu’il était clair que les Foles (et le football en général) n’allaient pas fonctionner pour eux en 2020, ils ont trouvé un moyen non seulement de supprimer ce contrat désastreux de leurs livres, mais aussi de faire en sorte que les Ours leur versent un quatrième choix rond pour le privilège.

All Foles laisse derrière pour une reconstruction de l’équipe de Jacksonville est maintenant des souvenirs. Des souvenirs très, très chers.