Combien Michael Jordan et les Bulls ont gagné en 97-98

La série documentaire ESPN “The Last Dance” sur la dernière saison de championnat de Michael Jordan avec les Bulls débutera dimanche soir, et vous vous demanderez peut-être combien chaque joueur de l’équipe a été payé il y a plus de deux décennies. Nous avons vu les salaires de la NBA exploser ces dernières années, même pour les joueurs de rôle, mais lors du dernier tour des Bulls, Jordan était le seul joueur à bénéficier d’un salaire énorme.

L’éclatement de la dynastie des Bulls était en partie dû à des problèmes financiers.Les Bulls avaient la masse salariale la plus élevée de la ligue par une large marge au cours de leur dernière année de championnat, à 61,3 millions de dollars, 7,4 millions de dollars d’avance sur la deuxième place de New York et un énorme 32,8 millions de dollars devant l’adversaire de la finale Utah. Beaucoup de joueurs de l’équipe devaient devenir des agents libres que Chicago ne pouvait tout simplement pas payer.

Jordan a gagné un salaire de 33 140 000 $, loin devant tout autre joueur de la ligue. Les Bulls ont été autorisés à dépasser le plafond salarial à l’époque (26,9 millions) pour signer leurs propres agents libres, alors la Jordanie a accepté un contrat colossal de 33,1 millions de dollars qui valait plus que la masse salariale moyenne de l’équipe cette année-là. L’accord de MJ était le salaire le plus élevé de l’histoire de la NBA jusqu’à la saison 2017-18, lorsque LeBron James et Stephen Curry ont tous deux dépassé ce total.

La star des Knicks, Patrick Ewing, était le seul autre joueur au cours de la saison 97-98 avec un salaire supérieur à 20 millions de dollars, à 20,5 millions de dollars, et le prochain joueur le plus proche était Horace Grant à 14,2 millions de dollars, soit moins de la moitié du salaire de Jordan.

Voici la masse salariale des Bulls pour 1997-1998, par Hoops Hype:

Michael Jordan: 33 140 000 $

Toni Kukoc: 4 560 000 $

Ron Harper: 4 560 000 $

Dennis Rodman: 4 500 000 $

Luc Longley: 3 184 900 $

Scottie Pippen: 2 775 000 $

Bill Wennington: 1 800 000 $

Scott Burrell: 1 430 000 $

Randy Brown: 1 260 000 $

Paroisse de Robert: 1 150 000 $

Jason Caffey: 850 920 $

Steve Kerr: 750 000 $

Keith Booth: 597 600 $

Jud Buechler: 500 000 $

Joe Kleine: 272 250 $

.