Comme les Astros et Rob Manfred, Pat Reed et le PGA Tour ont une saga de triche qui ne disparaîtra pas

Imaginez que le seul commentaire du commissaire de la MLB, Rob Manfred, sur le scandale de la tricherie des Astros engloutissant son sport était “Je les crois” en réponse au refus des joueurs de promouvoir, d’orchestrer et de participer pleinement au stratagème. Imaginez ensuite que l’un des adjoints de Manfred chargé de maintenir des règles du jeu équitables dans la ligue se soit mis en quatre pour vous assurer que vous saviez que les Astros étaient des «gentlemen complets» lors de l’enquête sur leur tricherie.

Ce sont les répliques que nous avons entendues sur l’aventure de Patrick Reed dans le sable en décembre par des dignitaires du PGA Tour, l’autre sport professionnel américain avec un scandale de triche censé être éliminé il y a des mois. Lors du premier événement de la tournée de l’année civile, le commissaire Jay Monahan a abordé l’incident publiquement en défendant Reed. “J’ai eu l’occasion de parler longuement à Patrick”, a-t-il déclaré. «Je crois que Patrick quand il dit que [he] n’a pas intentionnellement amélioré [his] mensonge.” Monahan s’est appuyé sur l’arbitrage et la pénalité de Slugger White (désormais de renommée «gentleman complet») (il ne «triche» jamais dans l’univers parallèle du PGA Tour) lors du tournoi et a déclaré: «Pour moi, c’était la fin du dossier.»

Ce n’était que la fin du problème pour le tableau de bord de Reed, comme nous l’avons vu cette semaine, l’incident remontant grâce aux commentaires d’un des plus grands joueurs du Tour et de l’un de ses «partenaires» de diffusion connus. Tout d’abord, Brooks Koepka, vainqueur de quatre des 11 derniers championnats majeurs et leader du jeu professionnel, a déclaré directement «Ouais» lorsque Sway Calloway lui a demandé si Reed trichait dans le «bac à sable» en décembre. Puis Koepka, de plus en plus acerbe, a ajouté: “Je ne sais pas ce qu’il faisait, construire des châteaux de sable dans le sable mais, vous savez où est votre club. Je veux dire, j’ai pris trois mois de congé et je peux vous promettre que je sais si j’ai touché du sable. »

Koepka ajoute au refrain de ceux qui jouent et ont joué au jeu au plus haut niveau, affirmant avec véhémence qu’il n’ya aucune crédibilité à la défense «involontaire» de Reed. Il peut y en avoir dans le bureau du commissaire, mais pas parmi les joueurs de sa ligue. “C’est une de ces choses où vous savez, si vous regardez la vidéo”, a ajouté Koepka, “évidemment, il broute le sable deux fois, puis il le coupe encore.”

Après Koepka, Peter Kostis, entraîneur de swing respecté et journaliste de longue date de CBS Walking, a été licencié du réseau à la fin de l’année dernière. Kostis était un homme en feu sur le podcast No Laying Up, appelant son ancien employeur et le Tour pour une variété de questions qui, selon lui, illustrent leur indifférence envers le produit final à la télévision. Mais sur Reed, il était plus pointu et plus précis, témoignant qu’il avait vu cette manœuvre similaire plusieurs fois dans le cadre de ses fonctions chez CBS.

“J’ai vu Patrick Reed améliorer son mensonge de près et à quatre reprises maintenant … Vous pouvez aller sur YouTube. C’est la seule fois où j’ai fermé McCord, il ne savait pas quoi dire quand j’ai dit: ‘Le mensonge que j’ai vu à l’origine n’aurait pas permis ce coup’ … Parce qu’il a mis quatre, cinq clubs derrière le ballon, sorte de truquer s’il va frapper ce coup ou ce coup – et au moment où il a frappé un 3-bois flippant hors de là. Lequel, quand je l’ai vu, c’était une couche de sable à l’origine, non? “

Kostis a longuement expliqué la propension de Reed à améliorer son mensonge et a cité les endroits où il l’avait vu se produire.

«Je l’ai vu, j’étais dans la tour à 16 ans à San Diego sur le par-3 lors d’une émission de Golf Channel et il a frappé le green, et il a fait la même chose. Mettez trois ou quatre clubs derrière et c’était vraiment un coup perfide. Personne ne l’avait approché toute la journée de là-bas. Et quand il eut fini, je pouvais lire “Callaway” sur la balle de golf de la tour. Il y a eu un autre incident à Hartford et un autre à San Diego. J’étais là et je les ai tous vus. »

Comme nous l’avons vu avec l’avalanche de commentaires des joueurs MLB des sites d’entraînement de printemps de la ligue et avec la moquerie quasi unanime de Manfred ces dernières semaines, l’absence de ce qui est perçu comme une punition suffisante n’a fait que prolonger la question. Tout comme le scandale des Astros, le tollé suscité par la peine limitée infligée à Reed semble être le navire facile à crier sur le Tour pour une variété de problèmes sous-jacents. Il était déjà une figure polarisante. Ceci est une preuve vidéo en flagrant délit. La punition était minime et accompagnée de citations risibles sur la classe et la gentillesse. Crions toutes les façons dont le Tour a échoué ici et échoue ailleurs.

Nous nous approchons de trois mois depuis l’incident d’origine et le commentaire continue de déborder bien au-delà de l’embarras immédiat de la Coupe des Présidents qui a suivi la semaine après la fouille de Reed. Là-bas, Cam Smith, membre de l’équipe internationale, a utilisé le mot tricherie, pour lequel il a été averti par le PGA Tour. Si vous êtes plus offensé par Cam Smith de l’appeler la tricherie que vous ne l’êtes réellement, alors nous commençons dans un très mauvais endroit. Les membres de l’équipe américaine semblaient également faire la lumière sur le faux pas de leur coéquipier et affirmaient catégoriquement qu’il était derrière eux. Cela s’est produit avant que Reed ne s’assure qu’il n’était pas derrière eux, se moquant des chahuteurs en imitant un mouvement de pelle lors d’un match qu’il a perdu et avant que son caddie (également son beau-frère) ne décolle et frappe un autre chahuteur. Reed a de nouveau été chahuté lors de son premier départ sur le sol américain, des vacances généralement modérées d’un événement à Maui.

Photo de Stan Badz / PGA TOUR via .

Reed ramasser du sable dans un tournoi à faible enjeu de décembre n’est pas une menace existentielle pour le PGA Tour, vous pouvez donc presque comprendre la position du commissaire selon laquelle c’était la «fin de l’affaire». Bien qu’il soit étrange que le Tour se soit déclenché pour défendre fermement l’honneur de Patrick Reed, quelqu’un qui a des antécédents sommaires et pas exactement une baleine marketing pour le PGA Tour, il y avait des problèmes beaucoup plus préoccupants pour le commissaire, comme repousser une avalanche d’argent saoudien essayant de braconner les meilleurs joueurs de sa ligue. Vous pouvez penser que la tricherie de Reed a taché le jeu et illuminé une foule de problèmes avec la gestion de la PGA Tour. Mais il semble assez évident de cela que Monahan ne considère pas la «protection du jeu» comme une priorité de travail. Protéger les intérêts commerciaux de sa ligue et de ses membres, auxquels il répond finalement, sont les priorités. Obtenez votre argent pour les droits TV et laissez les autres bonnes choses holistiques à l’USGA, Augusta et autres. Cela ressemble à ce que Michael Baumann de The Ringer a écrit à propos de Manfred cette semaine: “Une chose est devenue limpide à mesure que ce scandale se déroule: le travail de Manfred n’est pas de faire attention au sport.”

Ce réglage de la Coupe des Présidents, bien qu’adversaire, a peut-être été le plus doux des atterrissages que Reed aurait pu espérer parmi ses pairs, qui étaient des coéquipiers qui se sentaient obligés de défendre ou de fermer les yeux. Depuis lors, son coéquipier cette semaine-là, Bryson DeChambeau est sorti et a dit “Oui, il a triché” sur un stream de Fortnite Twitch, un forum qui n’est pas exactement soumis aux garde-corps PR du Tour. Et puis Koepka a ajouté son opinion sur le sujet cette semaine, ajoutant qu’il a vu cela se produire avec d’autres joueurs à d’autres moments du Tour.

Cela semble être un problème plus important pour le Tour qu’un seul incident aux Bahamas d’un gars habitué à jouer le méchant. Kostis dit qu’il l’a vu à plusieurs reprises de Reed (dont certains ont des preuves vidéo) et Koepka dit qu’il l’a vu sur Tour d’autres mais a gardé la bouche fermée.

C’est une ligue qui se lance dans l’étreinte chaleureuse du jeu légalisé et c’est peut-être ici que la punition de Reed, ou son absence, pourrait devenir plus problématique qu’un simple PR négatif que le Tour peut affronter. Ils octroient des licences sur toutes leurs données Shotlink à des fins de jeu et sont prêts à collecter des seaux de plus d’argent. Le jeu va faire partie de sa culture et de son ADN. Désormais, vous répondez à plus que vos membres en matière de règles du jeu équitables et de divulgation d’informations. Après ce drame harcelant de Reed qui ne disparaîtra pas, que se passera-t-il la prochaine fois que quelqu’un sera surpris à mentir? Et si ce n’est pas devant la caméra mais simplement allégué d’un partenaire de jeu? Que se passe-t-il si c’est encore Reed ou quelqu’un avec une réputation plus propre? La réaction de joueurs comme Koepka a-t-elle changé la façon dont cela sera géré à l’avenir? Deux clichés ne semblaient pas suffisants en décembre et cela ne semble pas suffisant à l’avenir. À l’heure actuelle, comme Kostis et Koepka l’ont illustré cette semaine, il semble que ces garanties ne soient pas pleinement en place de manière claire.

Les règles du golf sont pleines d’inanités engourdissantes et contre-intuitives, mais tout dérive du simple point de départ de «jouer comme il se trouve». C’est un principe de base comme un frappeur ne connaissant pas la hauteur exacte qui vient. Donc, si vous pariez sur le PGA Tour, vous voulez savoir que c’est un terrain de jeu égal et ceux qui modifient délibérément et à plusieurs reprises leurs mensonges pourraient être punis pour cela. Ou, par exemple, que les pilotes des joueurs sont régulièrement et régulièrement testés pour les effets du trampoline au-dessus des limites légales (il n’y a toujours pas de véritable surveillance pour cela). La saga Reed, et cela fait partie des raisons pour lesquelles elle est toujours un sujet des mois plus tard, a quitté le Tour avec l’air d’un endroit où les règles ne sont pas une priorité ou, au mieux, ne sont pas clairement définies.