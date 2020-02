Les clubs de Premier League ont été invités à casser la tirelire de Jadon Sancho après son affichage électrique pour le Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Bien qu’il soit entouré de certains des meilleurs attaquants du monde, dont Kylian Mbappe et Neymar, l’international anglais de 19 ans a été très impressionnant lors de la victoire 2-1 de son équipe.

. – .

Sancho était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain

Il a joué avec un fanfaron et une confiance qui ont montré exactement pourquoi des joueurs comme Manchester United et Chelsea devraient offrir plus de 100 millions de livres sterling pour sa signature cet été.

Erling Haaland a attrapé la plupart des applaudissements pour avoir marqué les deux buts de Dortmund, devenant le joueur le plus rapide à atteindre le double de la Ligue des champions, mais les experts n’ont toujours pas été ronronnés par les performances de Sancho.

L’ancien milieu de terrain anglais Owen Hargreaves a déclaré à BT Sport: «Il a joué comme Neymar à son apogée.

«La confiance et l’arrogance qu’il avait, dans le bon sens, il a saisi l’occasion.

La signature de Jadon Sancho pourrait aider Liverpool à dominer la Premier League pendant des années, déclare Jason Cundy

«Il était injouable. Tout le monde sort votre chéquier et va signer ce gamin – parce qu’il est spécial. »

Sancho a 13 buts et 13 passes décisives en 20 matches de Bundesliga cette saison – et il est largement attendu qu’il obtienne un coup sûr cet été.

L’adolescent a été lié à presque tous les grands clubs d’Europe, le Real Madrid et Barcelone pensant également suivre ses progrès.

Et l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jermaine Jenas, a également fait l’éloge de l’ailier de Dortmund.

. – .

Sancho n’a pas été impressionné malgré le talent affiché

“C’était une démonstration de maturité au-delà de ses années”, a déclaré Jenas à BT Sport. “Le sang-froid, l’habileté, le manque de respect pour ces pros seniors qu’il affronte.

«Il est un point focal énorme pour Dortmund en termes de ce qu’il apporte.

«Le plus souvent, il choisit la bonne option et il a créé beaucoup de chances pour cette équipe de Dortmund.

“Il a toujours eu l’impression qu’il allait faire quelque chose.”

Avant le match, Neymar a fait l’éloge de Sancho et l’a qualifié de “joueur spécial”.

“Jadon est un joueur que j’aime beaucoup regarder jouer et c’est un grand joueur avec beaucoup de qualité”, a-t-il déclaré.

«C’est un bon joueur. Nous savons tous combien ce sera difficile pour nous ici à Dortmund. Nous espérons jouer un bon match pour obtenir un bon résultat à Paris. »

.