Comment 12 stars de la NBA se sont comportées lors de leurs débuts en NBA

Après des mois d’attente, l’ère Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans est enfin sur le point de commencer mercredi soir, alors que le choix de repêchage n ° 1 revient d’une blessure au genou pour faire ses débuts en NBA à domicile contre les San Antonio Spurs (9:30 pm ET, ESPN). Williamson n’aurait pas de limite de minutes, mais il semble probable que l’entraîneur des Pélicans Alvin Gentry facilitera Williamson dans la saison après avoir raté 44 matchs en raison d’une blessure.

Comment Zion se comportera-t-il à ses débuts? Williamson est entré dans la ligue avec des attentes incroyables, mais compte tenu de ses antécédents de blessure, rester en bonne santé et sur le terrain peut l’emporter sur sa production en tant que priorité pour le reste de sa saison recrue.

Pour avoir une idée de l’évolution des superstars en herbe dans leurs tout premiers matchs de la NBA, nous sommes retournés et avons vérifié les statistiques de 12 stars actuelles et anciennes de la NBA. Commençons par les deux joueurs auxquels Williamson a été comparé le plus souvent, Charles Barkley et Blake Griffin.

Charles Barkley

Date: 10 octobre 1984 contre Cleveland

Statistiques: 27 minutes jouées, 3/6 FG, 5/6 FT, 11 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 steak, 1 bloc, 5 revirements

Blake Griffin

Date: 27 octobre 2010 vs Portland

Statistiques: 38:36 minutes jouées, 8/14 FG, 4/6 FT, 20 points, 14 rebonds, 4 passes décisives, 1 vol, 2 revirements

Shaquille O’neal

Date: 6 novembre 1992 contre Miami

Statistiques: 32 minutes jouées, 4/8 FG, 4/7 FT, 12 points, 18 rebonds, 2 passes décisives, 1 vol, 3 blocs, 8 revirements

James Lebron

Date: 29 octobre 2003 vs Sacramento

Statistiques: 42:50 minutes jouées, 12/20 FG, 1/3 FT, 25 points, 6 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions, 2 revirements

Kevin Durant

Date: 31 octobre 2007 vs Denver

Statistiques: 31:34 minutes jouées, 7/22 FG, 2/4 FT, 18 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions, 1 bloc, 2 revirements

Tim Duncan

Date: 31 octobre 1997 contre Denver

Statistiques: 35:30 minutes jouées, 6/9 FG, 3/5 FT, 15 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 blocs, 4 revirements

Kobe Bryant

Date: 3 novembre 1996 contre Minnesota

Statistiques: 6:22 minutes jouées, 0/1 FG, 0 points, 1 rebond, 1 bloc, 1 chiffre d’affaires

Kevin Garnett

Date: 3 novembre 1995 contre Sacramento

Statistiques: 16 minutes jouées, 4/4 FG, 8 points, 1 rebond, 1 passe décisive

Karl Malone

Date: 25 octobre 1985 contre Houston

Statistiques: 24 minutes jouées, 4/11 FG, 0/2 FT, 8 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions, 4 revirements

Luka Doncic

Date: 17 octobre 2018 vs Phoenix

Statistiques: 31:47 minutes jouées, 5/16 FG, 0/2 FT, 10 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 revirements

Ja Morant

Date: 23 octobre 2019 contre Miami

Statistiques: 25:09 minutes jouées, 6/12 FG, 2/4 FT, 14 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 vol, 1 bloc, 6 revirements

R.J. Barrett

Date: 23 octobre 2019 contre San Antonio

Statistiques: 37:07 minutes jouées, 9/13 FG, 2/4 FT, 21 points, 5 rebonds 2 passes décisives, 2 interceptions, 3 revirements

.