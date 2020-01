Comment «1917» transforme son protagoniste en plus qu’un simple héros de film de guerre

La plupart de la presse vers 1917, l’épopée de Sam Mendes nominée aux Oscars pour la Première Guerre mondiale, s’est concentrée sur la virtuosité technique du film. La chronologie du film se déroule au cours d’une journée – d’un après-midi au lendemain matin – et cela est illustré par deux plans de suivi extrêmement longs et ininterrompus.

Pour certains réalisateurs, la longue prise de vue est simplement un mouvement flashy, quelque chose qui ne sert à rien d’autre que de permettre au cinéaste de se montrer. Mais une fois bien fait, il plonge le public dans la scène. Si l’action se déroule littéralement tout autour de la caméra, il est facile de convaincre les téléspectateurs qu’ils sont eux aussi au cœur de l’action. C’est un gadget, certes, mais Mendes et le directeur de la photographie Roger Deakins le font fonctionner pour 1917. Ce film est toujours en mouvement, même quand il s’arrête pour reprendre son souffle, et la course contre la montre semble d’autant plus urgente que l’on voit chaque seconde cocher.

Aussi impressionnant et habile que soit la structure à long terme, ce n’est pas la meilleure partie de 1917. Ce film a une centaine d’explosions et un millier de joueurs d’arrière-plan, mais seulement environ un personnage et demi. Et il compte son personnage principal, le Caporal suppléant Will Schofield.

Schofield, tel que décrit par l’acteur anglais George MacKay, est une toile individuelle sur laquelle les horreurs de la guerre sont peintes. Il est autorisé à être nuancé et complexe comme la plupart des protagonistes des films de guerre ne le sont jamais. En l’espace d’une demi-journée, Schofield expérimente les extrêmes de l’expérience humaine, filtré à travers le charnier particulier du front ouest de la Première Guerre mondiale. MacKay porte ces expériences sur son visage, parcourant toute la gamme de la peur à la résolution au désespoir total et l’épuisement, tout en maintenant l’existence de l’enfer de son personnage caricaturalement accessible au public moderne.

La Première Guerre mondiale a été particulièrement horrible pour un certain nombre de raisons, et ces raisons expliquent également pourquoi il est si difficile de rendre cinématographique un film de la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre a eu lieu à une époque où l’humanité avait développé un ensemble d’armes vraiment dévastatrices et inhumaines, allant des mitrailleuses aux gaz toxiques aux pièces d’artillerie si puissantes que leurs équipages devaient tenir compte de la courbure de la terre tout en visant. Mais alors que ces dispositifs existaient, les moyens de les contrer n’avaient pas été développés ou n’étaient apparus que dans les derniers mois de la guerre.

Ces armes ont changé la nature de la guerre et causé des horreurs sans précédent à ces âmes malheureuses chargées de combattre. La Première Guerre mondiale a commencé par une avance d’un mois de l’Allemagne à travers la Belgique et la France, qui a été arrêtée début septembre lors de la première bataille de la Marne. Après cela, les deux parties ont creusé et renforcé leurs positions, conduisant à une impasse qui a duré environ quatre ans. Les soldats ont vécu et sont morts, ont mangé et déféqué dans des trous glorifiés dans le sol. Le simple fait de coller sa tête au-dessus de la lèvre de la tranchée pourrait signifier la mort instantanée par des tirs de tireurs d’élite ou de mitrailleuses. Laisser sa tranchée pour attaquer l’ennemi impliquait de traverser une grêle de balles et un fourré de barbelés.

De telles attaques par vagues humaines ont régulièrement fait des dizaines de milliers de victimes pour des gains négligeables, laissant les parties adverses se battre à plusieurs reprises sur la même parcelle de terrain qui était transformée en paysage lunaire toxique dans le processus. La ville belge d’Ypres a connu quatre batailles majeures qui ont totalisé jusqu’à un million de victimes; aucune de ces batailles n’a déplacé la ligne de front de plus de quelques kilomètres. Pendant ce temps, les armées italiennes et austro-hongroises ont mené pas moins de 12 batailles sur le même secteur de la vallée de la rivière Isonzo en 29 mois.

Jamais auparavant ou depuis dans l’histoire de l’humanité, autant de vies n’ont été dépensées avec si peu de preuves. Même les soldats de l’époque ont commencé à réaliser la futilité de leurs efforts. De la fameuse trêve de Noël de 1914 aux mutineries de l’armée française de 1917, les hommes des deux côtés ont vu leur vie gâchée pour tuer des gens avec lesquels la plupart des fantassins de base n’avaient aucune querelle. Contrairement à la plupart des guerres de l’histoire, la Première Guerre mondiale n’a pas assommé les armées; il a assommé des nations entières. Et cela n’a pris fin que lorsque la base politique et économique de l’Empire allemand s’est effondrée sous la pression du combat.

Hollywood, malgré tout son libéralisme présumé, est mal adapté et généralement peu enclin à raconter une histoire de guerre d’abattage inutile. D’Audie Murphy à Top Gun, les films et les militaires bénéficient tous deux du mythe de la guerre qui est à la fois juste et moralement clair. Le Vietnam a permis aux Américains polis de trouver une lutte militaire sans fin troublante, mais pas nécessairement de remettre en question le mythe de l’invincibilité et de la justice alliées.

Néanmoins, alors que les cinéastes façonnés par la Seconde Guerre mondiale cédaient le relais aux cinéastes façonnés par la Corée, le Vietnam et la guerre contre le terrorisme, les coûts de la guerre sont devenus un sujet de discorde. Même si la guerre est nécessaire, l’arbre de la liberté doit-il être arrosé par le sang de tant de patriotes?

Donc, le capitaine Miller de Tom Hanks, qui sauve le soldat Ryan, est toujours un maître d’école de Pennsylvanie qui prend volontiers les armes pour protéger l’oncle Sam des nazis, mais sa main de boussole tremble parfois et il pâlit lorsqu’il jette accidentellement un seau de viscères sur sa tête. sur Omaha Beach. Courage Under Fire est un film sur un officier souffrant de SSPT débilitant alors qu’il enquêtait sur une dissimulation du Pentagone, mais personne ne remet en question la justice de la cause (la première guerre du Golfe) pendant un moment. Même les films qui sont plus ouvertement sceptiques quant à la valeur de la guerre pour la guerre, comme Full Metal Jacket ou Apocalypse Now, montrent des soldats brisés par les combats comme des abandons impitoyables ou des meurtriers délirants, pas comme des hommes complexes qui subissent des effets complexes des combats.

Ici, Schofield est une exception bienvenue. Malgré sa jeunesse, il est une sorte de mentor pour le caporal suppléant bébé Blake, qui est conçu pour être le protagoniste du film avant d’être poignardé dans l’intestin par un aviateur allemand abattu. Schofield a remporté une médaille pour sa valeur, mais la valorise si peu qu’il l’a échangée contre un Français pour une bouteille de vin. Néanmoins, il impressionne sur Blake – qui est toujours assez sérieux pour trouver l’idée de l’héroïsme de guerre séduisant – que ses actions sont suffisantes pour gagner sa propre médaille. (À titre posthume, il s’avère.) Schofield exprime en larmes combien il est douloureux de rentrer chez lui en congé, sachant qu’il devra retourner au front, mais ne révèle jusqu’à la toute fin du film qu’il a une femme et de jeunes enfants qui l’attendent chez lui.

Schofield n’est pas simplement un objet de pitié choqué, ni un tueur de sang froid, ni un type d’Audie Murphy qui est prêt à tout sacrifier pour le roi et le pays. À différents moments du film, parfois en quelques minutes, il est tous les trois. Plus tard dans le film, nous voyons Schofield prodiguer toute sa réserve de rations amassées, une collection qu’il avait même cachée à Blake, sur une femme française qui s’occupe d’un enfant abandonné dans les ruines bombardées d’Écoust. Quelques instants plus tard, il étrangle un soldat allemand à mort à mains nues. (Le soldat, selon les crédits, s’appelle Baumer, sans aucun doute un hommage à All Quiet on the Western Front, toujours le texte littéraire définitif sur les effets complexes que la guerre des tranchées a eu sur les personnes impliquées.) De là, il s’échappe plus loin Résistance allemande en sautant dans une rivière et en passant par une cascade, où il se lave à sa destination prévue, ressemblant à la définition même du regard de mille mètres.

Puis il reprend ses esprits et court comme un enfer pour terminer sa mission.

Il est rafraîchissant de voir un film de guerre qui intègre tant de complexité dans un personnage en si peu de temps et d’exposition. 1917 n’a rien à dire quant à savoir si la cause alliée était juste, seulement qu’elle était horrible. On demande à Schofield de ramper sur les cadavres, de coller par inadvertance une main avec une blessure ouverte à l’intérieur du corps d’un soldat mort, et ce n’est pas l’un des cinq événements les plus traumatisants de sa journée. Plus que cela, il commet lui-même des actes de violence incompréhensibles; 1917 présente des décès de films de guerre classiques, mais aussi des combats au corps à corps brutaux qui laisseront sans aucun doute le survivant traumatisé à vie.

Et parce que nous passons deux heures à regarder par-dessus l’épaule de Schofield, nous sommes plongés dans sa tête, pour réfléchir à la façon dont, dans le cas peu probable où il survivrait aux huit mois restants de l’année en cours, Schofield est censé retourner auprès de sa femme et de ses enfants. et continuez comme d’habitude. C’est une représentation beaucoup plus puissante et réfléchie que la plupart des soldats du cinéma, et elle devrait être la partie la plus durable de l’héritage du film.