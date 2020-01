Comment Aaron Rodgers peut aider à garder la fenêtre du Super Bowl des Packers ouverte

Les Packers sont entrés dans la saison 2019 avec un sentiment de renouveau. Ils ont congédié l’entraîneur-chef Mike McCarthy, embauché Matt LaFleur et obtenu un dossier de 13-3. Ils ont remporté leur division, ont eu un congé au premier tour et ont battu Seattle dans la ronde divisionnaire. Bien que les Packers aient été transportés par les Niners (pour la deuxième fois cette saison) dans le match de championnat NFC, les spiritueux devraient être élevés d’ici 2020.

Mais il y a la question persistante sur Aaron Rodgers. Est-il toujours d’élite?

Rodgers régresse. Je sais que c’est difficile à admettre, mais les chiffres, et surtout le film, le montrent. Après que Rodgers ait publié un QBR pire en carrière en 2018, les gens espéraient beaucoup que lui et l’infraction de Green Bay s’amélioreraient sous de nouvelles directives. J’étais d’accord avec Rodgers que l’offensive de McCarthy était devenue ennuyeuse et périmée, alors j’avais hâte de le voir dans un nouveau concept avec un joueur progressif.

Bien qu’il y ait des signes que Rodgers s’amusait dans la nouvelle offensive, ses chiffres de 2019 se situaient autour de la moyenne, ou légèrement en dessous, malgré l’une des meilleures lignes offensives protégeant les passes de la NFL:

Statistiques finales de la saison 2019 d’Aaron Rodgers:

Yards / tentative: # 17

CPOE: # 17

EPA / jeu: # 13

QBR: # 20

DVOA: # 13

Fin +/- (NGS): # 28

Tous derrière la meilleure protection contre les passes de la ligue

– analyse new-age (@benbbaldwin) 30 décembre 2019

Rodgers a officiellement atteint le point de sa carrière où il ne peut pas gagner le Super Bowl sans aide majeure autour de lui. Il a dépassé le point de porter l’équipe et, comme la plupart des quarts plus âgés, il a besoin de la somme des pièces pour jouer un plus grand rôle. Il n’y a rien de mal à cette étape non plus; c’est ce que fait Tom Brady depuis des années. Mais à mesure que vous vieillissez, la marge d’erreur s’affaiblit d’année en année.

Même si Rodgers peut encore faire de la magie – comme nous l’avons vu avec de superbes lancers cette saison, en particulier dans le jeu de scellement de jeu des Seahawks – il a manqué bien trop souvent des lancers de layup qu’il aurait frappés plus tôt dans sa carrière. Il était 23e dans la NFL en pourcentage de réussite ajusté lorsqu’il n’était pas sous pression. Pas idéal.

Ce graphique montre les dommages:

Mais plutôt que de jouer de la harpe la saison dernière, je vais me concentrer sur ce qui doit arriver à l’avenir.

3 domaines où Rodgers peut s’améliorer en 2020

Il y a quelques choses que Rodgers et les Packers peuvent faire pour revenir là où ils veulent être.

1. Rodgers doit effectuer les lancers faciles lorsqu’ils sont là, même s’ils ne sont pas le ballon du home run.

C’était également un problème dans l’infraction précédente. Rodgers restait assis dans la poche beaucoup trop longtemps et tentait de faire une deuxième ou une troisième lecture, alors que souvent la première lecture était ouverte mais pour un gain plus court.

Voici un exemple de jeu qui a été un succès, mais Rodgers a raté une première fenêtre pour un achèvement pour un lancer beaucoup plus difficile.

Certains jeux de passes sont configurés pour ces courtes finitions, mais Rodgers ne prend généralement pas cette option. Selon Pro Football Focus, il s’est classé 24e en temps moyen pour lancer le ballon, juste parmi les jeunes QB inexpérimentés. Il doit faire confiance à l’offensive et se débarrasser du ballon, comme ce jeu du début de cette saison.

Au premier et 10 contre Washington, il aurait dû juste prendre les yards avec le porteur de ballon. Au lieu de cela, il a dansé trop longtemps et a fini par lancer une passe incomplète:

Green Bay est allé à trois reprises sur cette route et a donné à Washington une autre chance de traîner.

2. Rodgers doit trouver une meilleure chimie avec ses récepteurs.

Rodgers a le même problème que Brady: lorsque ses pièces ne sont pas parfaites autour de lui, l’offensive ne sera pas aussi efficace. Vous avez vu de larges récepteurs suivre le mauvais chemin, ne pas être synchronisés, et le manque général de confiance de Rodgers dans cette unité. La même chose s’est produite en Nouvelle-Angleterre cette saison.

Rodgers doit former un lien avec ces joueurs et être sur la même longueur d’onde. Les Packers doivent également améliorer leur corps de réception, ou du moins espérer qu’ils pourront rester en meilleure santé cette saison.

3. Rodgers doit améliorer son jeu de jambes car il perd une partie de sa force de bras.

La ligne offensive des Packers est exceptionnelle et à moins que Bryan Bulaga ne s’en aille, ils le seront à nouveau la saison prochaine. Les Packers ont montré une capacité à bien gérer le ballon cette saison, et cela devra continuer. En ce qui concerne Rodgers, la protection contre les passes est incroyable. Et quand il bénéficie de cette protection, il doit utiliser un meilleur jeu de jambes.

Ce fut une tentative à deux points du jeu de titre NFC n’est qu’un exemple, mais il y en a beaucoup.

Il est probablement difficile de s’attendre à ce qu’un quart-arrière plus âgé «corrige» son jeu de jambes si tard dans sa carrière, mais c’est quelque chose que Rodgers doit garder à l’esprit. Plus il vieillit, moins il peut probablement compter sur son talent de bras, car cela commence à diminuer naturellement. De plus, sa capacité à sortir de la poche et à créer des jeux sera plus difficile à mesure qu’il vieillit.

Il est injuste de regarder les chiffres décroissants de Rodgers et d’annuler sa capacité à conduire les Packers au Super Bowl. Mais, il est juste de se demander si Rodgers peut tout faire par lui-même.