Comment Arnett habitera-t-il deux personnages emblématiques – selon ses propres mots

Quand on lui a dit qu’il était le seul acteur avec plus d’un de ses personnages dans le support, Will Arnett s’est indigné délicieusement. “Je devrais être reconnaissant, mais j’en aurais trois sur la liste”, a-t-il déclaré impassible. “Suis-je surpris d’être le seul à deux?” Non, qui est le putain de responsable de l’ensemencement? ”

Arnett plaisantait, bien sûr. Mais la réalité est qu’il y a peu de gens ce siècle qui ont eu une carrière télévisuelle aussi variée et mémorable. Considérez: Il avait de petites parties sur les sopranos et la loi et l’ordre: SVU; son arc de neuf épisodes en tant que némésis de Jack Donaghy Devon Banks sur 30 Rock a conduit à une nomination aux Emmy Awards; et il a représenté le plus célèbre deux icônes sombrement comiques, l’une un bouffon caricatural, l’autre un dessin animé équin.

Sur Arrested Development, Arnett a injecté une valeur d’auto-illusion humoristique dans George Oscar “Gob” Bluth II, un Segway au volant, intimidateur d’un failon qui ne pouvait pas le pirater en tant que magicien professionnel ou tout autre chose. Sur le BoJack Horseman récemment conclu, il a augmenté le dégoût de soi pour exprimer une ancienne star de la comédie de situation anthropomorphe avec des problèmes de consommation de substances et le désir, mais pas la capacité, de devenir une meilleure personne.

Lundi soir – juste avant que ses deux personnages ne passent au deuxième tour – Arnett a partagé ses réflexions sur le jeu de Gob et BoJack. Si vous ne les lisez pas, vous ferez une énorme erreur.

Les tons de Gob et BoJack sont assez différents, mais voyez-vous des similitudes dans les personnages?

Il y a tellement de gens qui disent: “Aimez-vous jouer le trou du cul?” Bien sûr, pour moi, je ne les considère pas comme des connards. Le premier personnage que quelqu’un m’a vraiment regardé faire était Gob. Et Gob n’est pas un connard. Il est juste détaché de la réalité. Je n’ai jamais vraiment dit ça, mais vous pouvez dire qu’il a une maladie mentale. C’est au moins un sociopathe. Et il opère à partir d’un lieu d’ego pur.

À l’inverse, BoJack est un alcoolique et un toxicomane. Il est dépressif; cliniquement déprimé. Mais au moins, il a, en fin de compte, la capacité [to be self-aware]. Avec Gob, si vous deviez dire “Hey Gob, il est temps de devenir réel”, il serait comme, [breaks into Gob’s voice] “Comment pourrais-je être plus réel que je ne le suis déjà?” Tu sais? “Ce n’est pas assez réel pour toi?” Et il sautait par une fenêtre ou quelque chose.

Avez-vous trouvé l’un plus difficile à jouer que l’autre?

Je me souviens une fois que quelqu’un avait dit: «N’utilisez jamais les mots« ma »et« carrière »dans la même phrase.» C’est peut-être le Canadien en moi. J’essaie de ne pas trop penser à ce genre de choses. J’ai beaucoup de chance de pouvoir aller faire ce que je fais. [BoJack creator] Raphael Bob-Waksberg a créé ce personnage incroyable que j’ai pu jouer en six ans. Et mon travail était vraiment d’être sensible à l’histoire qu’il essayait de raconter. Et si je pouvais interpréter cela d’une manière qui avait du sens, j’étais heureux. Gob, la même chose avec Mitch Hurwitz. J’ai bénéficié de la grande idée de quelqu’un d’autre. Que je pouvais venir et collaborer un peu là-dessus – c’était vraiment putain de bien.

En parlant de cela, quelles touches personnelles avez-vous ajoutées à ces deux personnages?

Avec Gob, j’ai essayé de provoquer cette blessure avec laquelle il n’est pas en contact. C’est au centre de tout ça. Et j’ai aussi eu ces moments où, comme dirait Mitch Hurwitz, j’apporterais du volume et de la voix en pieds cubes. Cela vous viendrait en masse. J’ai essayé d’apporter une énergie en quelque sorte ludique, afin qu’il puisse passer de très sérieux à incroyablement enfantin. Parce qu’on ne lui a jamais donné les outils pour vraiment se développer en tant qu’être humain.

Je suppose que c’est là que se trouve la similitude – ce sont deux personnages qui ont du mal à se connecter avec qui ils sont. Qui ils sont est très différent, mais le fil conducteur est qu’ils ont tous les deux du mal à relier les points. BoJack est bien plus à sa recherche. C’est une grande progression pour moi dans ma vie que j’étais à un endroit où je pouvais comprendre cela. Voici un gars qui essaie désespérément. C’est presque comme s’il pouvait voir à travers le verre d’où il voulait aller. Il ne peut tout simplement pas y arriver.

Vous souvenez-vous de l’origine de la ligne “J’ai fait une énorme erreur” de Gob? C’est un mème qui est toujours partout. Il apparaît dans New York Times titres.

Arrested Development en général a été l’une des premières émissions vraiment très mémorisées. J’avais l’impression que nous étions vraiment à l’avant-garde là-bas. Gob avait aussi «Bonjour l’obscurité, mon vieil ami…» dont beaucoup de gens de nos jours ne connaissent probablement même pas les origines. Il y a environ un an, mes enfants chantaient «The Final Countdown». Parce qu’ils l’avaient entendu quelque part. Et aussi une des danses de mon fils à Fortnite était la danse du poulet. Et je me disais: “Savez-vous d’où cela vient?” Et il était comme, “Um, non.” Et je dis: “J’ai inventé ça, mec.” Mon fils, qui a 9 ans – à l’âge de 8 ans – y avait eu recours de manière assez hilarante et énervante en me disant «OK, boomer». Quand je lui ai dit que la danse du poulet venait de quelque chose que j’avais fait, il m’a dit: «Ouais, OK, boomer.»

Mais ensuite, je me souviens que la première était «J’ai fait une énorme erreur». Si je ne me trompe pas, cela vient du quatrième épisode de la saison 1 arrêtée, où Gob fait irruption dans la prison. Et je me souviens que nous nous sommes mis en place pour dire: “J’ai fait une énorme erreur.” C’était une sorte de livraison délibérée. Et une configuration très délibérée avec sa propre sorte de gros plan. Mais je ne pensais pas, “Oh, ça va être mémorisé.” Et maintenant 16 ans plus tard…

Pour les deux personnages, avez-vous des épisodes ou des moments préférés?

Sur Arrested, j’ai eu beaucoup de moments préférés. Il y avait tellement de rires, surtout les premières années. Je pense à «Pier Pressure», quand tous les Hot Cops viennent à la jetée et je dis: «Ce sont les flics! Et un ouvrier du bâtiment. ” Ce moment d’absurdité, ça m’a vraiment fait rire. Le plus dur que j’ai jamais ri de ma vie a été le tournage d’une scène qui était un flash-back lorsque nous avions essayé d’intervenir avec Lucille et cela s’est terminé par une grande fête arrosée dans le penthouse de Lucille. Donc nous étions tous là et nous dansions, et j’étais assis sur la table et Tony Hale martelait le piano avec son crochet, et David Cross, il n’a rien dit à personne, est allé mettre son short en jean et est revenu et dansait. Je riais si fort que je ne pouvais pas récupérer. Ils ont crié coupés et nous rions tous. Nous avions fini et c’était un vendredi soir. Je me souviens être allé dans les caravanes, nous disions au revoir et j’étais là avec Mitch, et [producer] Chuck Martin et Jason [Bateman]et Tony [Hale]et David et Portia [de Rossi], et nous riions et rions. Et puis je suis monté dans ma voiture, et comme une heure plus tard, j’étais à la maison et je riais toujours. Et je pensais, je suis toujours en train de rire de cette chose.

BoJack était différent, mais tellement de grands moments d’être époustouflés par la qualité des scripts. Un moment dont je me souviens vraiment, parce que je n’avais jamais rien lu de tel, était dans la saison 5 culminant avec “Free Churro”. Je me souviens avoir lu ce script et c’était tellement différent. Ma sœur était en ville et j’ai dit: “Je dois aller lire une table BoJack, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler.” Et elle était comme, “Puis-je venir?” Et j’ai dit: “Oui, bien sûr.” Et je viens de lire pendant 25 minutes. C’était tellement hors du corps.

Lequel de ces deux personnages vous manque le plus?

Nous vivons à une époque où tout est si accessible à tout moment. Ce truc existe toujours, il est tellement là à cause d’Internet que ça ne me manque pas vraiment. BoJack, nous venons de terminer, et je parle toujours beaucoup à ces gars. Nous avons parlé de faire d’autres choses ensemble récemment et de faire en sorte que BoJack continue dans un état différent. Quoi que cela signifie. Juste pour créer plus de mystère, si je le pouvais. Et bien sûr, Arrested est toujours très présent dans ma vie, parce que je suis toujours très proche de Jason et Mitch et de tous ces gars et nous avons fait quelques saisons de plus.

Quand BoJack a fait Horsin ’Around, c’était un peu fini et puis ça s’est envolé. Et c’était une grande partie de sa vie. Et j’ai pu en quelque sorte y puiser. J’ai compris que c’était quelque chose de grand et tout le monde lui a prêté beaucoup d’attention. Et maintenant c’est parti. Et comme c’est étrange. Et vous ne pouvez pas vraiment blâmer le gars. C’est étrange. En ces temps étranges dans lesquels nous vivons maintenant, mon observation est que parce que tout le monde est à la maison et doit être à la maison, il semble que beaucoup de gens ressentent vraiment ce vide, cette absence d’attention qu’ils reçoivent normalement . Et vous pouvez les voir se battre contre cela. C’est ce dont je pense que BoJack a souffert.

