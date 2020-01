Comment Arnold Schwarzenegger a aidé Conor McGregor à remporter son premier titre UFC avec un seul genou

Venir à travers l’adversité pour réussir est quelque chose que Conor McGregor s’est habitué depuis qu’il a commencé sa carrière d’arts martiaux mixtes en 2007.

Afin de poursuivre son rêve de remporter l’or de l’UFC, «The Notorious» a quitté un apprentissage de plomberie afin de faire les sacrifices nécessaires pour atteindre le sommet.

Et une fois qu’il a remporté un marché lucratif pour participer à la première organisation mondiale de MMA, rien n’allait dissuader l’Irlandais de son rêve.

Surmonter l’adversité est quelque chose que Conor McGregor a fait à maintes reprises

Après deux victoires confortables contre Marcus Brimage et le futur champion des poids plumes Max Holloway, il a été révélé que McGregor avait déchiré son ligament croisé antérieur (LCA) au troisième tour de son combat avec ‘Blessed’ et serait hors d’action pendant 10 mois.

Au cours de cette période en 2013, McGregor a été présenté à la physiothérapeute d’Arnold Schwarzenegger – Heather Milligan – qui a aidé le concurrent de 145 livres à retourner dans l’octogone en juillet 2014.

En l’espace d’un an, McGregor avait réussi à accumuler suffisamment de battage médiatique et plusieurs victoires convaincantes pour se placer dans la main gauche d’un tir au titre avec le champion en titre Jose Aldo.

Après que le Brésilien s’est retiré de l’UFC 189 en juillet 2015 avec une blessure aux côtes, Chad Mendes a été repêché pour un combat pour le titre intérimaire. Mais tout n’allait pas bien non plus pour McGregor.

Conor McGregor et Donald Cerrone s’affrontent pour la première fois avant leur affrontement des poids mi-moyens à l’UFC 246

Huit semaines avant l’affrontement au MGM Grand Garden Arena, McGregor a déchiré 80% de son LCA et a fait jurer à tous ses coéquipiers de Straight Blast Gym de garder le secret plutôt que de se retirer du combat.

Son coéquipier Artem Lobov a révélé dans le documentaire de 2017 «Notorious»: «Conor s’entraîne sans ACL. Vous n’êtes pas censé pouvoir marcher sans ACL. “

Cependant, lorsque Schwarzenegger a appris cette blessure potentiellement dévastatrice, il a insisté pour que Milligan aide McGregor dans sa réhabilitation pour s’assurer que le combat se poursuivait.

En fait, la superstar hollywoodienne a même visité le combattant MMA dans sa résidence à Las Vegas, comme on peut le voir dans le clip ci-dessous du film.

Lors d’une séance de questions-réponses avec des fans lors de la première de 2017, McGregor a révélé à quel point la blessure était préjudiciable et comment le soutien de Schwarzenegger et Milligan l’a aidé à traverser.

“C’était la chose la plus horrible que j’aie jamais connue de ma vie”, a-t-il déclaré. «Le tout a été déchiqueté.

“Je ne pouvais même pas y mettre du poids et je suis quoi? Huit semaines après le plus grand combat de ma vie. »

«Ce n’est pas comme un match de football ou quelque chose où ça va, on se fait opérer et les matchs continuent et on gagne une semaine et on en perd une la semaine suivante.

McGregor affrontera Donald Cerrone ce samedi à l’UFC 246

“Si je ne me suis pas présenté à ce combat, cette nuit-là? Après tout l’accumulation puis le retrait avec une blessure? C’est fini. Je ne mange pas. Tu sais ce que je veux dire? La nourriture sort de ma table. Je suis alors fauché.

«Alors, j’ai continué. Je suis juste resté avec et j’ai dit; “Vous savez quoi, merde.” Cela a construit mon personnage. Tu sais ce que je veux dire? Je savais après ça que je pourrais traverser n’importe quoi et c’est tout. “

Malgré tous les revers et les difficultés, McGregor a continué à réclamer la sangle de poids plume provisoire après avoir arrêté Mendes à la fin du deuxième tour dans un concours où les deux hommes n’étaient pas à leur meilleur niveau physique, mais ont quand même réussi à produire un combat exaltant.

Samedi soir, il affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone dans ce qu’il espère être le premier des trois combats en 2020.

Avec des visions d’un combat pour le titre poids welter et même d’un titre mondial de boxe en jeu, les gens ont commencé à douter de l’Irlandais avant qu’il n’entre dans la cage.

Mais, comme il a averti ceux qui l’ont interrogé auparavant, vous ne pouvez jamais compter «The Notorious».

