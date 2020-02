Comment arrêtez-vous Patrick Mahomes quand il ne fait pas d’erreurs?

Le mot, a déclaré Eric Bieniemy, est une correction automatique. La différence entre Patrick Mahomes et les dizaines de bons quarts qui corrigent leurs erreurs et les mauvais quarts qui ne peuvent même pas faire cela, c’est que quelque part dans le cerveau de Mahomes, il y a la même technologie qui vous dit que vous ne pouvez pas épeler restaurant. “Il autocorrige en plein milieu”, a ajouté Bieniemy, le coordinateur de l’offensive des Chiefs. Cela se produit chaque fois qu’un ajustement est nécessaire, que ce soit en milieu de partie, sur la touche, à mi-saison ou en milieu de jeu s’il tombe en panne. Mais la correction est toujours rapide et généralement la bonne décision.

Il est facile de définir Mahomes par les passes longues et souvent incontrôlables qu’il accomplit, ce qui le place parmi les meilleurs jeunes quart-arrière de tous les temps à jouer le match. Ces passes sont la raison pour laquelle il a remporté le titre de MVP l’année dernière, et pourquoi il a disputé deux matchs du titre AFC et un Super Bowl, ce dimanche contre les 49ers de San Francisco. Il est probablement plus précis de le définir par ce qu’il ne fait pas: faire beaucoup d’erreurs. Il a apporté une marque de football agressif et beau au sport et, surtout, a minimisé le risque qui conduit les esprits du football de la vieille école à détester le football agressif et beau. Selon Pro Football Focus, Mahomes effectue un jeu négatif sur 4% de ses passes dans ces séries éliminatoires. Le quart-arrière qui a commis le moins d’erreurs au cours de la saison régulière était Drew Brees, avec 8%. La moyenne de la ligue pour un jeu négatif est de 15%.

Une fois Mahomes retrouvé en pleine santé après une poignée de blessures cette saison, il est progressivement devenu meilleur pour éviter les erreurs au point qu’il n’a pas fait de jeu négatif il y a deux semaines dans le match pour le titre de l’AFC. Seul Brees a pris moins de sacs par partie cette saison, mais Mahomes lance ses passes 2,4 mètres en l’air plus longtemps que le lancer moyen de Brees, ce qui signifie que Mahomes passe plus de temps à attendre que les jeux se développent. Mahomes sait comment transformer presque tout en un jeu positif, même en lançant des passes qui seraient risquées pour la plupart des quarts-arrière. En fait, lorsque Mahomes a émergé en tant que prince de passage en profondeur en 2018, les seuls quarts-offs qui se sont lancés plus profondément de manière fiable étaient Jameis Winston et Ryan Fitzpatrick, qui, disons, ont eu des résultats différents.

Les coordinateurs de la NFL au cours de cette décennie se sont appuyés sur des lancers plus courts et plus conservateurs pour aider à éliminer les risques, ce qui a conduit à un mauvais football. La saison 2017, l’année avant que Mahomes ne devienne un démarreur, Football Outsiders a déclaré que c’était «l’année de l’échec», se référant à une métrique dans laquelle une passe est terminée, mais elle ne correspond pas à l’endroit où elle devait être. Mahomes est entré dans une ligue d’échecs et l’a détruit.

La course d’un mois sans faute du football de Mahomes n’est pas un accident. Les entraîneurs et les joueurs disent que cela est dû à une combinaison de facteurs: le premier, bien sûr, est que Mahomes est extrêmement talentueux. “Dans la pratique, si quelque chose ne correspond pas exactement à notre scénario ou si la défense donne un aspect différent de ce à quoi nous nous attendions, nous pourrions dénoncer et essayer de recommencer”, a déclaré l’analyste de passage et entraîneur adjoint des quart-arrière Joe Bleymaier. “Pat reconnaît immédiatement que quelque chose ne va pas et de son pied arrière, il va juste lancer un lancer sur le terrain, comme plus ou moins un jetable, et avec l’idée que nous le ferons à nouveau. Mais ce lancer est placé sur un centime, point parfait, à 40 mètres sur le terrain. Un jetable. ”

L’entraîneur-chef Andy Reid joue également un rôle: ses plans ouvrent les gars et Mahomes les trouve. Les récepteurs des chefs visés par Mahomes ont une séparation moyenne de 3,8 verges, la plupart dans la NFL, selon les statistiques de la prochaine génération.

Il y a une ligne légendaire d’un entraîneur de golf nommé John Jacobs, qui dit que le golf est ce que fait la balle. Ce n’est pas seulement une question de positionnement, de tempo ou de muscles. Il y a probablement un sentiment similaire à dire à propos de Mahomes. Ses pièces peuvent être radicalement différentes. Il peut lancer sur la course – il mène la NFL dans les passes de touché lorsqu’il est en mouvement. Ou il peut jeter de la poche. Il peut lancer sur son corps s’il doit ou simplement utiliser des bases solides et sortir le ballon rapidement. Greg Lewis, l’entraîneur des receveurs des Chiefs, m’a dit que même si les Chiefs s’entraînent hors-script, le meilleur conseil qu’il donne à ses receveurs est simplement de regarder le ballon et de l’obtenir. Regardez ce que fait la balle.

«J’aime dire à mes gars: ouvrez-vous et attrapez le ballon quand il vous le lance. Je me fiche de savoir comment il le lance ou comment vous vous ouvrez. Nous sommes payés pour jouer sur le terrain pour le quart-arrière et si le jeu ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, c’est toujours votre travail de faire le jeu », a déclaré Lewis. «Cela fonctionne juste pour nous. C’est une chimie spéciale. La plupart des choses que nous faisons sont à l’heure, mais quand elles tombent en panne, nous avons le don de comprendre où nous sommes censés être et de mettre tout le monde à l’unisson. »

Ensuite, il y a la partie mentale. La brillance physique de Mahomes est facile à voir: il a de grands fondamentaux, un talent d’improvisation et un bras fort. Mais, a déclaré Bleymaier, minimiser les erreurs est facile lorsque vous savez exactement ce qui va se passer sur un jeu donné, même si cela ne semble pas évident. Mahomes, a-t-il dit, «a une incroyable capacité à voir le match. Il peut voir le jeu sur un dessin sur une feuille de papier aussi bien qu’il peut le voir sur film – quelqu’un d’autre le fait – aussi bien qu’il peut le voir avec le chronomètre de jeu descendant à 1 avec la défense se déplaçant à le claquement. Pour lui, tout cela a du sens », a déclaré Bleymaier. «De l’image au film en balles réelles, tout est synchronisé ensemble. Certains gars peuvent être bons dans l’une de ces choses, et dans le jeu peuvent être un peu en retard pour reconnaître les choses. Il voit tout, et c’est une seule image. C’est incroyable. “Le résultat est que Mahomes est à peu près bon dans tout. Sa cote lors d’un blitz est de 115. Sa cote face à une ruée vers quatre passes ou moins est de 107. Il découpe la zone de couverture mais peut ruiner l’homme.

L’année dernière, j’ai visité Kansas City pour faire une histoire sur la façon dont Mahomes pratique et exécute ses lancers incroyables. Dans le processus, j’ai parlé à une poignée de joueurs et d’entraîneurs qui ont dit que Mahomes teste ses limites en pratique parce qu’il veut savoir exactement ce qu’il peut faire sans faire de grosses erreurs. “L’entraîneur Reid veut que nous essayions les lancers à l’entraînement parce que si vous n’essayez pas les lancers, vous n’allez pas les faire”, m’a dit Chad Henne. «Nous essayons donc d’effectuer les lancers les plus difficiles possible. … Patrick fait des choses bizarres dans la pratique, et il est capable de traduire cela en jeu. »

À 24 ans, il a testé ses limites si soigneusement qu’il est normal de se demander s’il en a plus.