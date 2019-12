Comment Arsenal pourrait s'aligner lors du premier match de Mikel Arteta en tant que manager des Gunners

Chaque homme et son chien savent si Mikel Arteta conviendra bien à Arsenal.

Mais le lendemain de Noël, la conversation s'arrête, bien pendant 90 minutes de toute façon, l'Espagnol prenant en charge les Gunners après avoir été nommé manager la semaine dernière.

Mikel Arteta a quitté son poste de directeur adjoint à Manchester City pour prendre la direction d'Arsenal

Arteta était assis dans les tribunes alors qu'Arsenal travaillait pour un match nul sans but contre ses adversaires Everton, mais l'ancien joueur Freddie Ljungberg était celui qui entraînait l'équipe à Goodison Park.

Ainsi, le premier match du régime d'Arsenal d'Arteta, ou de tout régime Arteta, car c'est son premier poste de direction, les voit aller sur la côte sud.

Vous pouvez écouter Bournemouth vs Arsenal LIVE sur talkSPORT 2, coup d'envoi à 15 heures, car talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois.

Bournemouth est en mauvaise forme, perdant six de ses sept derniers matches de Premier League.

Arsenal n'est pas en forme, n'ayant remporté qu'un seul match de Premier League depuis qu'il a battu les Cerises à l'Emirates Stadium le 6 octobre.

Les Gunners ont quelques absents, en particulier en défense avec Kieran Tierney après avoir subi une luxation de l'épaule contre West Ham au début du mois.

Son arrière latéral Sead Kolasinac se fait frapper à la cheville tandis que Calum Chambers est suspendu pour ce match après avoir ramassé cinq cartons jaunes.

Cela signifie que l'ailier Bukayo Saka pourrait jouer à l'arrière gauche, comme il l'a fait à Everton, tandis que Sokratis Papastathopoulos et David Luiz devraient jouer à l'arrière central.

Saka, 18 ans, a toujours bien performé lorsqu'on lui a donné une chance en équipe première

Hector Bellerin pourrait revenir après s'être remis d'une plainte aux ischio-jambiers, bien qu'Ainsley Maitland-Niles ait connu un match solide à Everton.

Granit Xhaka et Lucas Torreira ont commencé dans le dernier match d'Arsenal mais Arteta a aussi Matteo Guendouzi à sa disposition. Dani Ceballos est de retour à l'entraînement suite à une blessure à la cuisse, mais ce match pourrait arriver trop tôt pour le prêteur du Real Madrid.

Mesut Ozil n'était pas dans l'équipe d'Everton à cause d'une blessure, bien que Ljungberg ait révélé qu'il aurait été abandonné de toute façon en raison de sa réaction lorsqu'il a été remplacé lors d'une défaite à Manchester City.

. – .

Arteta pourra-t-il obtenir une mélodie cohérente d'Ozil?

Nicolas Pepe, le record du record d'Arsenal, est également en lice pour jouer notamment avec Gabriel Martinelli soignant une cuisse tendue. Comme d'habitude, Pierre-Emerick Aubameyang devrait mener la ligne.

Bournemouth compte de nombreux absents défensifs.

Ils sont sans arrière gauche Diego Rico alors qu'il est suspendu, tandis que le manager Eddie Howe a confirmé que Nathan Ake reste sur la touche en raison de problèmes aux ischio-jambiers. Adam Smith, Steve Cook et Harry Wilson sont également absents.

Et talkSPORT.com a tenté de prédire la première formation d'Arsenal sous le règne d'Arteta.

Est-ce l'équipe d'Arsenal avec laquelle Arteta ira?

