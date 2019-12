Comment Arsenal pourrait s'aligner sous Mikel Arteta avec des tactiques inspirées de Guardiola qui pourraient voir Martinelli en attaque, Ozil aux côtés de Ceballos

Mikel Arteta a été choisi pour remplacer Unai Emery en tant que manager d'Arsenal.

Les chefs d'Emirates ont été photographiés quittant le domicile de l'ancien assistant de Manchester City dans les premières heures de lundi matin et Pep Guardiola n'a fait aucune négociation secrète entre les deux parties.

Arteta devrait revenir au club où il a passé cinq années réussies en tant que joueur

Arteta a failli être nommé patron d'Arsenal avant la nomination d'Emery à l'été 2018 après le départ d'Arsène Wenger.

L'ancien milieu de terrain des Gunners a maintenant obtenu un contrat de trois ans et demi pour changer la fortune du club, mais ne sera pas dans la pirogue pour le voyage à Everton, qui est en direct sur talkSPORT.

Le chef du football, Raul Sanllehi, a déclaré que Arteta se distinguait comme la personne parfaite parmi plusieurs «candidats de première classe».

Les fans voudront voir une amélioration immédiate sur le terrain et l'une des plus grandes sources de frustration était le changement constant de formations qui ne semblaient pas fonctionner.

Arteta était entraîneur adjoint à Man City depuis 2016 et s'est imposé comme un membre important du personnel des coulisses de Guardiola.

En tant qu'élève de Guardiola, il y aura sans aucun doute des similitudes dans le style de jeu avec un accent sur la possession du football et une haute presse sans le ballon.

Tout au long de sa carrière de manager, Guardiola a privilégié une formation 4-3-3 et elle s'est avérée efficace à Barcelone, au Bayern Munich et à Man City.

Arsenal a un avant-train rapide et excitant de Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe et Gabriel Martinelli. Martinelli a été favorisé par rapport à Alexandre Lacazette lors des derniers matchs en raison de sa forme.

Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des joueurs vedettes d'Arsenal

Les Gunners ont également plusieurs jeunes passionnants à Bukayo Saka, Joe Willock, Reiss Nelson et Emile Smith Rowe avec lesquels Arteta aura sans aucun doute hâte de travailler et qui peut mettre la première équipe régulière sous pression.

Mesut Ozil avait été gelé par Unai Emery mais nous savons que la qualité qu'il a et une table rase avec un nouveau manager pourraient lui faire le bien du bien. Ozil avec Dani Ceballos tirant les ficelles au milieu de terrain serait une perspective excitante.

Ceballos se remet d'une blessure, mais devrait reprendre l'entraînement ce mois-ci et pourrait bientôt revenir à la formation de départ.

Matteo Guendouzi est le joueur qui est sorti de la première moitié de la saison avec le plus de crédit pour Arsenal. Son travail infatigable sur le ballon a fait de lui un favori auprès des fans.

Les Gunners ont un problème de défense et un arrière quatre de Sead Kolasinac, Sokratis, Callum Chambers et Hector Bellerin est probablement le meilleur disponible.

Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'évanouissement par l'arrière et ces défenseurs ont les meilleures chances de réussir à court terme. David Luiz est trop responsable et Ainsley Maitland-Niles a été trop incohérent, bien qu'il puisse être obligé de le remplacer si le coup de Kolasinac contre Man City l'empêche de jouer.

Kieran Tierney est blessé depuis au moins trois mois mais pourrait bien s'intégrer à son retour. Tierney et Bellerin feraient de bons arrière offensifs qui pourraient pousser en avant et jouer haut sur le terrain.

Guardiola a toujours utilisé rapidement, attaquant les arrières latéraux dans ses équipes, pense que Jordi Alba et Barcelone, David Alaba au Bayern Munich et Kyle Walker à Man City, et Tierney et Bellerin pourraient bien fonctionner dans ce système si Arteta choisit de le faire.

Mais l'Espagnol peut-il obtenir un air sur les joueurs qui ont échoué sous Emery? Nous devrons voir.

Voici comment Arsenal pourrait s'aligner avec Mikel Arteta en charge.

Comment Arsenal pourrait s'aligner sous Mikel Arteta

