Comment ‘Better Call Saul’ a brisé la malédiction de Prequel

Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles Better Call Saul est extraordinaire, c’est que, pour ne pas tirer de coups, la plupart des préquels sont nuls. Oui, je l’ai dit: il est temps de retirer les préquels. Suis-je amer parce que j’avais 12 ans quand The Phantom Menace est sorti, l’âge parfait pour un fan de Star Wars innocent et confiant de développer une antipathie permanente envers les préquels de toutes sortes? Indubitablement. Mais l’épisode I est un symptôme des maux qui affectent presque tous les préquels – et que Better Call Saul contourne avec grâce et maîtrise. Nous ne savons pas encore si la saison dernière de Saul sera aussi appréciée que Breaking Bad, mais compte tenu de sa concurrence, nous pouvons déjà lui proposer la meilleure préquelle de tous les temps.

Un problème avec les préquelles est qu’elles sont rarement planifiées à l’avance. Les conteurs commencent généralement à l’étape la plus intéressante de leurs histoires, lorsqu’une sorte de conflit se produit. Toute émission de télévision ou film pourrait avoir une préquelle, mais la plupart d’entre eux seraient ennuyeux: dans la préquelle de North by Northwest, George Kaplan est probablement assis dans un bureau et vend des cigarettes, et le plumeau de récolte se concentre sur le maïs. Dans la préquelle de Singin ’in the Rain, il fait beau et il n’y a rien de remarquable à chanter au soleil. Dans la préquelle de Jaws, tout le monde nage en toute sécurité pendant un certain temps, retourne à la plage et sort les serviettes. (D’accord, un concept préquel de Jaws semble avoir pu être bon.) Si ce qui s’était passé avant le premier épisode était si intéressant, l’histoire aurait commencé à la place.

La plupart des préquels, alors, se produisent parce qu’un morceau d’IP réussit tellement qu’il y a intérêt à en faire plus. Une série dérivée se déroulant à la même période pourrait entraver le programme phare, ce qui ne laisse que deux directions temporelles pour étendre l’histoire: dans le passé ou dans le futur. Si la nature de l’original rend impossible une suite, ou si certaines suites ont déjà été faites, alors la préquelle est le chemin de moindre résistance. Mais parce qu’elle est greffée sur le devant d’une histoire existante après coup, elle n’est souvent ni nécessaire ni naturelle.

En plus de tout cela, il y a le grand piège de la préquelle: une absence de suspense. Comme le dit Stuart Henderson, auteur de The Hollywood Sequel: History & Form, 1911-2010, «il y a un problème dramatique central en ce sens que tout sentiment de danger dans une préquelle est miné lorsque nous savons que les personnages se lancent dans de futures aventures. ” Cela ne veut pas dire que la seule raison d’écouter une histoire est d’entendre ce qui se passe ensuite, mais cela aide d’avoir ce crochet. Un prequel doit maintenir certains liens avec l’histoire qu’il met en place; c’est ce qui en fait un prequel. Ces liens attirent un public, mais ils peuvent également restreindre le conteur. Si une préquelle a des caractères en commun avec l’IP qui est apparue en premier, alors le public sait ce qui va leur arriver, même si le pourquoi et le comment sont flous.

Le mouvement pour la plupart des préquels consiste à étoffer l’histoire d’origine d’un personnage déjà établi. Mais si ce personnage a joué un rôle de premier plan dans l’original, une partie de cette trame de fond a probablement été esquissée. Le but des préquelles de Star Wars était de retracer la descente d’Anakin Skywalker dans Dark Vador, mais avant le début des préquelles, nous savions la plupart de la façon dont il était arrivé: qu’il était un grand pilote qui était fort dans la Force; qu’il était l’ami et l’élève d’Obi-Wan; qu’il a été séduit par le côté obscur et a aidé à traquer les Jedi; et qu’Obi-Wan l’a battu (et l’a probablement laissé marqué et l’a condamné à des décennies à l’intérieur de son costume). Toutes mes excuses à Padmé, ce genre de résumé le couvre. Avec un écrivain plus habile que Lucas, la transformation tragique d’Anakin aurait toujours pu être cool – parfois même avec Lucas – mais regarder un adolescent pétulant se transformer en Dark Vador n’est pas aussi satisfaisant que de se demander si l’un des les meilleurs méchants de tous les temps seront vaincus ou rachetés.

Pour toutes ces raisons, les préquels sont beaucoup plus rares que les suites. Quand Henderson a compilé une base de données de films de préquelle et de suite pour son livre, il n’en a classé que 28 comme des préquelles pures – de films de haut niveau comme Red Dragon, X-Men Origins: Wolverine, Terminator Salvation et Twin Peaks: Fire Walk With Me to des titres de bonnes affaires qui incluent «The Beginning» comme Exorcist: The Beginning, Psycho IV: The Beginning, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning et Missing in Action 2: The Beginning – par rapport à plus de 1 200 suites pures. Hollywood a géré plusieurs préquels compétents depuis qu’Henderson a collecté ses données (Star Trek, Rise of the Planet of the Apes, Prometheus, Monsters University, X-Men: First Class, et, selon que vous les catégorisez comme préquelles ou retombées, Rogue One et Solo), mais la note d’utilisateurs IMDb la plus élevée parmi les préquelles qu’il a comptées, soit une moyenne de 7,6, appartient à Indiana Jones et au Temple of Doom de 1984 – le pire des trois premiers films Indy. (The Godfather: Part II arrive à 9.0, mais c’est autant une suite qu’une préquelle.)

Lorsque Better Call Saul a été annoncé, il n’était pas exempt des préoccupations habituelles de la préquelle. La meilleure chose qu’elle avait pour elle était qu’elle avait été développée par les talentueux Vince Gilligan et Peter Gould, respectivement créateur et producteur de Breaking Bad. Si ce duo pouvait faire un grand spectacle ensemble, pourquoi pas un autre? Mais ce pedigree a mis la pression, surtout parce que Breaking Bad avait récemment conçu l’une des fins les plus acclamées de tous les temps, qui semblait préparer Saul à des débuts décourageants. «Les préquels ont tendance à se faire uniquement dans des franchises / propriétés plus importantes, ou au moins dans des séries de films de plus longue durée, ce qui augmente le niveau d’attente – et augmente donc le potentiel de déception», dit Henderson.

Comme l’écrivain actuel de The Watch Andy Greenwald l’a écrit à Grantland en juillet 2014: «Je redoute ce spectacle et je pense que c’est une mauvaise idée.» Comme Andy l’a reconnu, il était découragé par l’idée du spectacle; la première saison elle-même était encore à sept mois (et quand elle est arrivée, il en a fait l’éloge). Il y avait toutes les raisons d’être sceptique à l’égard du concept, car le concept était une préquelle. Et comme nous l’avons établi, la plupart des préquels sont nuls.

Parce que Breaking Bad a laissé si peu de points perdus, une série de suites n’était pas une option. Walt, Hank, Mike et Gustavo étaient morts, et l’évasion de Jesse en Alaska ne proposait qu’un seul film, qui devint finalement El Camino. Mis à part les aventures de Skyler et Flynn dans le lavage de voitures, la conception de sites Web et la consommation de céréales – ou la franchise Cinulabon de Saul – il n’y avait nulle part où aller, sauf le passé.

Initialement, Gilligan semblait aussi enthousiaste à l’idée de garder l’équipage d’Albuquerque de Breaking Bad que pour expliquer les origines de Saul, et Gould a déclaré que Jimmy était initialement censé prendre son nouveau nom dès la saison 1. Cela aurait été facile pour que l’équipe créative commette l’erreur courante de faire une préquelle sur le fait de tracer le chemin d’un protagoniste ou d’un antagoniste précédent au point où il était lorsque nous l’avons rencontré: le jeune Gus, ou même le jeune Walt. Même après que Saul a été cimenté en tant que leader, Gould a gardé ouverte la possibilité que la série puisse chevaucher Breaking Bad et présenter des camées de Bryan Cranston et Aaron Paul. Mais l’avocat louche joué par Bob Odenkirk, qui a fait ses débuts dans la deuxième saison de Breaking Bad, a rapidement mis son empreinte sur la préquelle.

De la mise en place d’une deuxième série à Albuquerque, Andy a écrit la pré-première, «Revenir à la scène du crime puant l’orgueil et / ou la folie. Probablement les deux. ” Mais le sentiment de continuité Breaking Bad fourni par ce paysage physique familier a donné au spectacle la liberté de trouver son propre ton. Bien que Saul n’ait pas respecté un format de sitcom d’une demi-heure, comme initialement prévu, ses épisodes d’une heure se sont rapprochés d’un style de sitcom, bouleversant l’équilibre comédie / drame de Breaking Bad en faveur du premier. Au lieu de cuisiner, il a duper et de la cour. Saul était plus sinueux et plus lent, peut-être parfois trop lent et à faible enjeu. Pour la majeure partie de sa course, cette formule a fait de Saul plus une étude de caractère qu’une aventure à sensations fortes.

Surtout, les personnages étudiés n’étaient pas tous des visages familiers. De nouveaux ajouts, comme Chuck (Michael McKean), Kim (Rhea Seehorn) et, récemment, Lalo (Tony Dalton), dont le sort n’est pas encore déterminé, nous ont permis de prévoir et de conjecturer autant que nous l’avons fait avec Walt et Jesse. .

La série est toujours alléchante avec des flash-forward sur la vie de Saul – Breaking Bad, et pour ceux qui aiment faire des liens avec la série plus ancienne de Saul, les camées et les œufs de Pâques abondent. Personnellement, je préfère moins de temps avec Tuco et plus de temps avec Kim à Tucumcari, le partenaire en droit qui est devenu un partenaire dans le crime à la fois littéralement et familièrement. À lui seul, nous pourrions prédire la progression de la dégénérescence de Jimmy / Saul, ce qui lui priverait une grande partie de son poids émotionnel. C’est exponentiellement plus angoissant lorsqu’elle est juxtaposée à Kim, le chiffre qui a nourri (et nourri) les défauts de son compagnon improbable et corrompu.

Comme mon collègue Miles Surrey l’a écrit au début de la saison 5, «La transformation de Walter White en cinq saisons en Heisenberg ressemble à un spectacle qui décortique les couches présentables d’un monstre, le destin de Jimmy se sent comme le résultat de centaines de petits moments et de compromis qui se une nouvelle identité. Walt a toujours été Heisenberg; devenir Saul Goodman a pris toute une vie de mauvaises décisions et d’expériences négatives. » C’est une vie, mais je suis heureux de m’attarder un peu plus longtemps à Albuquerque, au Nebraska ou partout où Gilligan et Gould le souhaitent.

La sauce pas si secrète de Saul est son écriture, sa production, son jeu et sa cinématographie. Il est assez difficile de choisir le bon plan de préquelle; il est encore plus difficile de rassembler un casting et une équipe si talentueux que chaque ligne prend vie. Une partie de ce que fait Saul peut être copiée – comme créer de nouveaux personnages irrésistibles, bricoler avec le ton et le genre, et ne pas le nommer Breaking Bad: The Beginning – mais la présence de Gilligan, Gould, Odenkirk, Seehorn, et de nombreuses autres parties de soutien essentielles n’est pas vraiment reproductible.

Souligner les problèmes majeurs des préquels en tant que groupe ne fait qu’élever les quelques hors concours, et aucune préquelle ne s’est éloignée du pack plus que Saul. En résumé: arrêtez de faire la plupart des préquels. Ils ne seront jamais mieux appelez Saul.

