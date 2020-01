Comment Blues pourrait s’aligner contre Burnley avec Frank Lampard prêt à apporter des changements

Après avoir scellé leur progression au quatrième tour de la FA Cup, c’est de retour à la routine hebdomadaire de la Premier League pour Chelsea samedi.

Les hommes de Frank Lampard ont battu l’équipe du championnat Nottingham Forest 2-0 le week-end dernier, une rare victoire à domicile ces dernières semaines.

Lampard devrait apporter des changements au retour de Chelsea en Premier League

Le manager reposait un certain nombre de joueurs réguliers de la première équipe de Chelsea, dont Tammy Abraham, Antonio Rudiger, N’Golo Kante et Kepa Arrizabalaga.

Et avant leur affrontement en Premier League à domicile contre Burnley samedi, Lampard devrait apporter plus de changements à l’équipe de Chelsea qui souhaite renforcer son emprise sur sa place dans le top quatre.

Kepa devrait revenir dans les buts, tout comme les défenseurs Cesar Azpilicueta et Rudiger. Marcos Alonso ne jouera pas dans ce match car il soigne une blessure fessière.

Christian Pulisic, qui a réussi un triplé parfait lorsque les deux équipes se sont rencontrées lors du match retour cette saison, est absent pour quelques semaines avec une blessure au ravisseur.

Cela pourrait ouvrir la porte à Callum Hudson-Odoi, qui a marqué contre Forest.

Ross Barkley, qui a marqué l’autre dans le match nul de la FA Cup, peut jouer, mais Lampard a des goûts comme Mateo Kovacic et Mason Mount.

Lampard donnera-t-il une fuite à Barkley?

Pendant ce temps, Abraham devrait mener la ligne à la place de Michy Batshuayi, qui a commencé contre Forest.

Olivier Giroud devrait quitter Stamford Bridge en janvier et il est peu probable qu’il joue un rôle contre les Clarets.

talkSPORT.com a tenté de prédire comment Chelsea s’alignera contre Burnley.

Est-ce l’équipe que Lampard choisira pour la visite de Burnley?

Une équipe de Chelsea plus familière devrait être exposée pour les fans alors qu’ils cherchent à s’appuyer sur leur coussin de cinq points à la quatrième place.

Nous sommes partis pour Azpilicueta à l’arrière gauche, comme Lampard a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’Alonso n’était pas disponible. Reece James devrait donc commencer à l’arrière droit.

Au milieu de terrain, Jorginho orchestrera les choses tandis que Kante devrait faire son truc habituel de gagner le ballon de l’adversaire et de le donner aux joueurs les plus créatifs.

Nous avons opté pour Mason Mount au milieu de terrain devant Barkley, car ce dernier se remet toujours d’une blessure au pied, tandis qu’un joueur plus offensif que Kovacic pourrait être le plan d’action contre un côté de Burnley qui pourrait mettre beaucoup d’hommes derrière le ballon.

À l’avance, nous devrions voir Abraham tandis que l’absence de Pulisic donne à Hudson-Odoi une énorme chance de remonter dans la première équipe.

Hudson-Odoi s’est bien acquitté le week-end dernier et pourrait commencer contre Burnley

Willian a été constant toute la saison et devrait donc commencer.

