Comment Brentford a inversé le script et organisé une révolution des données pour devenir le club le plus intelligent d’Angleterre

Comment générez-vous plus de 120 millions de livres sterling sur des transferts sur cinq ans, tout en conservant l’une des équipes les plus talentueuses du championnat?

“Si David veut battre Goliath, vous ne pouvez pas le faire en utilisant les mêmes armes”, a déclaré le co-directeur du football de Brentford, Rasmus Ankersen, à talkSPORT.

Rencontrez Rasmus Ankersen, l’un des hommes à l’avant-garde de la révolution des données du football

Vous avez vu Moneyball, non? Eh bien, Brentford est un peu comme ça. Ils comprennent que les outsiders ne gagnent pas en jouant au même jeu que tout le monde.

Leur arme de prédilection est l’analyse du football, qui les aide à parcourir le monde pour trouver ce que Ankersen décrit comme des «talents chuchotants».

Ou, en d’autres termes, des individus sous-performants à fort potentiel, mais personne ne le sait encore. L’histoire du sport en est jonchée.

Flamengo a refusé de payer le prix initial du bus de Ronaldo pour le conduire à un deuxième procès. Cela valait environ 50p. Il a ensuite été nommé trois fois le plus grand footballeur du monde.

Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket-ball universitaire, Asafa Powell n’a pas pu trouver un club d’athlétisme quelques années seulement avant de devenir l’homme le plus rapide du monde en 2005, et les professeurs de Paul McCartney n’ont repéré aucun talent musical.

Imaginez-vous surplombant Asafa Powell? Eh bien, la plupart de la Jamaïque a fait

Ankersen, le charismatique Danois de Brentford qui a écrit des livres sur le développement des talents, estime que la plupart des entreprises passent 2% de leur temps à recruter et 75% à gérer leurs erreurs de recrutement. La plupart de ses journées sont consacrées à ce qu’il ne tombe pas dans ce piège.

Il sait que ce que vous voyez n’est pas nécessairement ce que vous obtenez, surtout en ce qui concerne le football.

Bien sûr, Liverpool est en tête de la Premier League, mais quel est leur taux de conversion des tirs? C’est bizarre? Quels sont leurs points attendus? Sont-ils la meilleure équipe ou ont-ils simplement eu de la chance?

Ankersen a été l’un des premiers hommes du football à réaliser que, contrairement au cliché, la table ment. Et en conséquence, la révolution des données du football a émergé d’un petit vieux terrain avec un pub à chaque coin.

“Le football est une industrie tellement surchauffée et irrationnelle”, explique Ankersen.

Griffin Park est le seul terrain au pays à posséder un pub aux quatre coins

“Si vous obtenez une mauvaise série de résultats, quelle est la durée de vie moyenne d’un manager? 16 mois?

«Lorsque nous évaluons nos performances, nous ne regardons pas le tableau de classement. Nous examinons ces notes sous-jacentes auxquelles nous faisons davantage confiance. Ils prédisent mieux où nous allons aller.

«En raison de tous les aléas du football, vous pouvez surpasser avec 15 points ou sous-performer avec 15 points. Le tableau de classement ne reflète pas toujours la force de votre force.

«Thomas Frank a perdu huit de ses dix premiers matchs en tant qu’entraîneur-chef de Brentford. Nous n’avons pas paniqué et maintenant les choses vont beaucoup mieux.

“Il s’agit de savoir quand respecter le plan et quand conduire le changement. Nous avons une approche beaucoup plus rationnelle et objective que l’approche émotionnelle classique dans le football. »

Il a raison, le football est plein de hasard et de chance, plus que la plupart des autres sports. Une déviation peut gagner un match pour une équipe qui avait un tir et une possession de 20%. Mais tout joueur avisé sait que vous ne soutiendrez pas cette équipe la prochaine fois, simplement parce qu’il a gagné.

Il n’y a pas beaucoup plus sage que le propriétaire de Brentford Matthew Benham – l’un des hommes les plus intelligents du football.

Diplômé en physique d’Oxford, Benham a passé des décennies à devenir un scientifique du football, éliminant les biais de résultats et autres mauvais jugements que nous faisons sans même s’en rendre compte.

“Cela peut sembler arrogant, mais les gens parlent beaucoup d’ordures dans le stade”, a déclaré Benham. “Si l’adversaire s’aventure une ou deux fois en avant après que nous ayons dominé pendant cinq minutes, quelqu’un dira immédiatement:” Ils le veulent plus que nous! “”

Même en 2008, ses méthodes mathématiques d’évaluation des performances étaient plus sophistiquées que l’algorithme actuel utilisé pour les objectifs attendus (xG).

Il a fait ses millions grâce à une entreprise appelée Smartodds: une équipe de statisticiens de génie qui calculent le résultat des matchs de football pour gagner un avantage sur les bookmakers.

Alors, quand il est devenu actionnaire majoritaire de son club d’enfance en 2012, il avait déjà le modèle parfait pour les guider du troisième niveau du football anglais aux confins de la Premier League.

Lorsque Ankersen a rencontré Benham en 2013, les Abeilles étaient troisièmes de la Ligue 1 avec quelques matchs à jouer. Ankersen a demandé à Benham s’il pensait que Brentford monterait. La réponse? Ils avaient 42,3% de chances.

Malgré sa carrière de joueur professionnel et d’entraîneur, les perspectives d’Ankersen sur le football ont été instantanément transformées. Et tout à coup, le modèle de recrutement de Brentford aussi.

Matthew Benham est allé à son premier match à Brentford à l’âge de 11 ans et possède maintenant le club

Les outils de Benham comparent la qualité relative des clubs du monde entier, aidant Brentford à trouver vos merveilles classiques de Football Manager, généralement sur le continent, où le marché des joueurs est moins gonflé qu’en Angleterre.

«Ce n’est pas que les données vous indiquent qui choisir, les données peuvent vous dire où chercher», explique Ankersen.

“En utilisant des données et des modèles pour comparer la force de différentes équipes et de différentes ligues, nous avons pu identifier certains des marchés ou certaines des ligues qui ont un niveau plus élevé que les gens ne le pensent.

«C’est ce que Matthew fait depuis 25 ans – trouver des inefficacités sur le marché et les exploiter.»

Brentford doit générer chaque année un bénéfice de 15 millions de livres sterling dans le mercato pour fonctionner comme une entreprise rentable. C’est la réalité pour la plupart des clubs de la Ligue de football sans qu’un propriétaire milliardaire ne veuille couvrir leurs pertes, mais les abeilles y sont plus confrontées que la plupart de leurs rivaux de championnat.

Ankersen ajoute: «À Griffin Park, nous avons l’un des revenus commerciaux les plus bas de la ligue.

“Nous ne disposons pas d’installations d’accueil, nous comptons donc sur le trading de joueurs réussi. Ça a été le pain et le beurre du club.

Brentford est actuellement à cinq points des points de promotion automatique

«La clé est d’être en mesure d’identifier les talents sous-évalués sur le marché, de les développer, puis de les revendre à profit, en créant progressivement plus de valeur dans l’équipe et en augmentant progressivement le niveau de l’équipe.

“Maintenant, nous arrivons à un endroit où nous avons une énorme valeur ajoutée dans l’équipe et nous sommes assez bons pour concourir au sommet de la ligue.”

Si vous n’avez pas vu Moneyball, c’est essentiellement l’intrigue ici. Mais Benham ne le voit pas de cette façon. Il déteste activement la comparaison, car elle supprime tous les aspects humains du modèle de Brentford.

“Je ne sais pas pourquoi il n’aime pas l’analogie avec Moneyball”, dit Ankersen. «Il voit toutes les nuances et toutes les autres choses qui entrent dans le processus de conclusion des accords et d’évaluation des joueurs. Je pense qu’il n’aime pas trop la publicité. “

Mais au risque de simplifier à l’extrême, le succès de Brentford découle toujours de la réflexion, plutôt que de dépenser l’opposition.

Bénéfices commerciaux des joueurs de Brentford (sélectionné)

Neal Maupay à Brighton – 18,2 M £ (acheté pour 1,6 M £, vendu pour 19,8 M £)

Chris Mepham à Bournemouth – 12,2 M £ (Produit de l’équipe B, vendu pour 12,2 M £)

Andre Gray à Burnley – 10,65 M £ (Acheté pour 550 000 £, vendu pour 11,1 millions de £)

Ezri Konsa à Aston Villa – 9,5 M £ (Acheté pour 2,5 M £, vendu pour 12 M £)

Scott Hogan à Aston Villa – 8,7 M £ (Acheté pour 750 000 £, vendu pour 9,5 millions de £)

Ryan Woods à Stoke – 5,5 M £ (Acheté pour 1 M £, vendu pour 6,5 M £)

Jota à Birmingham – 4,5 M £ (Acheté pour 1,2 M £, vendu pour 5,7 M £)

Ils ont le quatrième budget de jeu le plus bas du championnat, mais ils sont cinquième dans le tableau. Et selon xG, leurs performances en font la deuxième meilleure équipe de la ligue cette saison, derrière Leeds.

De plus, Benham et Ankersen ont fait la même chose au FC Midtjylland au Danemark.

Au départ frustré par le manque de changement qu’il pourrait mettre en œuvre dans une Ligue de football conservatrice peu disposée à changer, Benham a acheté Midtjylland en 2014 et a installé Ankersen, leur ancien joueur et entraîneur, en tant que président.

Ils ont fait des changements en gros du jour au lendemain: les transferts ont été inspirés par des modèles mathématiques et des statistiques obscures ont été envoyées directement à la ligne de touche à la mi-temps pour influencer les tactiques.

“Au début, je pensais que ce n’était que des conneries, parce que le football, c’est faire preuve de cœur”, a déclaré Kristian Bach Bak, alors capitaine de Midtjylland.

Midtjylland a fait les gros titres ici en 2016

Le club danois a remporté son premier titre de Superliga en 2015 et a battu Manchester United en Europa League l’année suivante.

Si Midtjylland était le premier club de football vraiment moderne au monde, Brentford est rapidement devenu le deuxième, et les Abeilles ont également subi leur part de critiques.

Mais comme Kingston pour les sprinters ou la Corée du Sud pour les golfeuses, l’ouest de Londres est rapidement devenu une mine d’or pour les footballeurs sous-évalués en raison de la compréhension unique du potentiel du club.

Il n’y a pas de meilleur exemple que Neal Maupay, l’attaquant de Brighton actuellement lié à un déménagement de 40 millions de livres à Naples.

Brentford l’a recruté au deuxième niveau du football français pour 1,6 million de livres sterling il y a seulement deux ans et demi.

“Maupay n’était pas un joueur parfait”, se souvient Ankersen. «Si vous demandez aux gens en France, ils pensaient qu’il était trop agressif, trop en colère.

“Il s’agit de comprendre quels problèmes vous pouvez résoudre et quels problèmes vous ne pouvez pas résoudre.

Brentford a transformé la carrière de Maupay et il prospère déjà à Brighton

«Si les joueurs étaient pleinement développés, Brentford ne serait pas en mesure de les acheter. Vous obtenez un package inachevé et vous devez l’améliorer.

«Maupay était un joueur très talentueux. Il a joué en Ligue 1 à l’âge de 16 ans. Le potentiel footballistique était toujours là. Il a perdu un peu son chemin à cause de mauvais coups de carrière et d’une blessure.

“Vous recherchez des joueurs qui ont du potentiel et analysez le contexte: pourquoi n’ont-ils pas réalisé leur potentiel?”

Maupay, vendu pour 19,8 millions de livres sterling, était confortablement le meilleur joueur de Brentford la saison dernière, et pour la plupart des clubs, perdre une telle étoile le jour limite signifierait des problèmes.

Mais les départs à Brentford ouvrent la voie à la prochaine grande chose. Par exemple, Ollie Watkins et Said Benrahma sont parmi les joueurs les mieux notés du championnat. Aucun d’eux n’a coûté à Brentford plus de 2 millions de livres sterling, les deux valent maintenant huit chiffres.

«Vous essayez de trouver un stock sous-évalué, non? C’est moins cher qu’il ne devrait l’être, alors vous obtenez l’avantage. »Ankersen a le don de transformer des idées complexes en analogies simples.

Caractéristiques Rex

BMW – les trois premiers moteurs du succès de Brentford cette saison

Essentiellement, Brentford est farouchement déterminé à trouver de jeunes joueurs affamés qui veulent faire leurs preuves. Et ils savent où chercher. Ce n’est pas un hasard si Maupay, Benrahma et Bryan Mbeumo sont tous venus de Ligue 2.

Cette saison, l’âge moyen du XI de départ de Brentford est de 24 ans et 324 jours – le deuxième plus jeune du championnat. Pas mal pour un club qui a été largement scruté pour avoir démoli son académie et l’avoir remplacée par une équipe B globe-trotteuse.

«Une académie existe pour deux raisons», explique Ankersen. «Soit vous voulez produire des joueurs de la première équipe, soit c’est un but lucratif. Nous n’avons fait aucune de ces choses.

«Lorsqu’un joueur de 17 ans termine sa bourse, il est essentiellement un joueur libre. Alors, quand nous avons pensé que nous en avions un bon qui pourrait arriver ici, de grands clubs sont venus et ont payé le joueur beaucoup plus que ce que nous pouvions nous permettre. Et nous avons obtenu une compensation ridiculement petite.

“Vous devez être différent. Lorsque vous êtes à Londres et que vous avez tous ces grands clubs autour de vous, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses qu’eux. Nous voulions retourner le modèle.

Brentford a fait de son statut de petit club un avantage

«Regardez le nombre de joueurs sortis des académies de Premier League. Ils sont libérés à un âge où il est très difficile de voir qui va le faire et qui ne le sera pas.

“Si nous pouvons ramasser les rejets, nous ne sommes plus en compétition avec ces clubs, nous devenons leurs amis.

«C’était une décision stratégique sur la façon de créer un modèle où nous pouvons produire des joueurs de première équipe et en faire une entreprise, plutôt que de dépenser 2 millions de livres sterling par an pour quelque chose qui ne fonctionne pas.

«Depuis que nous avons pris la décision, nous avons eu 15 débuts dans la première équipe. Nous avons vendu Chris Mepham [a B team product rejected by Chelsea] à Bournemouth pour beaucoup d’argent.

“Nous avons de bonnes histoires cette saison, comme Mads Roerselv, qui est venu du FC Copenhague, a commencé avec l’équipe B, et a maintenant fait deux apparitions dans le championnat.”

Le succès de l’équipe B, tout comme le modèle global de Brentford, est né de la nécessité. Mais avec l’arrivée d’un nouveau stade de 17 800 places cet été et la possibilité croissante de football de Premier League à côté, que se passe-t-il quand ce n’est plus David vs Goliath?

Le superbe nouveau stade de Brentford devrait être prêt cet été

“La Premier League est un terrain de jeu beaucoup plus uniforme en raison de l’accord avec la télévision”, explique le Danois. «En ce sens, le championnat est probablement la ligue la plus injuste au monde.

«Il serait plus facile de conserver le statut de Premier League que d’être promu en Premier League.

«Nous serons toujours ouverts à faire de bonnes affaires. Si nous pouvons remplacer un joueur par un meilleur joueur et payer moins, nous le ferons.

«Je ne pense pas que le modèle va changer, mais nous serons dans une situation financière beaucoup plus stable.

“Vous pouvez dire” non “, vous n’avez pas à vendre. Vous avez un cash-flow beaucoup plus stable que dans le championnat. “

Brentford a un avant-goût de ce que l’avenir pourrait réserver samedi lorsque les hauts voleurs de Premier League Leicester visiteront Griffin Park en FA Cup.

Le remarquable triomphe de Leicester en Premier League en 2016 a été largement inspiré par le recrutement par Steve Walsh de N’Golo Kante, Riyad Mahrez et Jamie Vardy. Trois superstars inconnues attendent, deux d’entre elles apprennent leur métier en Ligue 2. Ça vous semble familier?

Mais Ankersen sait mieux que quiconque que les événements au King Power étaient parmi les plus grandes anomalies statistiques du sport. Ce sont plutôt les niveaux de performances élevés qui l’impressionnent vraiment.

Il ajoute: «J’ai beaucoup de respect pour ce qui s’est passé à Leicester, en particulier pour ce qu’ils ont fait après la victoire au titre. Ils sont toujours là parmi les meilleures équipes de Premier League. C’est une réalisation remarquable.

“Ils semblent être un club qui bat aussi au-dessus de son poids.”

Brentford n’a pas connu le football de haut vol depuis 1947, un exode de 73 ans. Mais la Premier League n’a rien vu de tel non plus.

.