Comment ce robot de football dansant a repris Fox Sports

Cleatus fait partie de l’univers cinématographique Marvel.

Cleatus a dansé pour Homer Jay Simpson.

Il y a un camion monstre nommé et stylisé d’après Cleatus.

Et il n’y a absolument aucune chance que Fox ait prévu toutes ces possibilités quand ils ont créé notre mascotte de suzerain du football en 2005. Tout ce qu’ils voulaient vraiment, c’était créer quelque chose de différent, quelque chose d’amusant, quelque chose que personne d’autre ne penserait à faire. Alors, pour ce faire, ils se sont tournés vers un dessin réalisé par le fils de huit ans d’un membre de l’équipe d’animation.

Ils l’ont glissé dans nos vies un dimanche sans prétention et ses racines de pouvoir ne se sont développées qu’à partir de là. Et honnêtement, le travail doit être applaudi même s’il est devenu un rêve humide capitaliste. Ils ont construit une mascotte qui ne peut dire non à aucun accord promotionnel qui leur est proposé. Il a permis d’interagir avec Iron Man. Il peut vivre dans le même monde que le roi titulaire de Burger King. Les marques n’ont pas besoin de compter sur Terry Bradshaw pour les promouvoir, elles peuvent laisser un robot charismatique et énergique faire le travail.

Pour quelque chose qui s’appelle Cleatus, c’est assez intelligent.