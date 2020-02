Comment c’est de s’entraîner pour une course de 50 milles au milieu de la quarantaine

Je cours beaucoup. Lorsque je ne cours pas, je planifie généralement ma prochaine course ou je réfléchis aux moyens d’optimiser la récupération. Mes routines de force et d’étirement sont adaptées à la course, tout comme ma nutrition et mon sommeil. J’ai la chance que mon patron me donne une grande flexibilité pour faire mes séances d’entraînement, ce que je ne prends pas pour acquis. Quand il m’a suggéré de publier un journal d’entraînement, j’étais extatique – quelle meilleure chose à écrire que celle que vous aimez le plus?

J’étais aussi un peu inquiet parce que la course à pied a toujours été une poursuite solitaire pour moi. Je ne poste pas mes courses sur Strava, je cours rarement avec d’autres personnes, et mon idée d’une journée de course parfaite est de quatre heures d’isolement splendide au fond des bois. J’ai un journal d’entraînement depuis des années, mais il n’a jamais été conçu pour être lu par quelqu’un d’autre. Offrir ma passion pour la consommation publique, c’est comme vous inviter à jeter un œil dans mon cerveau.

Pourtant, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Mon objectif avec ce journal est de partager un peu des connaissances que j’ai accumulées au fil des ans et de vous inspirer, que vous vous souciez de la course ou non. Cet exercice me tiendra également responsable alors que je poursuis un certain nombre d’objectifs ambitieux. Mon plan est d’exécuter mon premier 50 milles cet automne, ainsi qu’une paire de 50 km en avril et juin.

Évidemment, je veux être à mon meilleur les jours de course, mais mon véritable objectif d’entraînement pour 2020 est d’atteindre mon apogée physique et de composer avec mon corps au milieu des années 40. Je ne sais pas à quoi cela ressemblera dans le miroir ni comment cela se manifestera en termes de performances de course, mais je ne cherche pas la vanité ou la validation. Je ne sais même pas ce que signifie atteindre mon apogée physique à 45 ans, mais je pense que je le saurai quand j’y arriverai à condition de m’entraîner avec une concentration déterminée.

Après avoir arrêté de courir en compétition au lycée, l’un de mes plus grands regrets a été de perdre mes premières années de course. Depuis le moment où je suis sorti de l’université jusqu’à la fin de la trentaine, j’avais rarement des objectifs ou des aspirations concernant la forme physique, à part l’idée que je devais me remettre en forme de temps en temps.

J’ai fait un certain nombre de percées lorsque j’ai repris l’entraînement en 2013, mais je n’ai jamais pu courir un marathon de moins de 3 heures ou me qualifier pour Boston. Peut-être aurais-je pu interrompre 18 minutes en 5K comme je l’ai fait au lycée ou courir un semi-marathon dans les années 80. Je crois que j’avais ce potentiel et je suis absolument certain de l’avoir gaspillé.

J’ai fait une paix ténue avec ce regret lorsque j’ai commencé le trail running à l’automne 2017. Si la course sur route est une question de rythme et de fractionnement, le trail running nécessite de la patience, des compétences techniques et un effort constant plutôt que de la vitesse brute. Un mile de 11 minutes sur un terrain rocheux est complètement différent d’un mile de 6 minutes sur un asphalte plat. (Pas mieux, ça va, juste différent.)

Avec trois 50 km, un marathon de montagne et quelques demi dans mon profil d’ultra inscription, j’ai maintenant une base de référence pour les performances de course en sentier. Je suis compétitif dans mes courses, mais j’apprends à laisser aller le temps et le lieu. Ma vraie compétition est seulement avec moi-même et je ne connais aucun critique plus dur. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir à la fin de cette saison de course et dire honnêtement que j’ai fait de mon mieux. C’est le but.

C’est plus facile à dire qu’à faire, car l’une des leçons les plus essentielles de la formation dans la quarantaine est d’accepter votre corps tel qu’il est, pas ce qu’il était. Je suis un peu plus lent qu’avant, les choses me font un peu plus mal qu’avant, et plus longtemps. S’accepter et laisser aller son ego de cette manière est libérateur. C’est aussi terrifiant.

Après mon retour de la finale de la NBA en juin dernier, j’ai été confronté à quelques dures réalités. J’ai pris plus de poids que d’habitude pendant les séries éliminatoires et ce n’était pas aussi facile à perdre que par le passé. Plus je poussais pour me remettre en forme, plus je mettais mon corps en danger.

Les courbatures sont un mode de vie pour les coureurs, mais le stress menaçait de surcharger mon système. J’ai ressenti une douleur au genou, une raideur au bas du dos et une douleur bizarre dans mon épaule gauche que je n’ai pas pu résoudre. Tout cela était extrêmement frustrant, mais cela m’a obligé à réévaluer mon approche de la formation.

Pour commencer, je devais me donner une pause. J’ai essayé de prendre des jours de repos sans culpabilité et j’ai mis l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité en supprimant tout ce qui pouvait être considéré comme une course indésirable. De plus, j’ai fait un effort renouvelé pour composer avec ma nutrition et dormir correctement. En septembre, j’ai connu une performance de 50 km révolutionnaire qui m’a donné confiance en cette approche plus douce et plus douce.

Une fois cette course terminée, je pensais sérieusement à l’avenir. Au fil des ans, j’ai suivi de grands sommets avec des creux débilitants. Chaque fois que je reprenais l’entraînement, j’avais l’impression de recommencer à zéro. Ce dont j’avais besoin, c’était d’un objectif à plus long terme. Ce processus a commencé par une comptabilité honnête de mon corps.

Comme la plupart des coureurs, j’ai des hanches, des fessiers, des quadriceps et des muscles du dos faibles. À l’automne, j’ai tourné mon attention vers le renforcement de mon tronc avec des exercices de poids corporel et de longues périodes de randonnée motorisée. Mon kilométrage a chuté, mais ma santé générale et ma forme physique se sont améliorées. Lorsque le calendrier est devenu janvier, j’étais prêt à reprendre une formation structurée.

Le mot «structure» est un peu vague parce que je ne suis pas un plan défini en soi. Au lieu de cela, je prends des morceaux des expériences de formation passées pour former un plan qui transforme les objectifs à court terme en repères de milieu de gamme dans la poursuite d’un idéal plus large. Je vais rouler avec les coups de poing, garder de la souplesse et surtout faire un effort concerté pour écouter mon corps.

Mes principales sources sont les manuels de formation Hal Higdon qui m’ont été essentiels en tant que coureur débutant et Running Your First Ultra de Krissy Moehl. Le backstopping qui est Build Your Running Body, un manuel complet qui supprime beaucoup de bruit et s’efforce de clarifier les gadgets.

Au début, mon schéma d’entraînement consistera en deux semaines difficiles avec une semaine de récupération entre les deux. D’ici mars, j’aimerais accumuler jusqu’à trois semaines avant de passer à une semaine de récupération. Toutes choses en temps voulu.

Mon objectif pour janvier était de rétablir un rythme régulier de cinq jours de course par semaine ancré par une longue course dimanche. Certaines personnes préfèrent courir six jours, mais j’ai trouvé qu’une journée supplémentaire pour se concentrer sur l’entraînement en force et la flexibilité a été inestimable.

Sur cette note, il n’y a pas de méthode de formation unique parce que – duh – tout le monde est différent. Regardez autour d’Internet et vous trouverez tout, du bon équilibre entre le travail de vitesse, l’entraînement d’endurance et l’efficacité de l’étirement. Nous n’avons même pas encore commencé à discuter de l’hydratation ou de la nutrition et laissez-moi vous dire qu’il y a des opinions!

Pour mémoire sur les étirements, j’utilise une courte routine de flexibilité dynamique pour faire couler mon corps avant les courses. Je ne considère pas que mon entraînement est terminé jusqu’à ce que j’obtienne un étirement de récupération de 15 minutes utilisant des éléments de roulement de mousse, de yoga vinyasa et de techniques d’étirement isolées actives.

Beaucoup de gens seraient en désaccord avec cette approche et c’est leur prérogative. Je connais mon corps, ou je pense que je le sais. Tout le monde est encouragé à faire ce voyage pour lui-même. Je ne prétends pas offrir de conseil ou d’orientation. Il s’agit d’une quête de connaissances et d’expérience.

Ok, les chiffres de janvier. (Je le ferai tous les mois.)

Distance: 160 Miles sur 20 pistes

Certains verront ce nombre et penseront que c’est beaucoup. Il y a des coureurs d’endurance qui considèrent 160 milles comme une bonne semaine. Tout est relatif. C’est un chiffre solide pour moi alors que je construis mon niveau de base de fitness. Il fait en moyenne un peu plus de cinq miles par jour, ce que je considère comme une référence initiale pour un entraînement sérieux.

En janvier, j’ai terminé avec une semaine de 45 milles. En février, je voudrais faire une percée constante dans les années 50, ce que je n’ai fait que pendant une semaine d’entraînement de pointe ici ou là. Cela dit, j’essaie de ne pas trop m’emballer dans le kilométrage brut car le corps connaît le stress et non les kilomètres.

Pendant des années, les coureurs ont suivi la règle des 10%; comme pour limiter votre augmentation de kilométrage à environ 10% du total de la semaine précédente. Cela a été largement démystifié, mais je trouve toujours que 10% est une plage efficace pour l’accumulation de kilométrage. Je vais l’utiliser comme ligne directrice et effectuer les ajustements nécessaires.

Gain et perte verticaux: 21,600 pieds

Encore une fois, c’est relatif. Les coureurs de montagne sérieux assomment cela dans quelques ascensions. Je vis au niveau de la mer avec à peine une montagne en vue. Mes possibilités d’escalade sérieuses sont peut-être moins nombreuses, mais elles sont extrêmement techniques avec des racines et des rochers et toutes sortes de trippables qui vous gâcheront si vous faites un mauvais pas.

Parce que les sentiers ici sont si noueux, il s’agit de vouloir obtenir cette verticale. J’ai fait un effort pour emprunter les itinéraires les plus difficiles lors de mes courses. Ma quantité de vert hebdomadaire a atteint 6 200 pieds. Comme le kilométrage, je continuerai de construire à partir de cette base en février tout en augmentant l’intensité de mes entraînements dédiés à la colline.

De plus, les descentes sont tout aussi importantes que les montées en trail, surtout pour les courses que je fais. Être à l’aise pour se déplacer efficacement sur des terrains techniques escarpés est l’une de mes plus grandes priorités.

Rythme: ???

Ma première course en avril est sur un parcours banalisé avec une quantité considérable d’escalade technique. C’est plus une question de survie que de vitesse. Mes courses ultérieures ont encore plus de gain vertical, mais sont bien plus exécutables. Je vais mélanger un peu de vitesse ici et là cet hiver, mais je vais me concentrer sur le rythme ce printemps et cet été.

Je suis plus soucieux de maintenir un effort constant sur de longues périodes, donc je mesure mes longues courses en fonction de la durée plutôt que de la distance. Ma course la plus longue a été de 16 miles sur 3 heures et 45 minutes avec 2700 pieds de montée. Je viserai à construire jusqu’à cinq heures et 4000 pieds d’ici mars.

Cohérence: 20 sorties sur 23 entraînements programmés.

J’ai sauté une paire de pistes faciles pour ce que j’appellerai l’entretien de la vie (parentalité, travail, maladie) et j’ai pris un jour de repos supplémentaire pendant une semaine de récupération. Le temps a surtout résisté, mais j’ai couru dans la neige, la glace et un froid extrême. Un de mes mantras est l’entraînement par mauvais temps est un excellent entraînement. Renforce le caractère.

L’entraînement en force: Effort constant, pas trop

J’adore l’entraînement en force, parfois il ne m’aime pas en retour. Mon problème est l’équilibre. Trop de musculation peut surcharger mon système et conduire à des pannes, d’autant plus que les kilomètres commencent à s’accumuler pendant les semaines de course intense. Trouver l’équilibre est un thème permanent pour moi cette année et je pense avoir trouvé un niveau approprié en janvier. Je vais entrer dans les mauvaises herbes lors de l’entraînement en force plus tard.

Dans l’ensemble, je me sens positif à l’idée de reprendre ma formation. Je n’ai eu aucune blessure majeure et seulement quelques problèmes de motivation, généralement à cause d’un manque de sommeil. Je vais continuer à donner la priorité au sommeil car l’entraînement devient plus difficile avec une nutrition adéquate. Si vous allez courir beaucoup, il est important de manger suffisamment de calories.

Il y a beaucoup de temps pour tout ça. En ce moment, je vais enfiler des collants de compression et planifier la course de demain.