Comment chaque manager de Premier League actuel a été évalué dans Championship Manager 01/02

Comme tous les fans de football qui ont maintenant beaucoup de temps à leur disposition, nous, sur talkSPORT.com, avons également plongé dans Football Manager.

Au nom de la recherche, bien sûr, cette fois seulement nous sommes passés au rétro!

Le coronavirus nous gardant à l’intérieur et tous les sports étant suspendus dans un avenir prévisible, nous avons tous dû trouver de nouvelles façons d’obtenir notre dose de football.

Beaucoup se sont tournés vers Football Manager pour faire face à l’ennui

Pour des milliers de fans, cela a signifié le téléchargement de la nouvelle édition de Football Manager, le jeu 2020 ayant vu une vague incroyable de nouveaux joueurs depuis le verrouillage.

Mais, les gens qui reviennent sur le cheval FM nous ont rendus nostalgiques des jours du gestionnaire de championnat, lorsque des heures, des jours, des semaines, des mois de notre enfance ont été consacrés régulièrement à affiner les équipes de la ligue inférieure pour devenir Premier League et champions d’Europe.

Et alors que je dépoussiérais mon ancienne copie du CM 01/02, une pensée m’est venue – combien de managers actuels de Premier League sont dans le jeu, et quels étaient-ils il y a 19 ans?

Sans surprise, seuls quelques-uns étaient déjà entraîneurs à ce moment-là, alors que certains arrivaient à la fin de leur carrière de joueur, d’autres ne faisaient que commencer et l’un ne faisait pas du tout son apparition!

Lisez ci-dessous pour découvrir ce que nous avons trouvé…

Arsenal – Mikel Arteta

Arteta pendant son adolescence à Barcelone, bien qu’il devrait en fait être prêté au PSG en CM 01/02 car il a passé un an et demi à Paris avant de rejoindre les Rangers en 2002

Villa Aston – Dean Smith

Smith a passé six ans avec Orient, représentant également Sheffield Wednesday et Port Vale avant de prendre sa retraite en 2005

Bournemouth – Eddie Howe

Howe quitterait Bournemouth après huit ans en mars 2002 pour rejoindre Portsmouth, mais il était de retour quelques années plus tard. En 2008, il est devenu directeur de Cherries, et son deuxième passage dans le poste a commencé en 2012

Brighton et Hove Albion – Graham Potter

L’arrière gauche Potter a joué en Premier League avec Southampton, mais a passé la majeure partie de sa carrière dans les ligues inférieures de l’Angleterre. Il est photographié ici lors de sa deuxième saison à York, qui jouait dans la troisième division à l’époque

Burnley – Sean Dyche

Défenseur intransigeant – qui est devenu un manager tout aussi intransigeant – Dyche a rejoint Millwall en 1999 après avoir joué pour Chesterfield et Bristol City. Il représenterait plus tard Watford et Northampton, avant de commencer sa carrière de manager avec les Hornets

Chelsea – Frank Lampard

Lampard, comme Eddie Howe, jouait en 2001 pour le club qu’il dirige cette saison. CM 01/02 commence peu de temps après que «Super Frank» a rejoint Chelsea pour 11 M £ de West Ham

Crystal Palace – Roy Hodgson

Hodgson avait, au début du CM 01/02, déjà géré pendant 25 ans! Il est photographié ci-dessus au début de son mandat à la tête de l’Udinese, qui a duré moins de six mois. Ce sort à Udine est venu après que Hodgson avait déjà entraîné des joueurs comme la Suisse, l’Inter Milan et Blackburn.

Everton – Carlo Ancelotti

Ancelotti commence le CM 01/02 en tant que joueur autonome, car il a été limogé par la Juventus en juin 2001 après une saison sans trophée. Quelques mois plus tard, il a été nommé patron de Milan, remportant un titre de champion, une Coppa Italia, deux Coupes d’Europe, deux Supercoupes de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs au cours d’une période de huit ans couronnée de succès.

Leicester – Brendan Rodgers

Oh, Brendan… le seul manager actuel de Premier League qui n’est pas en CM 01/02. Nous comprenons votre tristesse; vraiment, nous le faisons. La meilleure supposition quant à la raison pour laquelle Rodgers n’est pas dans la base de données est qu’il n’était rien de plus qu’un entraîneur de jeunes à Reading en 2001

Liverpool – Jurgen Klopp

Klopp est devenu le patron de Mayence en février 2001, et il est illustré ci-dessus sur le point de diriger l’équipe de la 2.Bundesliga dans sa toute première saison complète en tant que manager. Je dois dire que cette statistique motivante semble un peu faible…

Manchester City – Pep Guardiola

Guardiola a quitté Barcelone après 17 ans à la fin de la saison précédente et est un agent libre au début du CM 01/02. Cependant, dans la vraie vie, il a passé la saison à jouer pour Brescia en tant que joueur du côté italien pendant l’été

Manchester United – Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer est un autre manager actuel de Premier League qui a joué pour le club qu’il entraîne pendant la saison 2001/02. Il est représenté ci-dessus dans sa sixième campagne à Old Trafford, et il a joué cinq autres saisons pour Man United avant de prendre sa retraite

Newcastle United – Steve Bruce

Bruce n’a commencé sa carrière managériale qu’en 1998, mais l’emploi de Crystal Palace était son QUATRIÈME poste – et son deuxième en 2001 seulement! Il a passé moins de deux mois à la tête de Wigan avant de rejoindre les Eagles, avant de les quitter après seulement quelques mois pour prendre la direction de Birmingham. Finalement, à St Andrew’s Bruce s’installa, passant six ans à la tête du club qu’il représentait en tant que joueur

Norwich City – Daniel Farke

Avant-centre, Farke a rejoint Lippstadt en 2001 pour le premier de ses trois séjours avec le club allemand de la ligue inférieure. Il est revenu en 2006 et à nouveau l’année suivante, restant avec eux jusqu’à sa retraite en 2008.

Sheffield United – Chris Wilder

Travail douteux des chercheurs du CM 01/02 ici, car Wilder n’a jamais réellement joué pour Alfreton. Il a rejoint leur équipe en octobre 2001 et a remporté QUATRE trophées remarquables au cours de ses 27 semaines de règne. Il est retourné à l’ancien club de Halifax comme patron l’été suivant

Southampton – Ralph Hasenhuttl

Vers la fin de sa carrière de joueur, Hasenhuttl est en photo ci-dessus au début de sa deuxième saison avec Greuther Furth, avant de rejoindre le Bayern Munich II l’été suivant. Il a pris sa retraite en 2004 et a commencé à entraîner à SpvGG Unterhaching

Tottenham Hotspur – Jose Mourinho

Uniao de Leiria était le deuxième club de Mourinho, après une période de neuf matchs à la tête de Benfica. Son brillant travail avec Leiria a conduit Porto à embaucher José en janvier 2002, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire…

Watford – Nigel Pearson

Pearson est au chômage au début du CM 01/02 après avoir été limogé du personnel d’entraîneurs de Bolton au début de l’année. Son seul poste de direction antérieur était la saison qu’il a passée à la tête de Carlisle United en 1998/99; c’est Pearson qui a signé Jimmy Glass en prêt, le gardien entrant dans le folklore du football anglais en marquant le but vainqueur de dernière minute qui a gardé Carlisle dans la Ligue de football, reléguant Scarborough à leur place

West Ham United – David Moyes

Moyes était déjà manager Preston depuis plus de trois ans avec la sortie de CM 01/02. Il quitterait les Lilywhites vers la fin de cette saison pour rejoindre Everton

Wolverhampton Wanderers – Nuno Espirito Santo

La carrière de Nuno a été largement ignorée et il est illustré ci-dessus au début de sa dernière saison avec le Deportivo La Coruna. Il n’a fait QUATRE apparitions pour Deportivo en QUATRE ans

